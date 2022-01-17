عودة أمريكا.. كيف؟

قد يندهش البعض من سعى الولايات المتحدة منذ سنة 68 لعودة علاقاتها مع مصر، رغم أن عبدالناصر كان لايزال فى الحكم، وكان قد تلقى هزيمة قاسية فى يونيو ٦٧!. حاولوا عودة العلاقات ثانية وعرضوا بعض المغريات أو الحوافز عليه، وكان عبدالناصر هو الذى يتباطأ ويتمنّع.

المؤكد أن الولايات المتحدة كانت يومها وإلى يومنا هذا القوة العظمى الأولى فى العالم، وكانت تواجه منافسة شديدة فى المنطقة من الاتحاد السوفيتى، الذى حطَّ قدمه بقوة فى عدد من بلدانها، وحتى تكسب هذه المنافسة، على الأقل لا تخسرها، فلابد لها من علاقات قوية مع مصر، وإذا كانت الولايات المتحدة مهمة لمصر، فان مصر مهمة أيضًا للولايات المتحدة، بغض النظر عمَّن يحكمها وعن طبيعة نظام الحكم القائم بها. تلك قاعدة كانت قائمة وقتها ولاتزال قائمة وستظل كذلك ما بقيت الولايات المتحدة فى موقعها. (لمزيد من التأكد راجع مذكرات نبيل فهمى، وزير خارجية مصر السابق، الحلقة الثانية، جريدة الشرق الأوسط اللندنية وكذلك جريدة الشروق، يوم الخميس الماضى).

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المنطقة مهمة للولايات المتحدة من أجل النفط وقبله لضمان أمن إسرائيل وتواجدها، كذلك لوجود قناة السويس بها، الممر المائى الأكثر حيوية للتجارة العالمية.

مصر مهمة كذلك بموقعها وبدورها فى المنطقة وضخامة شعبها وثقل تاريخها، حضورها مهم وضرورى فى العديد من القضايا والملفات الأساسية بالمنطقة، فضلًا عن وجود قناة السويس بها.

والذى حدث أنه مع نهاية سنة ٦٧، تكشّف للولايات المتحدة أن إسرائيل حققت نصرًا عسكريًا ضخمًا وسريعًا على مصر وسوريا والأردن، لكن هذا النصر لم يصاحبه أى انتصار سياسى.

.. بل يمكن القول إن العكس هو الذى تحقق، حيث إن جمال عبدالناصر حقق، رغم الهزيمة العسكرية الضخمة، انتصارًا سياسيًا كبيرًا، على أكثر من مستوى، وبات أقوى مما كان عليه.

فى الداخل المصرى، حصل على تجديد شرعيته فى مظاهرات التاسع والعاشر من يونيو ٦٧، وتمسك مجلس الأمة برئاسة السادات ببقاء عبدالناصر فى السلطة، ومكّنه ذلك من أن يُطيح بكل خصومه أو مناوئيه داخل النظام، خاصة المشير عامر وكل بطانته، ثم صلاح نصر، مدير المخابرات العامة، وبدا عبدالناصر ممسكًا بقوة بزمام كل المؤسسات، بينما كانت يده مغلولة قبل يونيو ٦٧، فى أكثر من موقع.

وفى هذا السياق دخل الشارع المصرى طرفًا فاعلًا فى العملية السياسية، وبدا عبدالناصر أكثر تقبلًا وتفاعلًا مع تلك الحالة، ولما واجه نظام عبدالناصر تحديًا من الشباب فى مظاهرات الاحتجاج على الأحكام التى صدرت فى حق قادة الهزيمة بدا هو قادرًا على التعامل مع الموقف، ورغم الحزم فى مواجهة المظاهرات، أبدى تفهمًا لدوافعها، خاصة أن مَن قادوا المظاهرات كانوا شبان «منظمة الشباب» بالاتحاد الاشتراكى، أى أبناء النظام. هذه المنظمة كانت عدوًّا قديمًا لدور عبدالحكيم عامر ورجاله فى مجال السياسة، وجاءت الهزيمة تؤكد رأيهم القديم، استجاب ناصر للمظاهرات واستوعب جيدًا مغزاها، وهو ما بدا فى بيان ٣٠ مارس ٦٨، الذى قدم أجندة للتجديد السياسى والدخول فى عملية ديمقراطية أوسع.

بدا عبدالناصر أكثر ثقة، تبلغه القيادة السوفيتية بمعلومات وصلت إليهم، عبر المخابرات الرومانية، بأن عميلًا لهم داخل جهاز cia أبلغهم بوجود محاولة داخل مصر للانقلاب عليه، السوفييت قالوا إنه ليس لديهم نفى ولا تأكيد للمعلومة، فيسخر منها ويشرح أنهم كانوا أربعة فى الإسكندرية، يقودهم صف ضابط بالبحرية وأن اثنين منهم أبلغا الجهات الأمنية، ورأيه أن الأمريكان وراء مثل هذه العملية، وفق اعتراف قائدها، ويشرح عبدالناصر للقادة السوفييت أن أحدًا فى مصر لا يفكر فى الانقلاب، القوى القديمة ضعفت، يقصد مَن كانوا قبل ١٩٥٢، تحديدًا الوفد، ومَن يمكن أن يفكر فى الانقلاب هم جماعة الإخوان، لكنهم حاليًا- بعد 67- أضعف من ذلك.

