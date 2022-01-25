انفجار الأزمة الاوكرانية.. وسيناريوهات الربح والخسارة..

لا شــك بــأن مــنسوب الــتوتــر فــي شــرق اوكــرانــيا وصــل فــي الايــام المــاضــية الــى مســتويــات غــير مســبوقــة وخــطيرة تهــدد بــإنــدلاع حــرب صــعبة غــير واضــحة المــعالــم والــجغرافــيا. فــالــتصعيد المــتبادل بــين روســيا واوكــرانــيا ومــن خــلفها بــعض الــدول الــغربــية وحــلف شــمال الأطـلسي عـقد الأمـور بـشكل كـبير ووضـع الازمـة الاوكـرانـية عـلى فـوهـة بـركـان خـامـد مليئ بـبارود مـئات الأزمـات، بـإنـتظار اي شـرارة

صغيرة لتوقده وتشعل هذه الأزمة. يـبدو جـلياً أن كـافـة الأطـراف مـسؤولـة مـباشـرة عـن هـذا الـتصعيد، وذلـك عـلى الـرغـم مـن دعـوتـها الـدائـمة لحـلول دبـلومـاسـية وسـياسـية بـعيدة عـن الـعنف. فـروسـيا مـثلاً ومـنذ بـدايـة الأزمـة دأبـت عـلى أمـريـن، اولاً الـقيام بحشـد عـسكري غـير مسـبوق عـلى الحـدود مـع شـرق اوكــرانــيا وثــانــياً الــتأكــيد مــراراً وتــكراراً عــلى أن لا نــية لــها لــغزو هــذه الــدولــة الــسوفــياتــية الــسابــقة. فــي مــوازاة ذلــك دأبــت بــعض الــدول الــــغربــــية كــــالــــولايــــات المتحــــدة الأمــــيركــــية وبــــريــــطانــــيا عــــلى زيــــادة الــــدعــــم الــــعسكري لأوكــــرانــــيا والــــتلميح إلــــى نــــية ضــــمها لحــــلف شــــمال الأطـــلسي والـــدفـــاع عـــنها، بـــالإضـــافـــة طـــبعاً إلـــى تهـــديـــد روســـيا. وفـــي نـــفس الـــوقـــت شـــددت تـــلك الـــدول عـــلى ضـــرورة حـــل دبـــلومـــاســـي وسياسي للأزمة، هذا فيما نفت كييف نيتها القيام بأي عمل عسكري ضد الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق اوكرانيا. مــــن مــــفارقــــات هــــذه الازمــــة أن كــــلا الــــطرفــــين يســــتعملان نــــفس الــــحجج لــــلتصعيد ونــــفس الخــــطاب لــــتطمين الأخــــر والمــــجتمع الــــدولــــي. فـأوكـرانـيا وداعـموهـا الـغربـيون لـم يـتوقـفوا عـن اتـهام روسـيا بـأنـها تـعمل عـلى اجـتياح الاراضـي الأوكـرانـية، هـذا فـيما اسـتمرت روسـيا بـالحـديـث عـن نـية كـييف الـصريـحة بـتشجيع مـن بـعض الـدول الـغربـية لـلقيام بـعملية عـسكريـة لـحسم الـنزاع مـع الانـفصالـيين فـي شـرق الــــبلاد. وفــــي مــــوازاة ذلــــك وكــــما ذكــــرنــــا ســــابــــقاً، طــــمنت مــــوســــكو بــــأنــــها لا تــــنوي الــــقيام بــــأي إجــــتياح لأوكــــرانــــيا، كــــما طــــمنت كــــييف الانفصاليين بأنها لا تنوي حل النزاع بالقوة. يـقول الـجنرال الأمـيركـي دوغـلاس مـاكـآرثـر "إنـه لخـطأ فـادح الـذهـاب إلـى الحـرب مـن دون الـقدرة عـلى الـفوز"، ويـبدو أن هـذه المـقولـة تــسيطر وبــشكل جــدي عــلى عــقول كــافــة افــرقــاء هــذه الأزمــة. إذ لا يــبدو حــتى الــساعــة أن أي طــرف واثــق مــن قــدرتــه عــلى تــحقيق فــوز واضـح وصـريـح يـنهي فـيه هـذا الـصراع بـشكل نـهائـي لمـصلحته عـلى حـساب الآخـر. وعـليه ذهـب الجـميع لـلتلويـح بـالحـرب ودق طـبولـها وهــم يــدركــون جــيداً فــي قــرارة نــفسهم انــهم لا يــرغــبون بــها ولا قــدرة لــهم عــليها. فــسيناريــوهــات الــربــح والــخسارة فــي الأزمــة الأوكــرانــية غير معقدة، إذ أن الجميع سيخرجون خاسرين في حال إشتعالها، وذلك مهما كانت مكاسبهم. عـملياً، هـناك خـمس أجـندات فـي هـذه الأزمـة تـتوزع عـلى مـعسكريـن، وكـل اجـندة تـبحث عـن