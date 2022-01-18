عن ضرورات البناء.. وأعمدة البقاء

من رصد سلوك مجلس الأمة منذ الانتخابات الماضية، يتضح لنا حجم التجاهل لمكونات البقاء للدولة الكويتية التي بسبب موقعها الجغرافي، وصغر حجمها ومحدودية سكانها، والتصاقها بجوار دول أكبر مساحة وسكاناً وامتداداً تاريخياً، وغياب الاستقرار في هذا الجوار المتقبل للانقلابات العسكرية، كل هذه الحقائق المشوكة، تفرض علينا التحصن بضوابط غير مألوفة في تاريخنا، لكنها ضرورة لحاضرنا، فمن دونها يحل القلق مكان السكينة وتتعطل إرادة العمل والبناء، مع الإدراك بأن نهج التفكير الذي سرنا عليه تم تدميره في واقعة الغزو، كما أزال الغزو مفاهيم سياسية عشقناها، فقد كشف الغزو هشاشة الالتزامات العربية، لاسيما أن المخاطر علينا تهب من الفضاء الإقليمي.

ومع الإصرار الشعبي القوي للانطلاق في البناء اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وانفتاحاً، يهمني جداً أن أشير إلى المحتوى الذي يجب أن تتشكل منه المنظومة الأمنية للدولة الكويتية، وأن نعزّز تعليقنا بالتفاصيل عن هوية المنظومة:

أولاً: الشرعية التاريخية التي خرجت من التوافق الشعبي التاريخي في مبايعة الشيخ صباح الأول حاكماً للكويت، واستمرار شرعية المسار الذي بناه، مع وعي للحفاظ على لياقة هذه الشرعية وصون تقاطيعها وتقدير دورها في تطور الشخصية الكويتية وانسجامها مع العبء الأمني والاقتصادي، وتكيفها مع خشونة الأرض وندرة عطائها، وأبرز واجباتنا هو ترسيخ القناعة الجماعية بتواصلها..

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ثانياً: تنتعش الكويت مع زهو الحكم الرشيد الملتزم بالعقل والمختلط بالشعب والمتفتح عليه في ثنائية معبّرة عن تلاحم قوته في تبادلية الثقة والرضا والاطمئنان، تتميز بالمشاورات عن كل ما يمس الدولة، وتاريخ الكويت مملوء بصفحات عن دور المجالس الأهلية المنتخبة والمعينة وقراراتها في مجرى الوطن، ولم يتوقف هذا الأسلوب المتوارث رغم دخول الكويت عصر البرلمانات.

ثالثاً: الشرعية البرلمانية جسدها الدستور، الذي أراده الشيخ عبدالله السالم فقهاً سياسياً لنظام الحكم في نقلة خرج بها عن المألوف، ودشن فصلاً مستجداً تمثل في آليات حكم جديدة تضاف إلى الأعراف المتبعة في الشرعية التاريخية، وبدلت هذه الخطوة نظام الحوارات التقليدية ليس في الكويت فقط، وإنما وصلت إلى التقاليد المرعية في دول الخليج الأخرى.

وجاء الدستور بعد جدل شهدته اجتماعات المجلس التأسيسي، ومهما كانت متاعبه حول التباين في التفسيرات لبعض مواده، فيبقى المرجعية الجوهرية التي يستند عليها الحكم، وميزتها أنها توفر الاستدامة للشرعية التاريخية وتشدد على نهجه في إدامة السلوك الراشد.

وهنا على النواب المستندين في سلوكهم على نصوص الدستور أن يتوقفوا عند روحه التي تصر على ضم الجميع في ألفة وتعاون للنهوض بالوطن.

رابعاً: الوحدة الوطنية، وهي الرابطة التي تشد الكويتيين لبعضهم في جماعية السهر على الوطن وجماعية القرار لإبعاد الأذى عن كل طرف، وتكريس احترام المذاهب التي ينتمي إليها أبناء الشعب، وتقدير الخصوصيات بروح جماعية تتعالى على نزعات التفرقة أو التوقف عند التباينات.

وقد أكد التاريخ التلاقي الشعبي في التصدي الجماعي لكل ما يؤذي الكويت وشعبها، بروح تتخللها الجسارة والغيرة على سلامة الوطن والحفاظ على سيادته، ومن قراءة تاريخ الكويت نتوقف عند أحداث فيها تضحية وشجاعة منذ ولادة الوطن، وتأكدت هذه النزعة عند الغزو اللئيم.

