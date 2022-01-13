إعادة تعريف الدول العظمى

استند مفهوم «الدول العظمى» تقليديًّا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى منتصف القرن الماضى، إلى تفوق الدولة وقدرتها على التأثير على مجريات الأمور فى العالم وفى الدول الأخرى عسكريًا واقتصاديًا فى المقام الأول، وبدرجة أقل سياسيًا وثقافيًا.

الدول دائمة العضوية مثلًا فى مجلس الأمن (أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومعها الصين) كانت تلك الخارجة منتصرة من الحرب العالمية الثانية والمنفردة بإعادة تقسيم خريطة العالم. أما مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى التى تأسست عام ١٩٧٥ (أمريكا وبريطانيا وفرنسا مرة أخرى ومعهم ألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) فكانت وقتها هى المسيطرة اقتصاديًا على العالم.

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ولكن منذ ثلاثة عقود على الأقل، بدا واضحًا أن المفهوم التقليدى للدول العظمى لم يعد مناسبًا.. من جهة لأن الاتحاد الأوروبى صار القوة الاقتصادية الثانية فى العالم، وهو اتحاد لدول مستقلة، ولأن انهيار الاتحاد السوفيتى جعل روسيا- حتى وقت قريب- تحتفظ بمكانة القوة العسكرية الثانية ولكن تمر بأزمات اقتصادية أشبه بالدول النامية، ولأن الصين والهند وفيهما ثلث سكان العالم أصبحتا قوتين اقتصاديتين لا يستهان بهما والمحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى العالمى لسنوات طويلة.

الأكيد إذن أننا كنا متجهين - إن عاجلا أم آجلا - لتغيير مفهوم الدولة العظمى، وأن هذا التغيير كان قد بدأ يترسخ بالفعل، وإن لم يجد لنفسه ترجمة مستقرة فى النظام القانونى الدولى.

ثم جاء وباء «كورونا» ليضرب العالم كله، المتقدم منه والنامى، الغنى والفقير، الكبير والصغير.

واليوم، وبعد عامين من بدء انتشار الوباء وما يبدو من بوادر لاحتوائه والحد من مخاطره الصحية والاقتصادية، يبدو لى أن إحدى النتائج المترتبة عليه ستكون التعجيل بإعادة تعريف الدولة العظمى - أو دعونا نستخدم تعبير «الدولة الرائدة» للتمييز بحيث يصبح أكثر تعبيرًا عن عناصر التميز والتقدم الحديثة وليس فقط عن التفوق العسكرى والاقتصادى.

البحث العلمى بالتأكيد واحد من عناصر هذا التميز، إذ وقف العالم كله ينتظر مَن الذى سيسبق فى اكتشاف علاج الوباء أو لقاح مؤثر ينقذ البشرية، فتقدمت أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا على غيرها من البلدان واستحقت لنفسها مكانة فى التاريخ العلمى والإنسانى.

ونظام الحماية الاجتماعية عنصر ثانٍ من عناصر التفوق الدولى على نحو ما أثبتت الدول التى نجحت فى توفير مظلة حماية صحية شاملة لكل مواطنيها - وللأجانب المقيمين لديها - وفى توفير الأمصال بسرعة وكفاءة للجميع، وفى دعم المتعطلين عن العمل وحمايتهم من الفقر والمهانة.

وقوة وفاعلية نظام التعليم عنصر ثالث مهم، إذ نجحت الدول ذات الأنظمة التعليمية المنضبطة والمدارس المدارة بشكل جيد فى ضمان استمرار التعليم المدرسى والجامعى دون انقطاع، والأهم من ذلك بذات المستوى المرتفع خلال العامين الماضيين.

وقوة وتماسك المجتمع فى ظل الظروف الصعبة والتوتر الاقتصادى والبطالة التى تهدد الجميع، بما يعبر عن اطمئنان الناس وثقتهم فى عدالة السياسات وفى سيادة القانون وحياد المؤسسات، أيضا من العناصر الأساسية فى تقييم ريادة الدول فى العصر الحديث.

وبإمكاننا أن نضيف إلى ما سبق عناصر أخرى تعبر كلها وبدرجات متفاوتة عن التفوق فى الساحة الدولية بمعناه المعاصر، بما فى ذلك حماية البيئة، ومكافحة الفساد، والمساواة بين المواطنين، وحوكمة الإدارة، وتنافسية الاقتصاد، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الإبداع، وإنتاج واستيعاب التكنولوجيا (وليس فقط اقتناءها).. وغيرها مما صارت الدول تتنافس على تحقيقه وتفخر بترتيبها المقارن فى مجالاته.

قوة الدول ومكانتها وتأثيرها ستظل معتمدة إلى حد كبير على قوتها العسكرية والاقتصادية كما كان الحال طوال التاريخ الإنسانى، ولكن هناك شيئًا آخر حادثًا فى العالم، وقد أبرزته أزمة كورونا بوضوح شديد: أن الريادة ستكون لمن لديه أيضا المعرفة والتعليم والقانون والمجتمع المتماسك فى ظل المحن والأزمات.

* نقلا عن " المصري اليوم"