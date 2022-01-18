يناير ١٩٧٧ ويناير ٢٠٢٢

مضى خمسة وأربعون عاما منذ وقوع هذا الحدث الهائل عندما خرج المصريون بمئات الألوف، أو قيل بالملايين، فى ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع التى لم يكن أحد ينتجها إلا الحكومة.

الذكرى عن الأحداث كانت فى زمن لم تكن فيه الفضائيات التليفزيونية قد وصلت إلى ما نعرفه الآن، ولا كان هناك بالطبع ذلك الحاسب الآلى الصغير، أو الـiPad، أو التليفون المحمول بأجياله المختلفة أو أى من أنواع الإلكترونيات الحديثة التى تجعل القاهرة والإقليم المصرى أو أيًا من عواصم العالم على مرمى ضغطة «ماوس». هذا المُعَامل التكنولوجى وضع فارقا أساسيا بين ثورة السبعينيات والثورتين اللتين أهلتا على مصر فى يناير ٢٠١١، ومن بعدها يونيو ٢٠١٣ مع مطلع العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين.

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الثورة الأولى عرفت فى التاريخ المصرى بـ«انتفاضة الخبز»، وعرفته السلطة السياسية على لسان الرئيس السادات «بانتفاضة الحرامية». الفارق ما بين التعريفين يمكن فهمه فى إطار الفجوة بين «الحكومة» و«الأهالى» أو الشعب، وهو فارق تنامى عبر السنين.

تفسيرات ما جرى فى هذين اليومين التاريخيين تعددت، فكان هناك من وضعها فى السبب المباشر لها، وهو الارتفاع المفاجئ والشامل للأسعار، وعندما غابت المفاجأة، وجاء الارتفاع مجزأً، ومن آن لآخر، لم تكن هناك ثورة ولا مليونية. تفسير آخر ركز على السياسات الاقتصادية الكلية التى قامت على ما عرف فى هذا الوقت بالانفتاح الاقتصادى الذى أقرته «ورقة أكتوبر»، وأذاعه الرئيس السادات طريقا لرخاء قادم، رأى الناس أنه لم يأت، فكان الخروج والثورة. الأمر كان إذن أكثر شمولا ومتعلقا بالسياسات الكلية التى وصفها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بأنها «انفتاح السداح مداح».

لم تكن المشكلة إذن فى الحاجة إلى الانفتاح، ولكن المهم ألا يكون سداحا مداحا، وهو الأمر الذى لم ينجح أحد حتى الآن فى توضيح الكيفية التى يتم بها دون أن يتحول الانفتاح إلى انغلاق آخر.

ومع ذلك فقد شاع أن الانفتاح أدى إلى سوء توزيع الثروة، فكان الشعار الذى تردد فى فترات كثيرة من التاريخ المصرى أن الأغنياء ازدادوا غنى، أما الفقراء فقد ازدادوا فقرا، وكان هذا كافيا لخروج الجماهير إلى الشوارع والميادين.

وكان هناك تفسير ثالث قام على ثورة التوقعات التى جاءت إلى الشعب المصرى فى أعقاب حرب أكتوبر، حيث بدت الحرب و«الانتصار» فيها كما لو أن الأحزان المصرية الكثيرة قد آن أوان نهايتها، ولما وجد الشعب أن أيا من توقعاته لم تجد استجابة كان الرد ثوريا وفى الشارع. التفسير الرابع جاء بعض منه من الرئيس السادات شخصيا حينما ألقى باللائمة على قوى اليسار المصرى، سواء كان حزب التجمع الشرعى أو جماعات من المثقفين والشيوعيين الذين لم يعرفوا الشرعية، كما جاء من جماعات اليسار ذاتها التى صدقت كلمات الرئيس ومن ثم اعتبرته وساما على صدرها فى عملية النضال الوطنى لاتزال تتذكره، وتذكر الناس به، حتى الآن بعد أن قدمت التضحيات سجنا واعتقالا.

الحقيقة هى أننا ربما لن نعرف حقيقة الأسباب التى أدت إلى خروج المصريين المكثف بالآلاف ومئات الألوف، بقدر جهلنا فى معرفة الأسباب التى أدت إلى صمتهم لعقود بعدها، وربما الأجدى فى المقام هذا أن يترك الأمر للمؤرخين.

