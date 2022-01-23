إلى أهل الكويت قاطبة

لم يعد هناك متسع من الوقت.. ولم يعد هناك مـجـال للتريث والتأني ولم تعد الظروف المحيطة بنا في مصلحتنا، هناك من يتربص بنا الدوائر، سواء في الداخل أو الخارج، هناك من يعتبر الكويت بقرة حلوبا يستنزف ضرعها، ثم يرفسها بقدمه في النهاية، لم تعد عمليات التجميل بالجسد المنهك مجدية، ولم تعد اساليب التأجيل مفيدة لبلد في حاجة ماسة للقرار ومتابعته.

هناك من يطعن الكويت بخنجره المسموم، وهناك من يخنق البلاد بمطالباته واقتراحاته الاستهلاكية، وهناك من يريد ان يأخذ وليس لديه الاستعداد للعطاء. وبيننا شريحة من ابناء الوطن ممن استلذوا العمل المكتبي الروتيني دون انتاج يذكر أو ابداع يشكر، وبيننا بعض ممن حمل سلاح القلم ليهتك به عرض الوحـدة الوطنية، وينفث من الـسـمـوم مـا يشيع في أوساطنا بذور الفتنة وعوامل الشـقـاق. فالبعض يبني بجد واجتهاد اسوار الطائفية والبعض الآخر ينافسه في بناء اركان القبيلة والبقية تؤطر وتنظر للعمل الحزبي، وهكذا يتنافس ابناء البلد في هدم البلد، فأصبح شعار «قل لي من اي طائفة انت أو من اي قبيلة او من أي جماعة اقل لك ممن يكون الدعم والتأييد والمساندة»، فاختفى الى حد كبير عنصر الكفاءة والقدرة والعطاء والنزاهة والنظافة ويكاد يضيع الوطن، وتاهت البلاد والجيران يتفرجون علينا، البعض منهم يتألم ألم المحب والآخر يشمت شماتة الحاقد والكاره.

العربة تنحدر سريعاً والحكومة تتألم لكنها تتفرج، والاغلبية الصامتة تنافس «ابو الهول في صمته»، تحتج وتتذمر لكن في الدواوين فقط وبين اربعة جدران، لهذا، ولهذا كله، اتوجـه بقلب مخلص مـحـب لوطنه الذي يعيش هـاجـسـه فـي كل لحظة ويخشى عليه حتى من النسمة، فما بالكم والسماء ملبدة تنذر بما هـو آت، أتوجـه لمن يـهـمـه الامر الى ابناء الكويت قاطبة، المخلصين المحبين لعمل الخير وعفيفي اليد واللسان والضمير والذين همهم البلاد والعباد لا الدخول في صراع من اجل مكاسب آنية زائلة وتصفية الحسابات، الى هؤلاء وامثالهم -بخطابي هذا قبل ان يستفحل الامر وتصعب الحلول وتتعقد الأمور، واكرر الى اهل الكويت قاطبة، فلعل وعسى يكون خطابي هذا جرس انذار لهم جميعاً.

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ما يحدث في مجلس الامة غير مرضٍ بكل المقاييس والاعلام حدث منه ولا حرج، فالمنصب النيابي اصبح غاية لتحقيق الطموحات الشخصية، ولذا في سبيل هذه الغاية يبذل كل ما يستطيع للفوز، وان من يشتري فقد يبيع، وكذلك من يبيع فقد يتاجر بالضمائر والمواقف والهدف في النهاية مصالح شخصية ومنافع آنية على حساب البلد واهله. وسوف ينشغل المجتمع بأسره بها، لقد انشغلنا عن الاهـم وأهملنا الاولويات وانعدمت الرؤية لدينا فأصبح جل الاهتمام هو معالجة مشاكل حدثت لسوء الادارة في الماضي، فالعالم يتقدم ونحن نتأخر والـعـالم يفكر بالمستقبل ونحن ننشغل بحل مشكلات الماضي، العالم يفكر ونحن نبحث عمن يفكر لنا، فأصاب المجتمع كله نوع من الترهل والتسيب والكسل، وهذه ولا شك حصاد ما زرعناه بالامس، قل لي ما هو انجاز المجلس سواء النيابي او البلدي؟

الأغلب يركض ويلهث ليأخذ نصيبه من كعكة الكويت، بل قل من دم الكويت، بل قل من لحم الكويت.. والكويت تئن والكل لاهٍ عن هذا الأنين، بنك الائتمان يكاد يفلس، الكل يريد قرضا سواء المستحق أو غير المستحق، وهناك من استنزف الاحتياطي العام، ويكاد هذا الاحتياطي أن ينضب، وبدأت الأنظار تتجه نحو أموال التأمينات الاجتماعية تحت مبررات عديمة الجدوى تحت شعار اعطونا من أموالنا دون أي اهتمام بالجيل أو الأجيال القادمة. وهناك من يطالب بإسقاط القروض كيف؟ ولماذا؟ لا ندري وما هو المقابل لكي يتم اسقاط القروض وماذا عمن لم يقترض؟!

نشروا المخدرات بالبلد وهرّبوا الخمور وحبوب الهلوسة من اجل السيطرة على شباب البلد، كل يوم وآخر تتم مصادرة شحنة مخدرات، هؤلاء فعلوها في احد البلدان وسيطروا عليه واصبح ذلك البلد مصدر تصدير كل الموبقات، بل اصبح لديهم في ذلك البلد رجالهم في الجمارك والمطار والشرطة والجيش، فلنكن حذرين من تكرار هذا السيناريو في بلدنا، بلدنا مستهدف والكل يتربص بنا الدوائر، ولأننا الدولة الوحيدة ضد التطبيع فقد يتحرك ضدنا شياطين الانس والجن.

أيها الشعب الكريم، انظر حولك للبنان والعراق واليمن وسوريا وليبيا، وليتذكر الجميع من يعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا وبؤسا وألما، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فلنجعل الكويت بلدنا الذي نحب جوهرة مرة اخرى، وتذكر أن اللبيب من اتعظ ببلاء غيره.

نقلا عن القبس