ضحايا التواصل غير الاجتماعى

ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى من الكوارث والتجاوزات أصبح يمثل تهديدا لأخلاقيات المجتمع وثوابته.. إن فضائح الفنانين بين الزواج والطلاق والاتهامات والمحاكم كل هذه الظواهر المرضية تسيء للمصريين وتقدم للعالم صورة سيئة عن حياة الناس وأسرارهم.. لقد ثار الرأى العام أمام انتحار فتاة عمرها 17 عاما تم نشر صور تسيء لها قام بتركيبها على النت شابان متهوران هما الآن أمام النيابة.. كيف تصنف مثل هذه الجريمة وما هى العقوبة فى هذه الحالة وهل تخضع جرائم النت لقوانين العقوبات فى القانون المصري.. وما ذنب فتاة صغيرة حتى يبتزها شابان فى عملية ابتزاز بهذه الصورة الهمجية، التى تفتقد الأخلاق.. إن جرائم النت ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت من أخطر الظواهر، التى تهدد الأمن، والاستقرار فى حياة الناس.. إن المطلوب الآن وضع ضوابط تمنع هذه السلوكيات السائدة من خلال قوانين ملزمة ورقابة مشروعة.. وفى هذا السياق لابد أن تكون الأسرة على وعى بما يجرى لأبنائها, خاصة أن معظم ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى بين الأبناء يتم فى سرية تامة.. لا شك أن ما يحدث من جرائم على مواقع التواصل الاجتماعى تحول إلى منشورات سرية وفضائح وقصص الزواج والطلاق قد أساءت للفنانين بصورة غير مسبوقة.. إن تلفيق الأخبار والاتهامات وتشويه سمعة الناس كلها أشياء تجرى الآن على النت دون حساب أو رقابة.. إن غضب الناس لا يكفى فى قضية «بسنت»، وأسباب انتحارها.. ولكن الحساب وتطبيق القوانين والعدالة لابد أن يكون حكما رادعا ضد تجاوزات التواصل الاجتماعى لأنها تجاوزت كل الحدود، يجب أن تراقب الأسرة أبناءها وذلك ليس ضد الحريات الشخصية ويجب أن تحاسب أجهزة الأمن على مثل هذه التجاوزات.. وأن نمنع مثل هذه الكوارث التى تفسد الأجيال الجديدة.. إن حالة الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعى تتطلب شيئا من الحسم والحساب، وهذا لا يتعارض مع مبادئ الحريات فلا حرية بلا مسئوليات.. إن جرائم الابتزاز وتشويه سمعة الناس والتشهير بهم أشياء تتعارض تماما مع أخلاق المصريين، التى اتسمت دائما بنبل الأخلاق والترفع عن الصغائر.. يجب أن نعود إلى ثوابتنا القديمة لأن ما يحدث الآن أشياء لا تليق بنا..

*نقلا عن "الأهرام"