ما نعرفه هو أن الشعب المصرى خرج إلى الشارع مطالبا بأمور شتى، فى مقدمتها الخبز بالطبع، لكنه كان يدرك أن ثمة أمرا خطأ بالبلاد ظل يبحث عنه لسنوات طويلة، ربما حتى الآن، ومن الجائز حتى لسنوات طويلة قادمة.

هذا الأمر على الأرجح كان غياب المشروع الوطنى الشامل الذى يأخذ مصر من أسر التخلف ويضعها فى زمام التقدم. لم يكن الشعب أيامها يريد «إسقاط النظام» ولكنه كان أولا يريد زوال الاحتلال، وثانيا يريد حياة حرة وكريمة. لكن مثل ذلك لم يكن بقدرة القيادة ولا النخبة، كان الجميع ساعتها كما هو الحال الآن يريد حلا سريعا، فإما أن تتفجر آبار النفط فى مصر فتصبح البلاد توا مثل السعودية (فى جميع استطلاعات الرأى العام التى سئل فيها المصريون ما هو البلد الذى تودون أن تكون مصر مثله؟، كانت الإجابة هى السعودية!)، أو أن يقبل العالم علينا حتى بالمساعدات والمنح والعطايا، أو أن تجد النخبة والقيادة طريقا آخر على الطريقة «الأكتوبرية» كلها دم وعرق ودموع تحقق فيها مصر التراكم الذى لابد منه فى دولة يريد شعبها أن يحيا كريمًا.

علينا ألا ننسى أنه فى عام ١٩٧٧ ومن بعده عام ١٩٧٨ كانت الأعوام الذى اتخذت فيها الصين قرارا مصيريا أن تشمر عن ساعديها وتعمل بكل قوة أكثر مما تتكلم بكل حماسة الكتاب الأحمر، وكانت ذات الأعوام التى ولدت فيها «النمور الآسيوية»، التى قررت فيها أن تعتمد على نفسها بعد الانسحاب الأمريكى المخزى من فيتنام وجنوب شرق آسيا.

هذا الحل الأخير لم يقبله أحد، ولم يشرحه أحد، ولم يفضله أحد، وظلت الطبيعة المراوغة للنخبة المصرية على اليمين واليسار تبتعد عنه لأنه لم يكن سهلًا، ولم يكن يريد الشعبية، وكان أهم ما فيه أنه يبعد المسؤولية عن الجميع ويضعها على كتف طرف آخر. وأذكر حينما كنت مدرسا مساعدا فى جامعة شمال إلينوى أثناء دراستى العليا أن زاملت، فى مكتب واحد، بريطانيا كان يبدو قادما توا من الأزمنة الفيكتورية الإنجليزية القحة، ولسبب أو آخر رددت أمامه ما كنت أحفظه، وهو أن سبب الهوان المصرى كان الاستعمار البريطانى لمصر، حيث استنزفت الثروة المصرية، وأخذت القطن المصرى رخيصا حتى تزدهر صناعة النسيج البريطانية. خرج الرجل من بروده الإنجليزى المعتاد وثار ثورة عارمة، كان تقديره أن ما حققته إنجلترا من ثروة رجع إلى ما قدمته الطبقة العاملة البريطانية من تضحيات تجسدت فى دماء نازفة بسبب الآلات البدائية للثورة الصناعية الأولى، وعمل النساء والأطفال.

ورجع الأمر أيضا إلى الطبقة الرأسمالية البريطانية التى قدمت نظاما محكما للبنوك وشركات التأمين والأسواق والتبادل، ليس لبريطانيا وحدها، بل للعالم أجمع. بدا لى وكأن الرجل يجسد فجأة كل روايات تشارلز ديكنز- دافيد كوبر فيلد وأوليفر تويست مثالا- كما لو كانت حقيقة واقعة. ولم ينس زميلى أن يذكرنى بالعبقرية البريطانية التى تجلت فى جامعات وإبداع وابتكارات علمية. كان الأمر فى أقل التقديرات أكبر كثيرا من قصة الاستعمار التى كنت مغرما بها.

لعل ذلك تحديدا هو ما جرى لنا خلال السنوات السبع الماضية بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ حيث جرى رفع الدعم، واستقرت العملة المصرية كما تستقر عملات العالم، ومن بعدهما بدأ بناء البنية الأساسية، والتنمية من النهر إلى البحر، والتوسع الحضرى والزراعى والصناعى. كانت بدايات الجمهورية الجديدة قائمة على كثير من العرق والدموع. أصبحت مصر فى طريقها لكى تكون دولة طبيعية ومتقدمة أيضا.

* نقلا عن "المصري اليوم"