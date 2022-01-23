الأنبياء الكذبة.. وأتباعهم الطيبون

لا يتوقف عالمنا يومًا عن إنتاج العجائب واجتراح الصدمات، وفى الوقت الذى تتضاعف فيه تراكمات المعرفة ويشهد التفكير العلمى أوج ازدهاره، لا يعدم مغامرون وأفّاكون ومرضى نفسيون الوسائل لإغواء الأتباع وخطفهم ذهنيًّا.

لا يَرِد ذكر اليابان فى الأخبار العالمية عادة إلا من خلال مكتشفات علمية أو إنجازات اقتصادية أو خطوات سياسية مدروسة وعاقلة، ومع ذلك، فقد تفاجأ العالم فى عام 2004 بذيوع أخبار عن معلم يوجا يابانى يُدعى «شوكو أساهارا»، حين صدر حكم بإعدامه بعد إدانته بشنّ هجمات بالغاز على قطار الأنفاق بالعاصمة طوكيو، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة الآلاف.

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لم يكن «أساهارا» مجرمًا تقليديًّا أو إرهابيًّا يستند إلى أيديولوجيا معروفة وسائدة، لكنه كان ببساطة «نبيًّا يدعو إلى دين جديد» كما يراه أتباعه، وقد شنَّ هجومه هذا فى عام 1995، فى وقت كانت دعوته فيه تحظى برواج، وينتمى إليها نحو عشرة آلاف من اليابانيين وغيرهم، وبعضهم من طلاب الجامعات والمهنيين الذين يعملون فى وظائف مرموقة.

أسّس «أساهارا» طائفة «أوم شينريكو»، التى تعنى بالعربية «الحقيقة السامية»، فى عام 1987، بانيًا نسقها الفكرى على بعض الأفكار من البوذية والهندوسية، ومضيفًا إليها بعض التنبؤات المأفونة عن نهاية الكون وقرب موعد «يوم القيامة».

وعندما قام أتباع «أساهارا» بتنظيم الهجوم المميت فى قطار الأنفاق، كانوا يعتقدون أنهم إنما يُخلصون الضحايا من اللعنة، ويفتحون الباب أمامهم لنَيْل الخلاص ودخول الملكوت.

ليست تلك واقعة غريبة وعصِيّة على التكرار؛ إذ أفادت الأخبار لاحقًا فى عام 2017 بمقتل خمسة أفراد واندلاع أعمال عنف وشغب فى شمال الهند بسبب صدامات بين الشرطة وأتباع «نبى» مزعوم آخر.

الرجل اسمه «جورميت رام سينج»، وقد قامت الشرطة بتوقيفه بعد وجود اتهامات فى حقه تشير إلى اغتصابه نساء من أتباعه وارتكابه جرائم أخرى، لكن أكثر من 200 ألف شخص تصدوا لمحاولة القبض عليه، وحاصروا مبنى المحكمة حين جرَت وقائع محاكمته.

وفى تعقيبها على هذا الحادث، قالت وسائل الإعلام الهندية إن «سينج» ليس رجل دين عاديًّا؛ فهو ليس مسيحيًّا ولا هندوسيًّا، لكنه يُبشر بدين جديد، ويدّعِى النبوة، ولم يكن الأشخاص الذين حضروا لمساندته فى المحاكمة سوى قطاع محدود من أتباعه، الذين يزعم أنهم يُقدَّرون بعشرات الملايين حول العالم.

يقدم «سينج» نفسه بوصفه «نبيًّا»، لكن ذلك لم يمنعه من أن يغنى فى حفلات «الروك» الموسيقية، ويمثل فى الأفلام، ويشارك فى الإعلانات، حتى إنه يُلقب بـ«أبوالروك»، ويشتهر بثيابه ذات الألوان البراقة، ويستخدم «الماكياج» و«الإكسسوار» بمبالغة شديدة، وقد تم توجيه تهم إليه بإجبار أتباعه على الخضوع لعمليات إخصاء جنسى تقرُّبًا من «الإله».

نتذكر تلك الوقائع بينما نتابع ما شغل وسائل «التواصل الاجتماعى»، خلال الأسبوع الماضى، من أخبار تتعلق بمُدّعِى نبوة جديد، ففى تلك المرة ظهر رجل فى لبنان يُدعى «نشأت مجد النور»، وهو يقول إنه مُرسَل بديانة جديدة، ومعه سيدة تعمل عرّافة تؤكد ما يقول وتزعم صحته.

يسجل التاريخ الكثير من الأمثلة على بعض الجماعات التى أظهر أعضاؤها طاعة مماثلة لأدعياء مختلِّين؛ ومنها «الطائفة الجبلية» فى تركيا فى القرن الثانى، و«الحشاشين» فى فارس وسوريا فى القرن الحادى عشر، وطائفة «تجديد التعميد» فى هولندا فى القرن السادس عشر، و«السبتيين» فى أزمير فى القرن السابع عشر.

كل هذه الطوائف وجدت بيئة صالحة للعبث بعقول الناس فى عصور اتّسمت بالانغلاق وانحباس المعرفة وصعوبة الحصول على المعلومات، لكن البشر لا يتوقفون عن إدهاشنا حتى فى عصر «السوشيال ميديا» والانفجار المعلوماتى.

الحاجة إلى اليقين، وضغوط الحياة، والرغبة فى البحث عن معنى أعلى، تُسهل للأنبياء الكذبة أعمالهم.

* نقلا عن "المصري اليوم "