حسن الشافعى.. جائزة الملك فيصل مرتين

■ أول أزهرى يرأس مجمع الخالدين «مجمع اللغة العربية»، وهو أول مصرى يدرس فى كليتى دار العلوم وأصول الدين فى وقت واحد ويتفوق فيهما، وترسل له الكليتان خطابًا بتعيينه معيدًا فيهما، فيفضل دار العلوم على الأزهر.

■ وهو الوحيد الذى تسلم جائزة الملك فيصل العالمية مرتين، المرة الأولى نيابة عن مجمع اللغة العربية، والثانية عن نفسه مناصفة مع الرئيس التنزانى الأسبق على حسن موينى فى خدمة الإسلام، وتعد جائزة الملك فيصل هى أرقى جائزة علمية عربية حتى الآن.

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■ يسميه علماء اللغة فى العالم «الهرم الأكبر للعربية فى العالم الإسلامى»، لأنه من العلماء الموسوعيين النوادر الذين كادوا ينقرضون من عالمنا الآن، وله سمعة عالمية رائدة فى علوم اللغة والفلسفة فى أمريكا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وباكستان وكل دول الخليج، وهو يجيد ثلاث لغات غير العربية، هى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

■ يطلق عليه تلاميذه من حملة الدكتوراه والماجستير لقب «الوالد» لأنه يشبه علماء السلف فى العطاء لا الأخذ، ويقولون عنه كما قيل عن الحسن البصرى: «احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم»، فقد كان يكرم تلاميذه الفقراء ويتبنى النوابغ منهم، وكان يطبع كتبه المقررة على الطلاب على نفقته طبعات فاخرة ثم يضعها أمام مكتبه ويعلن للجميع: على الطلبة الفقراء الذهاب لأخذ ما يريدون، ويغلق ساعتها على نفسه باب المكتب منعًا لإحراجهم، بعدها يشرع فى بيع باقى النسخ، ويطلب من تلاميذه كشفًا بأسماء الطلاب الفقراء فى المدينة الجامعة فيدفع لهم المصاريف فى صمت.

■ عمل مستشارًا لشيخ الأزهر عدة سنوات دون مقابل، وقدم له استقالته مرات حتى لا يتحرج من وجوده، جمع بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية، فهو عضو فى هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس مجمع الخالدين دورتين سابقًا، وفى الوقت نفسه عضو المجلس العلمى لكلية الدراسات العليا بمانشستر ببريطانيا.

■ وقد حصل د. الشافعى على الدكتوراه فى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وجمع د. الشافعى بين الشريعة والتصوف جمعًا صحيحًا، فكان نعم العالم والزاهد الورع.

■ تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بإسلام أباد، وهو أحد مؤسسيها ورعاتها، فقد بدأها كعميد لكلية الشريعة بها حتى طورها وجعلها على طراز فريد ووصل لرئاسة الجامعة كلها، وهو فى الوقت ذاته كان رئيسًا للاتحاد العالمى لعلماء الصوفية، وهو لا يضم غير العلماء الكبار.

■ ويعد د. الشافعى من أعظم من دافعوا عن استقلال الأزهر، خاصة فى أوقات ضعفه ومحاولة البعض القفز عليه، وهو صاحب الشعار المعروف «ارفعوا أيديكم عن الأزهر»، «وإياكم والأزهر»، و«اتركوا الأزهر وشيخه ولا تتدخلوا فى أمره»، وهو من العلماء القلائل الذين لا يخشون فى الله لومة لائم، ويحسب له الجميع ألف حساب، لأنه لم يكسر أحد عينه لا بمال ولا بمنصب ولا بِدُنيَا، فقد تعفف عن كل ذلك، وكانت المناصب العلمية تطلبه ولا يطلبها.

■ وللدكتور الشافعى مؤلفات عديدة، معظمها فى الفلسفة واللغة والتصوف، وقد أحب «أبا حامد الغزالى» وكتب عنه، وأحب إقبال وترجم له، وأحب التصوف وكتب «فصول فى التصوف».

■ وهو من القلائل الذين جمعوا بين الصدع بالحق والرحمة بالخلق، حتى وصف تلميذه د. عبداللطيف عامر علاقته بزملائه ومرؤوسيه أثناء عمله قائلًا: «تصوُّف أدى إلى (حلول) بالجامعة الإسلامية فى إسلام أباد وواجباتها وأعبائها، و(وَجْد) دعاه إلى قضاء معظم وقته بها، ونسيان حقوقه الخاصة لأجل حقوقها، و(توكُّل) أدى إلى إيمان بالثمرة المرجوّة من هذه الجامعة الناشئة، والتزام أدى إلى سهر على مصلحتها وقضاء معظم الوقت فيها، وقد ظلَّ (القَبول) الذى أنعمَ اللهُ بهِ عليه هو البوصلة التى ضمت إليه ما تناثَر، وجمعت عليه ما تفرّق، وجذبته من جديد إلى أيدى إخوانه، كما جذبت أيديهم إليه».

■ ويصفه تلميذه د. عبدالطاهر: «إذا نظرتَ إليه رأيتَ الابتسامةَ الحانية تكسو جبهته، وغمرتكَ بالسعادةِ طلعته، يُبادركَ بالسلام، ويَشدّ على يديْك بِحبٍّ واحترام، يسألكَ عن أحوالك وأحوال ذويك، ويَذكُر لك طرفًا من آخِر لقاء بينك وبينه، فيُشعركَ أنك به موصول، وأنك لم تغِب عن ذاكرته وإنْ طال الزمان، وإنْ كنتَ تلقاه لأول مرة تشعر أنك تعرفه منذ فترة طويلة، وأنَّ صلتك به حميمة، فإذا عرف اسمكَ حُفِرَ فى ذاكرته، فيبادركَ فى اللقاء الثانى بادئًا باسمك، أمَّا دعواته الطيبة التى تلاحقك وتحُفّكَ من كل جانب فهى دعوات تخرج من قلب صادق محبّ، تعرفها حين يتحقّق ما يقدّره اللهُ لكَ منها فى الدنيا، ساعتها تجزم أنَّ الرجل من عباد الرحمن المخلصين حقًا».

■ وكان الشافعى يردد: «العالم الحق هو من يعمل بعلمه، وليس من يدون الكتب والحواشى».

■ وأفضل من وصف د. الشافعى هو تلميذه العلامة د. محمد عمارة الذى قال: «جمع بين الأزهر ودار العلوم، وبين الأصالة والتجديد، وقلب الصوفى وعقل الفيلسوف، وبين التحقيق والتأليف، وبين الإبداع الأكاديمى والعمل الدعوى، جمع بين صناعة الفكر وتربية الشباب، عشِقَ العربية، وأبدع فى الإنجليزية تأليفًا وترجمة، وبين صلابة أهل الصعيد ودماثة الحضَر وأبناء الوجه البحرى، وبين الوطنية والعروبة والإسلامية والإنسانية، وبين الحُبّ لله والحبّ لخَلْق الله، وسماها العشرة الطيبة».

■ حصول عالم مصرى مثل د. الشافعى على جائزة الملك فيصل فخر لمصر، ودليل على دوام ريادتها، ودليل آخر على دقة وعلمية هذه الجائزة العظيمة.

■ سلام على العلماء والزُّهاد، وسلام على العلامة العظيم د. حسن الشافعى.

نقلا عن المصري اليوم