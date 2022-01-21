عن ماكرون وأوروبا القارة الحائرة

ضمن التطورات الجيوسياسية التي يموج بها عالمنا المعاصر، تحتل القارة الأوربية حيزا كبيرا، لا سيما أنها تبدو في حالة من الحيرة من أمرها، ما بين الولايات المتحدة الأميركية التي أستنقذتها من نيران النازية قبل سبعة عقود من جهة، وبين روسيا الإتحادية التي تبقى خطرا محدقا بالأوربيين من جهة ثانية.

على الجانب الغربي من الأطلسي تبدو واشنطن في زمن الرئيس بايدن أقرب بدرجة أو بأخرى من أوروبا، عنها في وقت إدارة ترامب اليتيمة، حيث كاد الشرخ أن يتحول إلى فالج مع بروكسل.

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فيما العلاقات ما بين واشنطن وموسكو، تكاد تشبه كرة الثلج المتدحرجة من قمة الجبل، وقد حاول ترمب بلورة رؤية جديدة، غير أن هناك من قطع عليه الطريق حكما، وها هي إدارة بايدن تهدد وتتوعد بوتين حال أقترب عسكريا من أوكرانيا.

تبدو أوروبا وكمن يخشى من لفحة نيران المعارك وهجير المواجهات الكبرى ، ومع ذلك لا تزال عدة دول من بينها بريطانيا ترسل أسلحة متقدمة للأوكرانيين، كان آخرها بضعة آلاف من الصواريخ المتقدمة القادرة على وقف زحف دبابات القيصر إن عبرت الحدود لجهة كييف.

في وسط هذا المشهد المتلبس وقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي نهار الأربعاء الماضي، داعيا إلى تأسيس نظام أمني جديد في أوروبا مع حلف شمال الأطلسي، لمواجهة روسيا، ومعتبرا أن الأوروبيين بحاجة إلى تأسيس نظام جديد للأمن والإستقرار، ومشيرا إلى أن هناك جهود لزعزعة المبادئ التي بنيت عليها أوروبا.

ما الذي يعنيه ماكرون بهذا التصريح وهل للأمر علاقة بأحوال فرنسا الداخلية بداية ؟

قطعا لا يمكن أن نوفر القول أن ماكرون وعلى عتبات إنتخابات رئاسية قادمة عما قريب، يعمد إلى تسخير كافة القضايا الدولية ذات الإهتمام، بل المثيرة للقلق فرنسيا وعالميا، من أجل مصلحته وفرصة إعادة إنتخابه مرة جديدة رئيسا للبلاد، وليس أهم للأوروبيين في هذه الأوقات المضطربة من الحديث عن المسألة الأمنية وبخاصة إذا تقاطعت مع روسيا، تلك التي يصورها البعض على أنها الوحش الذي يسعى لإلتهام القارة الأوربية الجارة.

ولعل نظرة معمقة لتصريح ماكرون الأخير هذا يقودنا من جديد إلى مراجعة تصريحات سابقة له في العامين الماضيين، تلك التي تحدث فيها عن جيش أوربي مستقل.

خرجت تصريحات ماكرون عن قوة أوروبية مسلحة قوية خلال رئاسة ترمب، ووقتها كان الرئيس الأميركي يباشر ضربا من ضروب القسوة والإجبار إن جاز التعبير على الأوروبيين لتعظيم مساهماتهم في نفقات حلف الأطلسي، الأمر الذي تطلب إستدعاء بعض من رصيد فرنسا الديجولي، الرافض للهمينة الأميركية وسيادتها على القرار الأوروبي، ولهذا وضع القوات النووية الفرنسية، خارج صلاحيات الناتو، قبل أن يتغير هذا الوضع لاحقا.

