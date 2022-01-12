حتمية التفاوض

جهود الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لحل الأزمة السودانية بالتوازى مع جهود المبعوث الأممى «فولكر بيرتس» تواجه تحديات كبيرة بعد رفض تجمع المهنيين مبدأ التفاوض مع المكون العسكرى ومطالبته بضرورة تسليم السلطة فورًا إلى المكون المدنى.

ويبدو أن السودان على موعد جديد مع «اللاءات الثلاث»، فقد رفع مؤتمر الخرطوم فى 1968، وعقب هزيمة 67، شعار «لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض» فى مواجهة إسرائيل التى احتلت الأرض العربية وشرّدت الشعب الفلسطينى، وعاد الآن فصيل سياسى ليرفع شعارًا جديدًا فى مواجهة شركاء الوطن وليس فى مواجهة أعدائه، ويقول: «لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة» مع المجلس السيادى، وفى سياق آخر «لا شرعية»، وينسى أنه رغم شعارات الستينيات فإن كثيرًا من الدول العربية دخلت فى تفاوض مع أعدائها ووقّعت اتفاقات سلام مع إسرائيل، وأن مسؤولين سودانيين تحاوروا أيضًا مع قادة إسرائيليين وطُرح ملف التطبيع المجانى معها.

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ولذا يبدو الأمر صادمًا أن يرفض البعض مبدأ التفاوض مع شركاء الوطن، فحتى لو كان المجلس العسكرى قد أخطأ بقرارات 25 أكتوبر ومحاولته التفرد بالمسار الانتقالى، فيجب عدم الرد على الخطأ بخطأ، ورفض مبدأ التفاوض مع المكون العسكرى، الذى يمثل مع حاضنته الشعبية جزءًا أصيلًا من الشعب السودانى.

واللافت أن أهم ما أفرزته الثورة السودانية من مبادئ كان قيمة التفاوض والشراكة بين الأطراف المختلفة، وهو ما أبعد عن البلاد خطر السقوط فى الفوضى والتفكك والمواجهات الأهلية التى كانت فى بعض الأحيان خطرًا وشيكًا، وأن رفض مبدأ التفاوض ليس فقط خيارًا خاطئًا، إنما هو ينسف أحد عناصر نجاح ثورة ديسمبر.

صحيح أن هناك تيارًا داخل قوى الحرية والتغيير يؤيد التفاوض ومستعد للجلوس على مائدة واحدة تضم الجميع، عسكريين ومدنيين، إلا أن هناك تيار «المزايدة الثورية»، الذى يرفض أى تفاوض ويعتبرها «شراكة دم»، ولا يرى إلا مظاهرات الشارع والصوت الاحتجاجى كورقة ضغط على المكون العسكرى.

والغريب أن ما تطرحه هذه القوى هو عكس كل خبرات النجاح التى شهدتها تجارب التغيير فى العالم فى نصف القرن الأخير، بما فيها الديكتاتوريات العسكرية فى أمريكا الجنوبية، حيث استمر التفاوض بين العسكريين والقوى المطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية، ومن بينها فصائل يسارية ثورية، حتى آخر لحظة، بل أُعطيت ضمانات وخروج آمن لقادة عسكريين فى أمريكا الجنوبية من أجل التخلى عن السلطة وبناء المستقبل.

مطلوب من القوى المدنية والأحزاب السياسية الكبرى، مثل حزب الأمة وغيره، أن تدخل فى مفاوضات مع المكون العسكرى لإنهاء المرحلة الانتقالية بنهاية هذا العام، والاتفاق على شكل النظام السياسى الجديد (رئاسى ديمقراطى) وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تؤسس لشرعية نظام جديد قادر على إصلاح المؤسسة العسكرية وباقى مؤسسات الدولة.

نقلا عن المصري اليوم