تـأمـين الحـد الادنـى مـن مـصالـحها. فـفي المـــعسكر الأول، الأجـــندة الـــروســـية واضـــحة وصـــريـــحة فـــهي تـــريـــد إبـــعاد نـــفوذ واشـــنطن وحـــلف شـــمال الأطـــلسي إلـــى ابـــعد مـــدى عـــن حـدودهـا وعـن الـدول الـسوفـياتـية الـسابـقة. كـما تـريـد إعـادة احـياء امـجادهـا كـمنافـس قـوي لـلولايـات المتحـدة عـلى زعـامـة الـعالـم. وعـليه يـدرك الـرئـيس الـروسـي فـلاديـمير بـوتـين جـيداً أن الـتلويـح بـالـحسم الـعسكري هـو اقـوى بـكثير مـن حـسم عـسكري يـقال إنـه فـي مـتناول الـيد. فـمن خـلالـه قـد يسـتطيع أن يـصل إلـى مـا يـريـد، بـينما اسـتعمال الـقوة سـيؤدي إلـى خـسائـر جـسيمة تـتنوع بـين مـا هـو مـيدانـي وبـين المـقاطـعة والـعقوبـات الـدولـية الـقاسـية، والأهـم طـبعاً خـسارة نـهائـية لـلجار الأوروبـي الـذي لا يـزال يـراهـن عـلى حـوار صـادق يـؤدي إلى أفضل العلاقات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية مع موسكو. امـا فـي المـعسكر الـثانـي، فـالـحاضـر الأكـبر هـو الأجـندة الأمـيركـية الـتي تهـدف بـوضـوح إلـى مـحاصـرة روسـيا ومـمارسـة اقـصى ضـغط عـــليها لـــتحجيمها وتـــقليص نـــفوذهـــا والـــتأكـــيد عـــلى زعـــامـــة الـــولايـــات المتحـــدة الـــعالمـــية. وفـــي هـــذا الإطـــار وفـــي حـــال انـــفجار الأزمـــة فـــي اوكـرانـيا سـتتكبد واشـنطن خـسائـر كـبيرة تـضرب أجـندة مـصالـحها الـحيويـة. فـأولاً، هـي لـن تسـتطيع الـدفـاع عـن كـييف عـسكريـاً، وهـذا الأمـر بـديـهي فـي مـنطق الإسـتراتـيجيات الـعسكريـة إذ أن الـقوى الـعظمى لا تـتواجـه بـشكل مـباشـر فـي بـينها إلا فـي الحـروب الـعالمـية والـشامـلة. وبـالـتالـي عـدم الـقدرة عـلى الـدفـاع عـن اوكـرانـيا وتـحقيق أنـتصار واضـح فـي هـذه الأزمـة سـيكون لـه تـأثـير سـلبي عـلى مـكانـة وزعـــامـــة الـــولايـــات المتحـــدة الـــعالمـــية. ثـــانـــياً، والأهـــم أن المـــارد الـــصيني المـــنافـــس الجـــدي لأمـــريـــكا عـــلى زعـــامـــة الـــعالـــم، قـــد يســـتفيد مـــن انخراط واشنطن في هذه الأزمة لتعزيز مكانته الدولية وتوسيع نفوذه ومزاحمتها بشكل جدي على هذه المكانة العالمية. كــما أن هــناك اجــندة حــلف شــمال الأطــلسي، هــذا الحــلف الــذي تــأســس عــام ١٩٤٩ كــمنظمة ســياســية هــدفــها الأســاســي كــما ذكــر امـينها الـعام الأول الـلورد إسـماي "إبـقاء الـروس خـارجـاً، والأمـيركـيين داخـلاً، وإسـقاط الألمـان"، قـبل أن يـتحول فـي عـام ١٩٥٥ إلـى مــنظمة دفــاعــية تــقف بــوجــه حــلف وارســو وتــدافــع عــن الأوروبــيين مــن الخــطر والمــد الــسوفــياتــي. وبــالــتالــي مــن الــبديــهي أن نجــد الحــلف فــي أي مــواجــهة مــع روســيا وأن يــكون ســبباً فــيها. فــأجــندة الحــلف واضــحة الا وهــي الــتوســع عــلى حــساب مــوســكو وضــم المــزيــد مــن الــدول الــسوفــياتــية الــسابــقة الــى مــعسكرهــا، هــذا فــيما يــظن بــعض قــادة الحــلف أن هــكذا أزمــات قــد تــعيد الــيه بــريــقه الــذي فــقده فــي￼ الــسنوات المــاضــية. لــكن انــفجار الأزمــة فــي أوكــرانــيا ســيكبد الحــلف عــلى مــا يــبدو خــسائــر كــبيرة، فــفي حــال عــدم تــدخــله عــسكريــاً لـلدفـاع عـن أوكـرانـيا )الـتي يـريـد ضـمها الـيه( سـيفقد الحـلف جـوهـر وجـوده وتـتأثـر عـملية تـوسـعه وذلـك لأنـه سـيفقد صـفة الـحامـي مـن الـدب الـروسـي. امـا فـي حـال تـدخـله الـعسكري المـباشـر وهـو أمـر مسـتبعد، ومـهما كـانـت نـتائـجه فهـذا سـيؤدي إلـى انـقسامـات عـميقة

