سكّين الفساد وصلت إلى العظم

نعم سكين الفساد قد وصلت الى العظم، فأصبح يدخل معظم المؤسسات الحكومية، والتطاول على المال العام أصبح كأنه مال مبرر الاستيلاء عليه، لقد أصبحت وفي كل مؤسسة فئة متنفذة تستحوذ عليه، ناهيك عن حنفية الهدر التي تتدفق ولها أناس متخصصون بفتحها، وذلك بطرقهم الخاصة، فزاد التطاول والنهب على المال العام، وسوف نذكر حالة من الهدر. فمثلاً تكلفة بعض الطرق بعد اتلافها من الأمطار رصدت لها ميزانية تقدر بـ ٤٠٠ مليون دينار كويتي، فقط للإصلاح وليس لطرق جديدة، ونذكر عن الطريق المقترح الذي سوف تنشئه المملكة العربية السعوية والذي يربط اراضيها بدولة عمان والذي طوله اكثر من ٦٠٠ كيلومتر بتكلفة تقدر بحدود ٢٠٠ مليون دينار كويتي. هل لاحظتم الفرق بين التكلفتين؟ أما مشاريعنا الكبيرة، فان المبالغ التي ترصد لها مبالغ بها كثيراً، وأراها أضعاف ما في الدول الأخرى. هذه الزيادة ربما تذهب الى جيوب بعض الاشخاص، والغريب في الامر ان البلد الوحيد في العالم في كل سنة بسبب امطار الشتاء يطلع الحصى ثم تظهر الحفر وهذا لا نجده الا بطرق الكويت، والسبب هو غش بعض المقاولين باعتقادي. تصوروا ان ميزانية الدولة لهذه السنة هي ٢٣ مليار دينار كويتي وهي فقط للمعاشات ونفقات المؤسسات الحكومية، مع العلم بأن هذه الميزانية ليست بها مشاريع انشائية مدرجة، لان جميع المشاريع التي هي في طور الإنشاء الآن رصدت لها مبالغ في ميزانيات سابقة. والغريب في الامر أن وزارة المالية تشتكي من عجز في الميزانية الحالية كما هو الحال بالميزانيات السابقة، بينما الحكومة تفكر بالاقتراض او بالسحب من صندوق الاجيال. سؤال اذا الحكومة تشتكي من العجز اذاً فلماذا الحكومة تعطي قروضاً لدول أخرى وذلك بالملايين؟ أليس الاجدر بها ان توقف تلك القروض؟ سؤال منطقي وهو من دون شك محير للمواطن! لو كانت هناك رقابة جادة على المال العام وكذلك يوجد رجال مخلصون على ادارته، وكذلك محاسبة المتلاعبين به محاسبة صارمة، فبكل تأكيد لن يكون هناك عجز في موازنة الدولة. تصوروا ان سور مدرسة هدم وأعيد بناؤه للمرة الثالثة وهذا ما لاحظته فما دخل تغير الاسوار بالتعليم؟ اللهم الا الهدر وتكسب بعض الاشخاص عن طريقه.

نقول مرة أخرى يجب على الحكومة ان ترشد الانفاق في الصرف وتقفل حنفية الهدر، وان تذهب المبالغ الى مكانها الصحيح، فوضع الاقتصاد سوف يصبح أفضل. نعم ان الكويت تأخرت كثيرا عن ملاحقة دول الخليج، لقد أصبحنا في المؤخرة بعدما كنا في المقدمة، ليذهب منا الى اي دولة من دول الخليج، فانه سينبهر من التطور، والسبب هو الفساد الذي يهيمن على معظم المؤسسات الحكومية. سؤال هل سيأتي يوم ونكون مثل دول الخليج؟ الجواب ممكن اذا قضي على الفساد.

* نقلا عن " القبس"