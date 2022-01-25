«صنايعية» القرن الواحد والعشرين

سوف يظل دائمًا تعبير «صنايعية مصر» مرتبطًا باسم الكاتب الكبير «عمر طاهر» وكتابه الأول فى الموضوع، الذى عاد بنا إلى أصول الصناعة المصرية، وكيف كان تطورها فى أيامها الأولى. الكتاب كان مستمَدًّا من تقليد فى الكتابة الغربية يتيح للقراء الإجابة عن سؤال: كيف وصلنا إلى الآن انطلاقًا من نقطة بداية ما لكى نصل فى وقتنا هذا إلى صناعة الثلج، أو التبريد فى عمومه، أو بعدما كبرت المدن ومعها كثرت قذاراتها كيف أصبح التخلص من مخلفاتها صناعة كبرى؟.

كان ضروريًّا على الإنسان، ومن خلال مفكرين وصناع، أن يتعرف على الزمن وما فيه من بداية ونهاية، وعلى الضوء وما خرج منه من شعاع وانتهى إلى ضياء شامل، ويجعل من كل ذلك جزءًا من عملية الترقية الإنسانية من الحياة البدائية إلى الحضارة المعاصرة. ما رصده عمر طاهر لا يزال يتكرر كل يوم، وخلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين برز جيل جديد من الصنائعية المصريين فى شتى المجالات، التى كانت فى معظم الأحوال لا تعرفها أجيال سابقة يمكن تسجيلها جميعًا فى مسمى البدايات الأولية «Start Ups». ورغم أن التعبير كان مرتبطًا دائمًا بالاختراعات الجديدة، وبالذات فى تطبيقاتها الصناعية الأولى، وفى مجالات المعلومات والذكاء الصناعى، فإنها أيضا شاعت فى مجالات الأذواق والفنون والمعمار، حيث يشيع الجديد والمغامرة الخيالية والاستخدامات الجديدة للعلوم التطبيقية والخروج بها من أَسْر التقليد والأمور التى عرفناها مع آبائنا وأجدادنا، ونعتبر الخروج عليها إفكًا وعملًا من أعمال الشيطان.

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ومن الغريب أنه خلال العقد الأخير جرت فى مصر تغييرات ضخمة لم تكن كلها طرقًا وكبارى رغم كل ما يميزها عن الطرق والكبارى السابقة، وإنما كانت تقدم لتغييرات تكنولوجية كبيرة فى مجالات إنتاج الكهرباء والسرعة فى تنفيذ أعلى المستويات الهندسية فى العالم. والحقيقة الكبيرة للأسف أنه لم يتم حتى الآن التقييم الحقيقى لتجربة إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس، ولا تسجيل تطهير البحيرات، ولا الإنشاءات الزراعية والصناعية الجديدة. ولمَن لا يعرف ويريد أن يعرف ويدرس، فإن عليه أن يدرس منذ الآن تجربة «حياة كريمة».

هذه المقدمة الطويلة نسبيًّا كانت ضرورية لما سوف يأتى، والذى ألهمنى فهمه نجلى، رحمه الله، المهندس شادى عبدالمنعم سعيد. كان من الجيل الذى وُلد فى نهاية سبعينيات القرن الماضى، ومنذ مولده كان يريد أن يكون مهندسًا، مثل جده المهندس سعيد على عبدالعال، الذى بنى فى زمنه الكثير من المدارس والمستشفيات، ولكن مجال هندسة «شادى» كان دومًا ذا طبيعة تطبيقية لأنه كما كان يُقال يريد أن يغير الأشياء فى تعاملها مع الحياة ومع الجمال، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى فى عيشها وتسوقها.

جاء اختياره لهندسة العاشر من رمضان لأنه يريد أن يكون قريبًا من المصانع ومراكز الإنتاج، وكان قراره أن تكون له شركته الخاصة لأنه يريد للناس، خاصة فى الطبقة الوسطى المصرية، مساكن بهيجة ومفرحة وجميلة تخرج بها عن الطابع المألوف للمساكن المكونة من ثلاث حجرات مفتوحة على صالة فسيحة، وكلها مكونة من لون واحد على الأرجح بيج أو رمادى والأزرق فى شقق الساحل حتى تكون امتدادًا لماء البحر. كانت اللمسات «الفنية» مقصورة على صورة طفل باكٍ تتدفق الدموع من عينيه، (وهى كما تبدو لكى تعطى إحساسًا بالرحمة)، وصورة أخرى لطبق كبير فيه الكثير من الفاكهة، (ويبدو ذلك لفتح النفس فى صالة الطعام)، وأحيانًا توجد صورة ثالثة تعددت أشكالها عبر العصور من القصص الدينى إلى صورة العصور الوسطى الأوروبية.