ولا نستبعد أن المخابرات المركزية الأمريكية تعمدت دسّ هذه المعلومة، التى لها أساس طفيف، من باب المحاولة لفتح باب من التواصل مع القنوات المصرية التى تنتهى إلى عبدالناصر نفسه، كان واردًا أن يفزع هو من المعلومة ويطلب إلى المخابرات المصرية التواصل مع نظرائهم هناك لمعرفة المزيد من التفاصيل، معروف أن المخابرات الأمريكية أمكن لها اختراق الدوائر الضيقة لعدد من الحكام حول العالم، وفى منطقتنا تحديدًا، عبر معلومات من هذا النوع، لكنه لم يبتلع الطُّعم. نظام وزعيم بهذا الثقل والحضور الجماهيرى الواسع لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهله وتهمل التعامل معه.

عربيًّا حقق ناصر عدة مكاسب، بدا ذلك واضحًا فى قمة الخرطوم سنة ٦٧، حيث شهدت مصالحة علنية بين الرئيس عبدالناصر وجلالة الملك فيصل، وانتهت بذلك فترة ما عُرف باسم «الحرب الباردة العربية»، وكانت قرارات القمة كلها دعمًا لموقف وأفكار عبدالناصر فى الصراع العربى الإسرائيلى، وانتهت إلى قرارات دعم اقتصادى له ولكل دول المواجهة بما يساعد على تلافى جانب غير قليل من الآثار والنتائج الاقتصادية للحرب، ثم جرَت تغييرات فى شكل الحكم بليبيا والسودان، وهما دولتا حدود بالنسبة لمصر، ثم حدث أيضًا فى سوريا، وكان الحكام الجدد ناصريى الهوى، وإن بدرجات مختلفة.

وأخطر ما جرى، وبالتأكيد يفزع الإدارة الأمريكية، هو تعميق العلاقات المصرية/ السوفيتية، خاصة فى المجال العسكرى، وجود خبراء ومستشارين عسكريين بكثافة فى مصر، وكذلك فى سوريا، مع تسهيلات بحرية للأسطول السوفيتى فى البحر المتوسط، مسائل لا تحتملها الإدارة الأمريكية وتهز عرش الأسطول السادس فى البحر المتوسط، ومن الوارد فى مثل هذه الحالة أن يحدث صدام- ولو فى الظلام- بين القوتين العظميين، فضلًا عن ذلك لابد أن الولايات المتحدة توجست أكثر من احتمالات أن يعمق عبدالناصر علاقاته مع الاتحاد السوفيتى لتصل إلى حد عقد معاهدة صداقة وتحالف أو الانضمام بشكل ما إلى حلف وارسو، بما يهدد النفوذ الأمريكى فى المنطقة كلها، ويتيح للسوفييت الاقتراب الشديد من جنوب أوروبا.

ارتبط بهذا كله إعادة عبدالناصر بناء القوات المسلحة المصرية لتكون أكثر احترافية وأكثر قتالية، فضلًا عن تحديثها بكوادر بشرية من خريجى الجامعات وتقديم أسلحة حديثة، يمكن أن نضيف هنا استحداث سلاح الحرب الإلكترونية وتأسيس سلاح الدفاع الجوى، تَرافَق مع هذا كله شن حرب الاستنزاف، التى بدأت بمعركة «رأس العش»، فى يوليو ٦٧، هذه الحرب التى يجهلها الكثيرون ويكرهها بشدة خصوم عبدالناصر بزعم أنها كبّدتنا خسائر، وكأن هناك حرب بلا خسائر أو بلا ضحايا، الحرب دائمًا هى الحرب (قتل وتدمير).

رغم خسائرنا، ورغم تشويه هذه الحرب فى بعض الصحف المصرية والعربية، فى وقت سابق ولدوافع متباينة، فإنها قالت بملء الفم للجميع إن السلام لن يتحقق بانتصار إسرائيل الكاسح عسكريًا، وإن الانتصار العسكرى، بلا مكاسب سياسية، انتصار عاجز، أثبتت هذه الحرب أن إسرائيل يمكن أن تشن حربًا خاطفة لأيام، لكنها لا تحتمل حرب استنزاف طويلة وممتدة تُكبدها خسائر كل يوم، حتى لو كان فقد جندى واحد، هذا معناه أن السلام لم يأتِ وأن الخوف لن يتوقف، هذه التجربة- حرب الاستنزاف- تكررت وتأكدت نتائجها فى جنوب لبنان وفى قطاع غزة، باختصار قالت حرب الاستنزاف إن هزيمة يونيو ٦٧ ليست نهاية المطاف، وإن السلام لا يُفرض بالقوة ولا بالإذلال، باختصار مصر ٦٧ ليست اليابان ولا ألمانيا المهزومتان فى الحرب العالمية الثانية.

عبدالناصر من ناحيته شن حملة إعلامية ضارية على دور الولايات المتحدة فى حرب ٦٧، والخديعة التى مارستها مع مصر والأمة العربية، وكان محقًا فى ذلك، وراح يقارن بين الموقف الأمريكى من العدوان الثلاثى سنة ٥٦، وموقفهم سنة ٦٧، وهو بما يمتلك من كاريزما، كان مؤثرًا فى الشارع العربى كله، ولم يكن أى نظام عربى يمكنه تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة، فى ظل شعور الشارع العربى بالتواطؤ الذى جرى، لكل هذا كان من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة علاقاتها مع القاهرة، حتى فى ظل وجود «جونسون»، الكاره لعبدالناصر فى البيت الأبيض. وقد حاولوا بالفعل وظلوا يحاولون حتى رحيله فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠.

والحديث ممتد.

نقلا عن المصري اليوم