«أوبك+» والقدرة على زيادة الإنتاج

حسب آخر الإحصائيات بأن معظم دول «أوبك+» أصبحت غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط، إذ إن 14 دولة من أصل 18 لم تكن قادرة على الزيادة ومقابلة وتنفيذ حصتها الإنتاجية من النفط في الشهر الماضي.

وبدأت دول منتجة كبرى تعلن عن عدم مقدرتها من زيادة إنتاجها من النفط، ومنها فنزويلا، نيجيريا، أنغولا، ليبيا وكازاخستان، وذلك لأسباب فنية وسياسية.

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وأعرب عن ذلك أيضاً منتجو النفط الصخري الأميركي، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والوصول إلى معدلات حالية تغطي إجمالي تكاليف الإنتاج.

بالإضافة إلى عزوف الشركات النفطية العالمية في الاستثمار في الوقود الأحفوري وتخوفهم من الانبعاثات النفطية المضرة على البيئة ومن محاسبة ملاك وحملة الأسهم، وكذلك من المخالفات المالية والعقوبات الحكومية التي تفرض عليهم لاحقاً. ويأتي هذا التطور، بالرغم من طلب الإدارة الأميركية الحالية من زيادة إنتاج النفط خوفاً ومنعاً للتضخم المالي والتخوف من فقدان الشعبية والأصوات الأميركية في الانتخابات المقبلة مع ارتفاع سعر بنزين السيارات، المؤشر والمؤثر الصوتي على نتائج الانتخابات.

ومن الصعب العودة إلى معدلات الإنتاج ما قبل جائحة كورونا في أوائل 2020، والتي خفضت فيها الدول النفطية 10 ملايين برميل في اليوم. في حين من الصعب حالياً العودة إلى ذلك المعدل بالكامل، وقد نصل إلى ما دون 500.9 مليون مع نهاية السنة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك مثلاً، انخفاض إنتاج النفط في بعض الدول والتي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة والأعلى بمقدار 300 مليار برميل، مثل فنزويلا والتي بالكاد تستطيع إنتاج 800 ألف برميل يومياً.

والمثال الآخر، الكويت، وعن معدل إنتاج 600.2 مليون ومن الصعب أن تزيد 750.2 مع احتساب حقلي الخفجي والوفرة، بالرغم من امتلاكنا إلى أكثر من 90 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، ولا مؤشر للوصول إلى معدل 3 ملايين في السنوات المقبلة.

وينطبق هذا الأمر على بقية الدول، عدا العراق وإيران واحتمالاً الإمارات، كونها فعلاً استطاعت أن تصل إلى معدل مستقر وعند 500.3 مع بداية شهر مايو المقبل.

وقد تكون المملكة العربية السعودية، الوحيدة التي تمتلك القدرات والطاقات الفنية من الزيادة والمحافظة على إنتاجها النفطي والاستمرار في زيادة إنتاجها إلى أكثر من 500.11 مليون برميل، وهي الكمية التي طالبت فيها قبل 4 أشهر، ووافقت عليها «أوبك+» وعند كمية روسيا نفسها.

أما بقية دول «أوبك+» لم تطالب بزيادة إنتاجها من النفط ومنها الكويت والتي كانت تتحدث في السابق عن معدلات إنتاجية تصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم، وهذا يعني من الطاقات الإنتاجية التي تعادل وتقابل الطلب النفطي عند 95 مليون برميل، وقد تشكل وتخلق أزمة إنتاجية فوق معدل 100 مليون برميل، إلا في حالة معاودة الشركات النفطية العملاقة بالاستثمار في النفط والدخول في مشاركات في زيادة إنتاج النفط.

وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر النفط الخام عند 85 دولاراً. مع توقعات البيوت الخارجية عن معدلات إلى أكثر من 90 و100 و125 دولاراً للبرميل خلال السنة الحالية والمقبلة.

مع الانتهاء الكامل من جائحة كورونا ومخلفاتها والعودة إلى الحياة الطبيعية وقفزة في التجارة والنمو في نمط الاستهلاك والانفراج العالمي، وزيادة الطلب على كل السلع، وكذلك في حركة الطيران والسياحة، والانتعاش العام، ومن ثم زيادة الاستهلاك والطلب على النفط، وقد تتحقق أرقام البيوت المالية وتوقعاتها بالارتفاع الحاد في سعر البرميل.

ولهذا، يجب الدعوة نحو الاستثمار في النفط وكذلك الحاجة إلى دعوة الشركات العالمية لمساعدتنا وتعديل و تصليح الوضع النفطي الحالي في مجال النفط الخام ومعاودة زيادة الإنتاج. والاستفادة من احتياطنا النفطي الهائل في باطن الأرض.

* نقلا عن "الراي"