لدى الجيل الجديد من المعماريين كان هناك إيمان كبير بأن البيئة المصرية ممتلئة بعناصر الجمال، ليس فقط من ازدحام الخريطة الفنية التاريخية بكثير من النماذج، التى تعيد تصورنا لمفهوم الحائط والكرسى والسقوف والنوافذ والمداخل والمخارج التى تُجيد استخدام المساحات. كان أول أعماله منزلنا فى العين السخنة، حيث أخذ مع حزمة من زملاء العمل الكثير من الطراز الأيوبى؛ ومن بعدها بدأت النماذج تتغير، كانت الطبقة الوسطى المصرية الجديدة، التى دخلت بعد ذلك على عالم المشروعات العملاقة، تخرج من عباءة الآباء وأصبحوا من الزبائن الجدد للمعارض الفنية. أصبح من حق الطبقة الوسطى الحصول على منازل جديدة متميزة وغير نمطية ومختلفة عن بعضها البعض وفيها كم كبير من الغنى البصرى.

حدثت الثورة المعمارية تدريجيًّا، وبقدر ما قامت شركات كبرى تقوم بالعمل على نطاق واسع ومكلف وتقوم على الإنتاج الصناعى متكرر الوحدات المتماثلة، فإن الشركات الصغرى كانت أشبه بالحرفيين الصنائعية، الذين ينتجون أماكن للعيش قطعة بعد قطعة، ومن خلالها يغيرون الثقافة العامة والذوق العام. لم تكن مصر كلها «كمباوندات» فقط، ولم تكن المنافسة دائمًا متكافئة، ولكن فى كل الأحوال كان تيار تغيير الوطن جاريًا من منافذ عدة. الدولة تنقل البلاد بأسرها من النهر إلى البحر، وتأخذ بيد النيل أسفل قناة السويس، وتمتد أذرعتها إلى الصحارى والقفار؛ وفى وسط ذلك كان المنتج الصغير والمتوسط، (الذى تتحدث عنه الدولة كثيرًا)، يقوم بعملية حياكة أدوات المعيشة والسكن ومحال التسوق الصغيرة وفروع البنوك غير الكبيرة. «شادى» كان مجرد واحد منهم يعيد تركيب الوطن فى حال جديد لم تعرفه مصر من قبل.

سياسيًّا كان «شادى» محافظًا. عندما بدأت ثورة يناير رفضها منذ الوهلة الأولى، ليس لأنه كان معارضًا للتغيير أو لحاجة البلد إلى البناء، وإنما لأنه كان من أوائل الذين تنبهوا إلى أن الثوار لا يوجد لديهم ما يقدمونه أكثر من شعارات العيش والحرية والعدالة، (شادى بدأ العمل وهو فى المرحلة الثانوية حينما عمل بائعًا فى شركة «إيليت» للعب الأطفال). لم يخرج للمظاهرات إلا بعد حكم الإخوان، وظل مشاركًا حتى قامت ثورة يونيو.

ومن بعدها مرحلة الاستقرار والتثبيت. كان قارئًا جيدًا لمشروع الرئيس السيسى، وكمعمارى بدا له المشروع الوطنى حلمًا قابلًا للتحقيق، وكمهندس معمارى كان يرى كل شىء من الوطن إلى حياة الإنسان سلسلة من عمليات البناء والتعمير التى تفتح الخير للجميع. الخطر على المشروع لم يكن ليأتى من الشعب، وإنما من البيروقراطية التى تشعر أنها فقدت قدرتها الكبيرة على السيطرة والتحكم فى مشروعات الدولة، التى تمضى بسرعات كبيرة تحت قيادة حازمة، وتجد فى الغزل مع الشركات الكبرى ما يعطيها وأولادها مكانًا مرموقًا.

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على جهد الشركات الصغيرة والشركات البادئة Start Ups يبدو شعارًا جميلًا مناسبًا للمنظمات الدولية، ولكنه لا يناسب كثيرًا الدولة المصرية ومسيرتها الجبارة ومدى حساسيتها للمشروعات الصغرى. ولكن ذلك قصة أخرى سوف يأتى أوان روايتها.

* نقلا عن "المصري اليوم"