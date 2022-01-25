إيران وأذرعها

بعد فترة طويلة من المفاوضات الشاقة مع إيران، وبعد أن كان الفشل أقرب للنجاح، عادت وتغيرت مؤشرات التفاوض، واقتربت الولايات المتحدة من التوقيع على اتفاق مع إيران يقضى على طموحها بامتلاك سلاح نووى فى مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

صحيح أن خلافات التفاصيل أو الضغوط أو المغامرات الإسرائيلية قد تعرقل فى اللحظات الأخيرة التوقيع على الاتفاق، لكن السؤال الكبير: ما هى علاقة توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران بأدواتها فى المنطقة، وهل سيؤدى هذا الاتفاق، فى حال إتمامه، إلى المساعدة فى جلب الاستقرار فى أكثر من ساحة عربية مثل لبنان والعراق واليمن؟ أم سيعطى إيران مزيدا من أوراق القوة فى المنطقة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها؟.

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الحقيقة أن المشاهد المتعارضة التى جاءت من لبنان واليمن، تقول إن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، فحضور وزراء حزب الله وحركة أمل لاجتماع مجلس الوزراء اللبنانى بعد أشهر من المقاطعة جاء فى أعقاب حدوث تقدم فى مفاوضات فيينا، وفى نفس الوقت وجدنا تصعيدا حوثيا بهجوم إرهابى شنه على أبوظبى أعقبة رد عسكرى من قوات التحالف فى رسالة عكسية لمسار المفاوضات التى تتقدم.

يمكن القول إن التفاهم الأمريكى مع إيران والتوقيع على اتفاق نووى معها سيؤدى إلى إعادة تموضع الأدوات الإيرانية فى المنطقة وفقا لكل سياق على حدة، فعلى عكس ما جرى أثناء حصار ترامب لإيران الذى أضعف من قدراتها الاقتصادية لكنه قوى نشاطها النووى، أما حاليا فإن رفع العقوبات والتوقيع على اتفاق سينهى نشاطها النووى وسيعطيها دفعات اقتصادية ومالية قد تعزز نفوذها فى المنطقة.

فمن المهم أن يميز العرب بين الحسبة الأمريكية الأوروبية التى هدفها شبه الوحيد إيقاف برنامج إيران النووى، وبين الحسابات العربية التى أولويتها ستكون أدوات إيران ثم برنامجها النووى، مثلما كان لإسرائيل حسبتها الخاصة رغم عمق تحالفها مع أمريكا، فلم تتطابق معها بشكل كامل حتى لو اعتبرت أن إيقاف النشاط النووى الإيرانى هدف مشترك بين الجانبين.

إن نظرة الإدارة الديمقراطية الأمريكية ومعها القادة الأوروبيون الثلاثة (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تقوم على تصور «احتوائى» يرى أن إيران يمكن دمجها فى المنظومة الدولية وتحويلها من معارضة من خارج النظام الدولى إلى معارضة من داخله وربما جزء منه.

من الوارد أن تنجح هذه السياسة مع إيران أو مع غيرها لأن من يضعها هى دول تقود منظومة دولية، لكن تبقى المشكلة أن إيران دولة لها أذرع عسكرية وميليشيات فى كثير من الدول العربية، وبالتالى فمشكلتها مع أمريكا والمجتمع الدولى لن تحل بالكامل بدءا من مشكلة أدواتها من حزب الله، مرورا بالحوثيين وانتهاء بالميليشيات العراقية، وهذا يتطلب تصورا عربيا للتعامل مع إيران وأدواتها، يجب من الآن بحث أركانه.

* نقلا عن "المصري اليوم"