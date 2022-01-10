ـ «السوشيال ميديا» وجوه كثيرة

من يُمعن فى متابعة تفاعلات «السوشيال ميديا» الجارية فى مصر راهنا، ويدقق فى تفاصيلها، ويحاول تحليل أبعادها، قد يخلص إلى ثلاث نتائج مهمة، أولاها أن تلك الوسائط الجديدة الرائجة بلغت حدا من الانتشار والهيمنة بحيث باتت عاكسا موضوعيا للحالة الوطنية العامة، وثانيتها أن التفاعلات الجارية عبرها تكشف عن حالة قلق واضطراب وصراع أفكار عمومية، وثالثتها أنها يمكن أن تطرح فرصا عظيمة كما تطرح مخاطر فائقة.

لا يجادل كثيرون فى أن «السوشيال ميديا» أضحت ديوان العصر، إلى حد أن مراكز التفكير، أو وسائل الإعلام، أو حتى أجهزة الأمن وأطر السياسة، والمؤسسات بأنواعها المختلفة، بات بإمكانها الاعتماد على التفاعلات الجارية عبرها لرصد الحالة العمومية، واستنتاج الانشغالات العامة، وتحليل اتجاهات الرأى العام. وبموازاة ذلك، تظهر طبقة من نقاد «الحالة السوشيالية»، وهى طبقة تعتبرها مسؤولة عن الكثير من التردى والهدر الوطنيين على المستويات كافة، لكن هذا الموقف لا يدفع هؤلاء الناقدين إلى التقليل من أهميتها أو الانصراف عن الانشغال بما يرد عبرها.

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فى أفضل الحالات، فإن «السوشيال ميديا» انعكاس لما نحن عليه، وفى أسوأها هى «شر لابد منه»، وبما أن اتفاقا ضمنيا قد جرى على ذلك، فسيمكننى أيضا أن أقترح أن أسبابا عديدة، ليس هذا مجال ذكرها، حولت مسارات التغير الثقافى والتضاغط الاجتماعى والتعبير السياسى من شرايينها الطبيعية الممثلة فى الشارع والمؤسسات والمحافل العامة إلى الوسط الرقمى.

سأستبعد السياسى من هذا التحليل، وسأسعى إلى تركيز تلك المقاربة على صراع الأفكار الذى تموج به «السوشيال ميديا» راهنا، والذى يعكس قلقا واضطرابا مجتمعيين.

ولتبسيط الأمور، سأضرب مثلا بثلاث حالات هيمنت على التفاعلات «السوشيالية» فى الآونة الأخيرة، أولاها حالة إعلان عمرو دياب الذى وضعته تلك التفاعلات فى إطار «الانتهاك وعدم اللياقة»، وثانيتها حالة انتحار «بسنت» التى ترجمتها إلى «جريمة ضد فتاة ضعيفة خذلها مجتمعها»، وثالثتها حالة معلمة المنصورة التى كادت «السوشيال ميديا» أن تنجح فى تصويرها على أنها «اعتداء على الخصوصية وتعسف ضد الحق الشخصى».

لم تتوقف تلك الفاعلية «السوشيالية» فى هذه الحالات الثلاث عند تأطيرها على هذا النحو الذى يبدو حداثيا وحقوقيا ومنتصرا لقيم الانفتاح والوعى بالقانون والدعوة إلى تسييده، لكنها أثمرت أيضا سياسات وتدابير وإجراءات سيكون لها أثر كبير ليس على تلك الحالات وأبطالها فقط، لكن أيضا على حالتنا الثقافية والاجتماعية العمومية.

وفى المقابل، ستظهر ثلاث حالات معاصرة أخرى تعكس قيما مناوئة، أولاها حالة «كليب شيماء»، حيث صنعت «السوشيال ميديا» من مغامر بلا سوية إبداعية تحظى بقدر كاف من الاعتبار «بطلا ونجما»، وثانيتها حالة «الرابر» الذى تصدر «الترند» بمُنتج يستهدف مكايدة منافس له، وينطوى على تلميح جنسى ينال من ممثلة مثيرة للجدل، وثالثتها حالة «فساتين الجونة»، التى باتت موسما «سوشياليا» تُنصب فيه حفلات مشحونة بالتنمر والسخرية وهدر الوقت وحماقة ترتيب الأولويات. فى الحالات الست تظهر قدرة «السوشيال ميديا» على إرساء أولويات عمومية، وإشغال الرأى العام الوطنى وبعض من الرأى العام الخارجى، وتغييب أولويات أخرى جديرة بالاهتمام، وبلورة اتجاهات لمعالجة شؤون دقيقة تخص ثقافتنا وتقاليدنا وأفكارنا.

والشاهد أن ثمة أخبارا جيدة، إذ يمكن لتلك الوسائط- كما ظهر فى الحالات الثلاث الأولى- أن تنتصر لقيم مثل حماية الخصوصية، ومناصرة المرأة ودعمها عند تعرضها للتمييز والاضطهاد، وتقويم الأداء الاجتماعى فيما يخص احترام القانون والكرامة الإنسانية.

أما الأخبار السيئة، فستظهر فى قدرة تلك الوسائط على صناعة «أبطال» جدد عن غير استحقاق، ومكافأة الممارسات الحادة والتافهة، وتغييب العقل العام عن الجاد والضرورى.

* نقلا عن "المصري اليوم"