بداخله تؤثر على وجوده خاصة من بعض الدول الأوروبية التي لها اصلاً الكثير من التحفظات تجاهه. امــا أجــندة اوكــرانــيا الــيوم فــهي مــعقدة أكــثر مــن اي وقــت مــضى، إذ يــسعى الــرئــيس فــلاديــمير زيــلينسكي لــلمحافــظة عــلى الــسيادة الـكامـلة عـلى بـلاده وعـلى وحـدتـها بـالإضـافـة إلـى عـدم خـسارة اجـزاء اخـرى مـنها عـلى غـرار مـا حـصل عـام ٢٠١٤، ولهـذا فـهو يـريـد أن يخــرج الــبلاد مــن المــنطقة الــرمــاديــة والــذهــاب بــها بــشكل كــامــل إلــى مــنطقة المــعسكر الــغربــي. لــكن هــناك مــن يــعتقد أن انــفجار هــذه الأزمــة ســيؤدي وبــشكل حــتمي إلــى خــسائــر جــمة لــكييف تــبدأ بــانــهيار نــهائــي لــوحــدة اوكــرانــيا ولا تــنتهي بــخسارة جــزء اســاســي مــن

اراضيها في شرق البلاد. واخــيرا هــناك الأجــندة الأوروبــية والــتي عــلى الــرغــم مــن الــتبايــن الــكبير فــي وجــهات الــنظر داخــل الإتــحاد الأوروبــي حــولــها فــلا يــزال الــتيار الــسيادي المــؤثــر فــيها وعــلى رأســه فــرنــسا والمــانــيا يــأمــل أن يــحافــظ عــلى الــسيادة الأوروبــية وســيادة اوكــرانــيا بــالتحــديــد عــبر الــحوار الجــدي، كــما يــأمــل أن يــبعد شــبح الحــرب عــنها، وأن يــحافــظ عــلى عــلاقــته مــع روســيا ويــطورهــا عــبر الــحوار ايــضاً لمــا فــيه مــن مــصلحة كــبيرة لــلطرفــين. هــذا الــتيار يــعلم جــيداً أن نــتائــج انــفجار الأزمــة الأوكــرانــية ســتكون كــارثــية عــلى الــقارة الــعجوز، فــاولاً هــذه الأزمــة هــي عــلى اراضــيها وهــذا يــعني دمــار هــائــل وخــراب وتــداعــيات إنــسانــية واقــتصاديــة كــبيرة وعــودة عــقارب الــساعــة الــى حــقبات ســيئة لا تــريــد الــعودة الــيها بــأي شــكل مــن الاشــكال. ثــانــياً يــدرك هــؤلاء أن الــسيادة الأوكــرانــية عــلى كــامــل اراضــيها لا يــمكن الــحفاظ عـليها عـسكريـاً بـل بـالـحوار والـدبـلومـاسـية وأن اي اسـتعمال لـلعنف سـيؤدي حـتماً إلـى خـسارة تـاريـخية لهـذه الـسيادة. ثـالـثاً والأهـم، يـــدرك الأوروبـــيون أن انـــفجار هـــذه الازمـــة يـــعني بـــشكل مـــباشـــر الـــقطيعة مـــع مـــوســـكو وخـــسارة شـــراكـــات كـــبيرة ســـياســـة واقـــتصاديـــة واجـتماعـية مـعها. واخـيراً، يـتخوف الأوروبـيون وبـشكل جـدي مـن تـداعـيات انـفجار هـذه الأزمـة عـلى الـوحـدة الأوروبـية وعـلى مـا تـبقى من النفوذ الأوروبي أقله داخل حدوده الجغرافية. يـقول نـيكولـو مـاكـيافـيلي فـي كـتابـه الأمـير" نـصنع الحـرب مـتى نـريـد، ونـنهيها مـتى نسـتطيع"، وعـليه يـدرك جـميع الـلاعـبين أن تـفجير الأزمــة الأوكــرانــية هــو اسهــل الأمــور واســرعــها، لــكنهم يــعلمون جــيداً أنــه فــي حــال اشــتعلت فــلا أحــد قــادر عــلى اخــمادهــا أو أن يــبقى بـعيداً عـن حـرائـقها. لـذا، يـصعد الجـميع إعـلامـياً وجـماهـير ًيـا وسـياسـياً، ويـطلقون التهـديـدات الـواحـدة تـلو الأخـرى، وهـم يـبحثون فـي الوقت عينه عن مخرج لائق يظهرون فيه جميعاً بثوب المنتصرين ويتفادون خسائر كبيرة لا قدرة لهم على تحملها حالياً.

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