حقوق الإنسان ومنتدى شرم الشيخ

على الرغم من أن مصطلح حقوق الإنسان يتوجب أن يعكس قيمة نبيلة عالية القدر وغالية القيمة، إلا أنه ومن كثرة استخدامه فقد الكثير من ألقه، وأضحى صنوا لكثير من المفردات الحقة في مظهرها، غير أنه يراد بها باطل في جوهرها.

نهار الثلاثاء الماضي، أي خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم الذي استضافته مصر، وعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "العودة معا"، وبحضور نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات إفريقيا، أوروبا، آسيا ، أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، جرى عقد جلسة لنموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وفي حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الذين تابعوا التعليقات التي أعقبت الجلسة المشار إليها، توقفوا عند تعليق السيسي على فكرة العمل الحقوقي، وكيف تناوله بعبارات حاسمة وحازمة، تلقي الضوء على الآليات الأبوكريفية المنحولة التي يتم من خلالها استخدام هذا الطرح وجعله خنجرا في خاصرة الأمم والأنظمة، ولصالح دول أو منظومات عالمية أخرى لها أهداف قد تغيب عن أعين البسطاء، لكنها لا تخفى عن أفهام الحكماء والذين لديهم علم من كتاب.

نظرت مصر ولا تزال إلى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه رؤية متكاملة غير مجزأة، وهذا ما خرج إلى العالم في شكل الاستراتيجية الوطنية المصرية، التي أطلقت في شهر سبتمبر أيلول المنصرم، والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، السياسية والثقافية داخل البلاد .

الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ليست منظومة غنائية كالديمقراطيات الغناء التي يتشدقون بها، ولكنها خطة عمل تتمحور حول المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، عطفا على التثقيف وبناء القدرات في مسيرة العملية الحقوقية الإنسانية.

هل حقوق الإنسان فكر قاصر على مجموعة من الشعارات المؤدلجة؟

هذا ما تروج له الكثير من القوى الغربية، وعادة ما يتم استخدامه في تصفية حسابات أو التمهيد لاختراقات، وقد خبرت معظم إن لم تكن غالبية الدول العربية ذلك النوع من التعاطي خلال العقود التي أعقبت التحرر الوطني من ربقة الاستعمار الأجنبي.

الذين يوجهون سهامهم إلى كبد العالم العربي، لديهم حالة من الازدواجية الأخلاقية، ربما فضحتها جائحة كوفيد -19 المستجد في العامين الماضيين وهذا ما توقف عنده الرئيس السيسي بمقاربة واضحة وفاضحة للتهافت الغربي الذي عادة ما يتذرع بحالات فردية، ويجعل منها مقياسا عموميا.

ذكر السيسي الحاضرين بأزمة كورونا، والتي وجدت الدول الغربية نفسها فيها أمام إطار من الإجراءات الحتمية القاسية، كالإغلاق، وفرض القيود للحد من انتشار الفيروس، وتقليص مساحات الحركة، وجميعها بدون استثناء، كانت ولا تزال ضد يقينيات وثوابت الحرية التي درج الجميع على تقديسها.

على الرغم من ذلك ها هي عواصم أوروبية، وحتى واشنطن نفسها، تضع أصفادا أدبية وقيودا أخلاقية تجاه الرافضين لتلقي اللقاحات، ما يعني أن حرية المرء عند حالات الطوارئ القصوى، مرهونة بالحفاظ على الأمن القومي للبلاد والعباد، قبل أي قيمة أخرى، من أجل خدمة أجندة الدولة الوطنية، ودرءا للمخاطر التي تحدق بها، أو الشرور التي يتطلع إليها الطابور الخامس في الداخل.

تبدأ حقوق الإنسان من عند توفير أهم الأركان في هرم ماسلو الشهير للاحتياجات الإنسانية، ألا وهو الحق في الأمان، وقد عانى عالمنا العربي منذ زمن الربيع العربي المغشوش والمكذوب، من سحق ومحق لعنصر الأمن والاستقرار إلا ما رحم ربك، وبات التساؤل الحقيق بأن يطرح: "هل المقصود بحقوق الإنسان سيادة وطغيان التوجه الأناركي الفوضوي، لتنفيذ أجندات تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، والأمر ليس سرا، فقد نشرته كبريات الصحف العالمية لا سيما النيويورك تايمز في أوائل العقد الماضي؟

لعل الذين ملأوا الدنيا صياحا لجهة أوضاع حقوق الإنسان في مصر المحروسة، لم يأخذوا في عين الاعتبار وجود نحو 6 ملايين لاجئ جاؤوا إليها من السودان واليمن، من العراق وسوريا، ومنذ منتصف القرن الماضي كانت أم الدنيا ملجأ للإخوة الفلسطينيين.

لم ينظر إلى طرائق تعاطي مصر مع تلك الملايين، والنظر إليهم على أنهم إخوة وأشقاء، يقيمون ويعملون، يكدحون وينجحون، في القلب من جموع المصريين، ومن غير مخيمات أو معسكرات للاجئين تمتهن فيها حقوق الإنسان كما نراه في أوروبا على ناصية الأشهاد.

جانب آخر يعكس تهافت كثير من طروحات وشروحات الحقوقيين الكمبرادوريين إن جاز لنا استعارة المصطلح من عند علماء الاقتصاد، وهو الخاص بالمفاهيم والثوابت الدينية والإيمانية، وكيف يجري الديالكتيك الحقوقي غير الصادق، بمحاولات تشبه قميص عثمان، وبما لا يلائم العقائد الدينية التي يؤمن بها العرب بمسلميهم ومسيحييهم.

قبل نحو شهرين كانت هناك معركة حامية الوطيس خاضتها المملكة العربية السعودية ومندوبها في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وساندته فيها الدول العربية، ضد مسألة إجبار الآخرين على تقنين أوضاع المثليين، فهل هذه هي الحقوقيات المطلوب أن تسود.

يتساءل المرء لماذا يتعامى هؤلاء وأولئك عن تحسين أوضاع الملايين من الفقراء، وبناء منازل لإيواء الآلاف من الذين افتقدوا أقل قدر من كرامة العيش، وتوفير رعاية صحية جيدة، وقد كان زمن الجائحة اختبارا حقيقيا لنجاح العديد من المنظومات الصحية العربية، ناهيك عن المثابرة الدؤوبة لإكمال المسيرة التعليمية رغم الظروف السائدة وقسوتها؟

أنفع وأرفع العبارات التي استخدمها الرئيس السيسي في تعليقه على جلسة المحاكاة، كانت تلك التي أشار فيها إلى تعاطي مصر مع قضية الإرهاب في حدود القانون وقال فيها: لم يعاقب أحد بجريرة لم يقترفها.. وحتى التهجير الذي تم في رفح كان لفترة مؤقتة، وها هم أهالي رفح يعودون إلى مدينتهم الجديدة الحديثة الأرقى بكثير.

هل من خلاصة؟

ينسب للإمام الشافعي بيت الشعر القديم:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة .. ولكن عين السخط تبدي المساويا

طرح القضايا الحقوقية يبدأ من الذات ومن غير انتظار لرؤى أو توجهات الآخرين.