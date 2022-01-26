مدينة الرسول فى مرجع تاريخى

فى مرجع جميل صدر أخيرا مجلد ضخم كتب مقدمته سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حول تاريخ وتراث المدينة المنورة .. وكتبه وأشرف عليه عالم الآثار الشهير د. صالح لمعى .. المرجع الضخم ضمن سلسلة عن أهم المواقع الأثرية والتاريخية فى المنطقة العربية .. وفى جولة وسياحة واسعة يحلق بنا الكتاب فى آثار مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وآثارها القديمة وما بقى منها .. ويبدأ بمسجد الغمامة ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.. ويتناول تاريخ كل منهما ويتناول تاريخ المدينة المنورة فى كل العصور بداية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ثم انتقل إلى العصر الأموى والعباسى والمملوكى والعثمانى ثم العهد السعودى .. وقد استعان د. لمعى بعدد كبير من الخرائط التاريخية والصور والوثائق التراثية .. وتناول تاريخ كل مسجد فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام بما فى ذلك الآثار التى بقيت.. والمرجع الضخم يدخل فى إطار كتب التراث التى تتمتع بمكانة خاصة فى المكتبة العربية والإسلامية لأنه يؤرخ لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام .. ويحدد الأماكن والأحداث بالصور والخرائط والتواريخ .. والمرجع يستمد قيمته الأكبر من أن المدينة المنورة شهدت أهم مراحل الدعوة وعاش فيها الرسول وبعده الصحابة أزهى فترات الانتصار .. ثم ان المدينة المنورة يحج إليها المسلمون من كل بلاد العالم لإلقاء السلام على جسده الطاهر فى بقعة من أغلى أماكن الدنيا .. إن هذا المرجع بداية سلسلة تصدرها المملكة العربية السعودية حول تاريخ الأماكن المقدسة بآثارها وتاريخها وظهور الإسلام .. وأهم الأحداث التاريخية فى مراحل مختلفة ولا شك أنها إضافة ثرية للمكتبة العربية .. إن هذه الأماكن ستبقى لها مكانة خاصة فى قلوب الملايين من المسلمين الذين ينتشرون فى كل بلاد الدنيا ويجدون فيها الأمن والسلام..إن د. صالح لمعى من رموز التراث فى العالم العربى وقدم حياته فى مراحل مختلفة فى البحث والدراسة ولا شك أنه سوف يضيف الكثير من الكشف عن تراث وتاريخ المنطقة العربية..

* نقلا عن "الأهرام"