خامساً: انطلق أبناء الكويت براً وبحراً لكسب العيش وتجاوز الفقر، وأبحروا إلى أفريقيا والهند وإيران والعراق، وتوقفوا في موانئ الخليج، فتجاوزوا وأشقاؤهم في الخليج الماضي الصعب، مدركين ضرورات التجمع للوصول إلى موقف خليجي موحد يتعامل مع مستجدات السياسة إقليمياً وعالمياً بمنظور خليجي موحد، ومن هذا التوجه جاء مجلس التعاون لتحقيق تضامنية خليجية تجند كل ما يتوافر لتجاوز العقبات ولصون سيادة هذه الدول الخليجية عبر مسؤولية جماعية للحفاظ على السيادة الخليجية وإبعاد المخاطر عنها.

والكويت أكثر الخليجيين حاجة لنظام الدفاع الخليجي الموحد، ففي الخليج تعاضد جغرافي وتكاتف سياسي وتوحد مواقف، ودبلوماسية واحدة لها مكانة ومصداقية في الجدية وشراكة اقتصادية ووحدة مصير.

سادساً: ومع التآخي الخليجي، نرحل إلى البعد الاستراتيجي في الرابطة التي تجمع الكويت ودول الخليج مع الشركاء الاستراتيجيين، الذين لهم الدور البارز في هزيمة صدام حسين وردم سفاهته، وتبقى عيونها متابعة لأي تحركات غليظة ضد الاستقرار الخليجي، أو تمس أمنها، ولجميع دول الخليج اتفاقيات مع هؤلاء الشركاء في ترابطية أمنية معبّرة عن حرص الأسرة العالمية على سلامة التربة الخليجية وسيادة دولها ووقاية ترابطها مع العالم.

سابعاً: تملك دول الخليج مجتمعة نفوذاً قوياً وعالياً من الدبلوماسية العربية، وفي إطار جامعتها العربية، وعبر شبكة العلاقات الثنائية مع جميع العواصم العربية، ومن الضروري أن تتمكن المجموعة الخليجية من حقن الخطاب العربي السياسي بالواقعية في أهدافه والاعتدال في تعبيراته والانفتاح في منافذه الداخلية، ويطور خطواته الاقتصادية، مستفيداً من الدور الخليجي الفريد في توفير الموارد التي تحتاجها التنمية العربية، وليس من الحكمة أن تتضخم الطموحات في مختلف الدوائر العربية، وإنما السعي نحو الممكن.

ثامناً: تمتد العلاقات الخليجية في آسيا إلى أبعد المسافات شرقاً، وترتبط بمصالح سياسية وتجارية وتنموية معها، كما تتميز علاقاتها بدول الإقليم، مثل باكستان وإيران وتركيا، بعلاقات تنشد التهدئة وتعمل لأجل الاستقرار وتتميز باحترام السيادة، وحققت دول الخليج خصوصية فريدة لها بعد سياسي واضح تولد من القمة الآسيوية الخليجية، التي رعاها المرحوم الشيخ صباح الأحمد، عندما استضاف القمة وتجول في آسيا ورعى في الكويت إنشاء مكتب التنسيق للعلاقات الآسيوية.

تاسعاً: نتحدث عن العلاقات الكويتية مع مختلف الأقاليم، فالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي تتوسع تجارياً وتتعمق سياسياً وتتنوع في ألوانها، وتظل بريطانيا شريكاً استراتيجياً جاء من رحم اتفاق عام 1899 وتواصل حمل المنافع وحقق تبادلية المصالح وشيّد الترابط القائم على الثقة من صداقة حكومية وشعبية، كما اتسعت العلاقات مع أميركا اللاتينية وأفريقيا.

ويلاحظ تمتع دول الخليج بسمعة ممتازة واحترام بارز من هذه الدول، لأنها سخية في مساهمتها الخالية من أصابع التآمر.

عاشراً: منذ عام 1974 صعدت مكانة دول الخليج في المنتدى العالمي، سياسياً واقتصادياً واستثمارياً ومصداقية في جدية التزامها، وبرزت دول الخليج، وبالذات الكويت، كمساهم مهم في المسار التنموي العالمي، عبر صندوق التنمية الكويتي، وعبر علاقات ثنائية، وقنوات الاستثمار الكويتية المتنوعة في جغرافيتها، كما تخطت المملكة العربية السعودية جميع التوقعات في انضباطها الداخلي ودورها في قرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

حادي عشر: مجلس التعاون قدرنا وقوته مكسب لنا، وفعاليته منبع ارتياحنا، وتعاظم دوره حصن لنا، ووحدة مسؤولياته الدفاعية هي جدارنا، وحماية لسيادتنا، ومن هذه القناعة، على الدبلوماسية الكويتية شحن الهمة الخليجية الموحدة، وتأمين فعاليتها، والسهر على جاهزيتها، بكل الطاقة ومن دون تأفف.

هذه ضرورات البقاء للدولة الكويتية، وهي أيضاً مستلزمات البناء، فمن دونها لا تنمية ولا متعة في حياتنا، وأملي أن تتحول هذه الآليات إلى خطة البقاء الدائمة.

نقلا عن القبس