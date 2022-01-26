إن الاختلاف والتنوع هما من طبيعة الكون والخلق، فقد خلقنا الله من ذكر وأنثى، وجعلنا قبائل وشعوبًا لنتعارف ونتعايش، ولو أراد الله سبحانه لخلقنا أمة واحدة متجانسة متماثلة، لذلك تنوعت الألوان والأجناس، واللغات، والمشارب والأديان والمذاهب والمِلل والأعراق، فيا أهل الحكم في المجلس اتقوا الله في أبناء الوطن ولا يزايد بعضكم على أحد باسم الوطنية أو الدين أو المذهب وإلا ستدور عليه الدوائر.

إذن، لا الدين الواحد يجمع الناس، لذلك تفرقوا إلى مذاهب عدة: شيعة.. سنة.. كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، ولا المذهب السياسي الواحد يجمع الناس، الذي يجمعهم هو الحضارة..



الحضارة هي الحل، والحضارة هي العلم.. علم قانون الأخلاق، وعلم علوم الإنسان، وعلم السلوك. فالأخلاق ما بينك وبين الله، والسلوك ما بينك وبين الناس، لذا قال الحكماء القدماء: العلم هو غاية الإيمان بالله.. والجهل هو غاية الكفر به.

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الأعمال الكوميدية

أما الحديث عن الأعمال الكوميدية، فباستثناء تجارب قليلة جدًا، فإنه لا كوميديا عندنا، وإنما في الغالب تهريج رخيص المستوى يفتقر إلى أقل عناصر الذوق والأدب. فنرى عاهات بشرية لا تعرف التحدث بشكل طبيعي ترتكب أفعالًا حمقاء بغية الإضحاك.

قد يبدو المقال قاسيًا وعامًا، ولكن كان هناك دائمًا في الدراما الكويتية استثناءات لما عرضته من مشكلات، ولكن هذه الاستثناءات لا تشكل كمًا كافيًا لتستطيع وحدها تقديم الصورة النهائية للدراما الكويتية.

الصورة الحقيقية للمجتمع الكويتي، الذي تغيب ملامحه الحضارية ليبدو وكأنه مجتمع تاريخي لا علاقة له بالحاضر أو بالمستقبل أو أحياناً أخرى مجتمع مضحك يثير الشفقة، وهنا تكمن خطورة الأمر.

من كل ما سبق نستنتج أننا يجب أن ننظر بواقعية أكثر لحال الدراما الكويتية، من دون محاباة أو تملق ومن دون أن تغرينا طبول المصفقين وهتافات المعجبين، وفي الدرجة الأولى من أجل الوصول إلى دراما كويتية تقدم واقعًا حقيقيًا غير مزيف يستطيع التعبير عن واقع وآمال هذه الأمة، التي مازال أمامها الكثير لتلتحق بركب التطور من خلال محاكمة الذات بصدق والتقييم الحقيقي لكل ما يقدم عبر هذا الجهاز الخطير، الذي قد يتحول ببساطة من منبر إعلامي يقدم صورًا مشرقة إلى جهاز كذب وتزوير لتاريخنا وواقعنا.

* نقلا عن "القبس"