هنا التساؤل هل يجيء حديث ماكرون عن النظام الأمني الجديد، كمرادف لفكرة القوات المسلحة الأوروبية أو الجيش الأوروبي، ولكن بكلمات أخف قسوة وأقل وقعا مما كان عليه الحال وقت ترامب؟

ماكرون يطرح فكرته هذه المرة بشيء من المواراة أو المداراة، ومن غير مباشرة، لكن في كل الأحوال تبقى الفكرة واضحة، فالتعاون الذي يتحدث عنه ما بين أوروبا والناتو، حكما لن يكون تعاونا شرطيا داخليا، وإنما عسكريا يعم أرجاء القارة بأكملها.

لاحقا تتبين نوايا ماكرون بشيء من الإيضاح، إذ يتحدث عن "الحاجة إلى تأسيس نظام أمني جديد بين الأوروبيين ومشاركة الحلفاء في حلف الأطلسي... هل من شركاء غير الولايات المتحدة الأميركية؟

تبدو روسيا في قرارة نفس ماكرون هي المهدد الأول، وذلك ما يشير إليه بقول :" أمن قارتنا يتطلب إعادة تسلح إستراتيجية لأوروبا كقوة سلام وتوازن خصوصا في الحوار مع روسيا ".

على أن نظرة عميقة لواقع العلاقة بين الناتو وروسيا تخبرنا أن الأطلسي هو الجاني وليس المجني عليه، وما عدا ذلك ليس من باب الحقائق، ما يعني أن ماكرون يثير الغبار وليس أكثر، ويخدم حملته الإنتخابية بأكثر من أمن وأمان القارة الأوروبية.

بإختصار غير مخل، الذين استمعوا إلى تصريحات الأمين العام لحلف الأطلسي النرويجي، ينس ستولتنبرغ، عن عدم تعهد الناتو بالتمدد شرقا نحو روسيا، يدركون أن هذا غير صحيح بالمرة، ففي زمن الفوضى التي تلازمت مع إنهيار الإتحاد السوفيتي، كان التعهد واضحا جدا للذين عندهم علم من كتاب ، بعدم التقدم نحو التخوم من حول روسيا المركز.

تاليا يتحدثون اليوم في الناتو عن قبول مبدئي لكل من أوكرانيا وجورجيا داخل صفوف الناتو وإن لم يلتزموا بتحديد موعد معين.

هل ينتظر الأوروبيون إذن أن يعقد الروس الأذرع على الصدور؟

أوروبا تبدو حائرة ما بين رغبات واشنطن التي لا تزال على فكر وقلب المحافظين الجدد الساعين إلى تنفيذ فكرة المشروع الأمريكي ، الذي يستهدف جعل القرن الحادي والعشرين قرنا أميركيا بإمتياز، وبين القوة الروسية المزلزلة القادرة على إقتحام أوروبا برمتها خلال ستة أيام.

الأمر الآخر الذي يجعل من أوروبا قارة حائرة، عدم إرتكانها إلى قلب رجل واحد، فألمانيا على سبيل المثال كانت ولا تزال تؤيد التقارب مع روسيا وصولا إلى بلورة الطرح الأوراسي الذي كان الرئيس شارل ديجول أول من تحدث عنه للدمج بين أوربا وروسيا.

ماكرون يتحدث عن نظام مبادئ فيه رفض إستخدم القوة والتهديد بالإكراه وهذا كلام جميل، لكنه يكمل بالقول.. وحرية إختيار الدول للمشاركة في المنظمات والتحالفات والترتيبات الأمنية التي تختارها ، وحرمة حدود الدول وسلامة أراضيها ورفض دوائر النفوذ.... بمعنى حق أوكرانيا وجورجيا في الإنضمام إلى الناتو.

والسؤال قبل الإنصراف.. ترى لو كان حلف وارسو حي يرزق، هل كان ماكرون يقبل بإيطاليا أو أسبانيا أن تنضما إلى المعسكر الشرقي بقيادة موسكو؟

طرح ماكرون دعائي إنتخابي من دون أدنى شك.