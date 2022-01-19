منتدى دافوس ومجتمع المخاطر العالمي

بدأ منتدى دافوس، الذى يضم نخبة الاقتصاد والسياسة فى العالم، دورته الجديدة المؤجّلة من العام الماضى قبل يومين افتراضياً عبر شبكة الإنترنت. وشهد اليوم الأول كلمتين للرئيس الصينى تشى بينج، ورئيس وزراء الهند ناريدار مودى، وكل منهما طرح رؤية بلاده لأهم التحديات التى يراها تهم العالم بأسره وليس فقط بلده.

وسبق الانعقاد طرح التقرير السنوى بعنوان «تقرير المخاطر العالمية 2022»، وفيه يُقرّر عدد كبير من الخبراء عبر استطلاع للرأى، وهم من مختلف المؤسسات البحثية والشركات الكبرى والمؤسسات الدولية قائمة المخاطر التى على العالم أن يتعامل معها، سواء فى المدى المباشر أو القصير، حتى خمس سنوات، أو الممتد لما بعد عشر سنوات. كما يضم التقرير رصداً لمخاطر عدد محدود من الدول.

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وعربياً فقد تضمن التقرير رصداً للمخاطر التى ستواجهها دول مثل «المغرب، وتونس، والأردن، والسودان»، منها المناخ القاسى والانقسام المجتمعى وقلة الرزق واضطرابات الصحة العامة والديون وغيرها من المخاطر، التى تتطلب معالجة خاصة وفق رؤية بعيدة المدى. وهى مخاطر مشتركة مع القائمة التى اتفق الخبراء على أنها تهم العالم بأسره، مع اختلاف فى الأولويات وحجم الضغوط الناتجة عن كل تحدٍّ بمفرده.

مفهوم العيش والبقاء، كفرد أو كدولة مسئولة أو كمؤسسة أو كمجتمع، فى ظل المخاطر والتحديات النابعة من الطبيعة أو من صنع البشر أنفسهم، ليس جديداً، وهو أمر معروف منذ القدم، وقد أخذ طابع التحليل المنهجى المنظم بعد الحرب العالمية الثانية تحت عنوان تحليل المخاطر السياسية بهدف التوقع لمجريات سياسية واضطرابات معينة، وبالتالى الاستعداد لها، وتركز الأمر فى بدايته على فكرة منع الحرب بين أكثر من دولة فى الآن ذاته، وكان ذلك بتأثير من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وإن حدثت، أى الاضطرابات والصراعات، فتحديد أساليب معينة لاحتواء مخاطرها.

وكانت الشركات الكبرى العابرة للجنسيات فى البداية هى أكثر الكيانات اهتماماً بهذه التحليلات، ثم تطور الأمر إلى تحليل المخاطر المرتبطة بكل قطر بمفرده، كبُعد مهم من أبعاد اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، وتطور الأمر إلى ما يُعرف بتحليل المخاطر الإقليمية، ثم المخاطر التى تهم العالم بأسره.

وهنا نلاحظ تأثير العولمة وحالة الاشتباك الكبير بين جميع المجتمعات والدول، سواء اقتصادياً أو تجارياً أو ثقافياً، وهى الحالة التى تجعل مفهوم المخاطر أكثر شمولاً، بحيث نتحدث عن مصير البشرية ككل. وهو ما تُحفّزه الآن قضايا كونية، مثل التغير المناخى ومواجهة الأوبئة والصحة العامة والاضطرابات المجتمعية الناتجة عن قلة مصادر الرزق، وتأثيرات الذكاء الاصطناعى، وغيرها من القضايا التى تنتشر بين الدول والمجتمعات.

فى كتاب عالم الاجتماع الألمانى أولريش بيك المعنون «مجتمع المخاطر العالمى بحثاً عن العالم المفقود»، والمترجم إلى العربية 2013، والصادر عن المركز القومى للترجمة بمصر، رصد لقائمة الأخطار الكونية التى بدأت تُهدّد البشرية مع نهاية القرن العشرين ومطلع بداية الألفية الثالثة، كالتغيرات المناخية والتهديدات الإرهابية، أو الأزمات الاقتصادية والسياسية، التى أعادها العالم الألمانى إلى تطورات ما يُعرف بمجتمع الحداثة الصناعية، داعياً إلى التفكير فى طبيعة المجتمعات الصناعية ما بعد الحداثية.

وللتطور التكنولوجى لدى «أولريش» دور كبير فى الكثير من الأزمات التى تصيب الطبقة الوسطى، وتؤهلها لمسار يتسم بالتآكل ثم الانهيار، ومن ملاحظاته أن تلك الطبقة فى فئاتها العليا والميسورة، ولكى تحمى نفسها من تأثيرات التلوث والأنشطة الإشعاعية وتبعات الفقر للفئات الأخرى، فتلجأ إلى عزل نفسها عن باقى شرائح المجتمع، ولا تهتم بمعالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن العولمة من منظور جماعى، ومن ثم يحدث التآكل التدريجى فى المجتمع، وتقل قدرته على البقاء والتماسك، مشيراً إلى أن الفقراء، سواء داخل كل مجتمع أو فى تصنيف الدول، هم الأكثر معاناة، وهم الذين يدفعون الثمن الأكبر للأوبئة والتغيرات المناخية والفيضانات والنزوح الجماعى والهجرة غير القانونية.

هذه الأفكار أثارت فى حينها الكثير من الجدل بين علماء الاجتماع والسياسة، وتأتى التطورات الأخيرة، لا سيما وباء كوفيد المستجد ومتحوراته والتغير المناخى وتقاعس الدول الغنية والصناعية عن القيام بواجباتها حتى تلك التى اتفقت عليها فى مؤتمرات ومعاهدات دولية بهدف حماية نفسها وحماية البشرية، لتثبت أن العالم بات عليه أن يتعايش مع تلك المخاطر، وإن أراد البقاء فعليه أن يفكر جماعياً وليس قطرياً، وبأسلوب مختلف.

وفى تقرير المخاطر العالمية 2022 قائمة طويلة من المخاطر التى حدّدها الخبراء، وبمقارنة تلك القائمة بما كانت من تقارير سابقة حملت المضمون ذاته، نجد أن هناك تغييراً كبيراً فى الأولويات، فلم تعد المشكلات الاقتصادية كالانهيار الاقتصادى للصين أو الاختلالات المالية وارتفاع أسعار النفط والانهيار المالى وتهديدات الأمن السيبرانى أو الصراعات الناتجة عن الخلافات الجيوسياسية، هى الأكثر إلحاحاً، رغم تأثيراتها المعروفة، ولكن صارت التحديات الناتجة عن مخاطر وتهديدات تمس البشرية ككل هى الأولوية الأكثر إلحاحاً، وتضمّنت المناخ القاسى وفشل إجراءات المناخ والأزمات المعيشية وتلاشى التماسك الاجتماعى والأمراض السارية والديون. ويلاحظ أن النزوع إلى التشاؤم كان غالباً فى استطلاع رأى الخبراء.

كلمات الرئيس الصينى ورئيس الوزراء الهندى فى اليوم الأول للمنتدى، أشارت إلى تحديات أخرى، أبرزها تحدى المواجهة بين القوى الكبرى اقتصادياً أو عسكرياً، ما تنتج عنه اضطرابات وكوارث للإنسانية، وتحدى القيود التجارية وانهيار سلاسل الإمداد للمكونات الصناعية والسلع، وتحدى العملات المشفّرة على الاستقرار الاقتصادى بسبب تنوع تقنياتها من جانب وغياب الشفافية فى تلك التقنيات، مما يؤثر على السياسات النقدية لكل الدول، ويتطلب بدوره مواجهة دولية جماعية، وليس فقط قطرية عبر المنع والحظر.

وأياً كان ترتيب الأولويات فى قائمة المخاطر التى تواجه العالم، فالمفترض أنها تقود إلى التفكير وفق منهج إنسانى وعولمى جديد ومختلف. ومن المؤكد أن مفهوم الانعزال الذاتى لدول أو لفئات مجتمعية معينة كنوع من الخلاص، لم يعد مفهوماً أو سلوكاً يناسب التحديات والمخاطر الجديدة بأى حال، فالجميع فى سفينة واحدة كما يقال، وليس فى قوارب متعدّدة، كما يحلو للبعض فاقد البصيرة.

* نقلا عن "الوطن"