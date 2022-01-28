تطورات "اليمننة" بين أبوظبي ولندن

حَفِلَ يوم الأربعاء 26 يناير – كانون الثاني 2022م باجتماعات مكثفة إقليمية ودولية وسط العاصمتين الإماراتية والبريطانية، حول تداعيات "الأزمة اليمنية: اليمننة". حيث شهد قصر الوطن في أبوظبي انعقاد لقاء رباعي لملك البحرين ورئيس مصر ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي لبحث "آخر التطورات" و"التحديات المشتركة" بعد "الهجمات الإرهابية الحوثية" على منشآت إماراتية. وتجدد تأييد مصر والبحرين للحق الإماراتي في اتخاذ احتياطاتها واستعداداتها ضد أي تهديد محتمل مع الرد على تلك الهجمات.

في اليوم عينه، عقب محادثات بناءة بين سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وبين وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، حول الجهود السعودية التنموية، وبحث تحقيق الهدف المشترك #السلام_لليمن وأمن المنطقة، انعقد اجتماع "خماسي" لمناقشة الحالة في اليمن. "الاجتماع المنعقد افتراضياً والمُدار من لندن" انضمت إليه سلطنة عمان فصارت ركناً خامساً للمجموعة العربية الدولية الخاصة باليمن بعدما كانت تستضيفها المجموعة الرباعية: ديسمبر - كانون أول 2016م.

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يتوحد الموقف الإقليمي والدولي تجاه من يهدد السلم والأمن الدوليين ويتجاهل أن الأمن القومي العربي تتداعى له أهم دول المنطقة فيقطع قادتها الأميال "للتلويح بما يمكن اتخاذه إزاء القلاقل" حسب بعض المحللين، أو التصريح بأحقية ما يتخذ حسب نتائج زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأبوظبي. وكلها رسائل جديرة بالالتقاط!

تُلتقط كذلك القضايا والرسائل الإقليمية والدولية من بيان حددت أول بنوده العشرة عناصر الخماسية Quint: "ممثلو حكومات عمان، والسعودية، والإمارات، وبريطانيا وأميركا" الذين رحبوا بضيف الاجتماع من عمّان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ والمدعوم منهم -ومن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وضمنهم شركاء هذه "الخماسية" أيضاً- حسب البندين السادس والعاشر المتضمن اتفاقهم على الاجتماع الدوري معه واستمرار تنسيق الاستجابة لمستجدات "اليمننة".

دان البند الثاني فعل "الإرهاب" الحوثي بمختلف أشكاله، وتحويله اليمن منصة تهديد للأمن والسلم الدوليين ومنطلقاً للهجمات على السعودية والإمارات يجسمها الحوثيون كرد فعل على ما تعرضوا له من هزائم ميدانية، متجاهلين أفعالهم المدانة دولياً!

اتساقاً مع البند الثاني من بيان "الخماسية"، يشدد البند الثالث على "وقف الهجمات الحوثية" تجاه قطبي التحالف العربي اللذين نالا إسناد شركائهما الثلاثة، وحازا بطبيعة مصالح ومرئيات الدول، اعترافاً بحقهما القانوني دفاعاً وصداً واحتياطاً يحمي المدنيين على أراضيهما.

نبهت "الخماسية" بالبندين "الرابع والخامس" إلى الخطر المحدق بأمن الملاحة الدولية مستدلةً باحتجاز السفينة الإماراتية قبالة السواحل اليمنية، وإلى مخالفة إيران للقرارات الأممية بتسريب أسلحة إلى "مواليها" الحوثيين.. وحيث تمخر بنود البيان كالأزمةِ عباب البحر الأحمر فقد عَبَر "البند التاسع" إلى الناقلة (صافر)، التي لم يسمح الحوثيون بوصول فريقٍ أممي لتقييم وضعها، والتحقق من مصير محتواها.

وفي سبيل تقرير مصير الصراع و"تسييس" حله، ألقى ممثلو "الخماسية" كرة "البند السادس" إلى ملعب أطراف "اليمننة" بدعوتهم للتجاوب مع جهود المبعوث الأممي ومواصلة التشاور معه تحريكاً لعجلة المحادثات السياسية.

"البند السابع" من بيان أشقاء وأصدقاء البلد الواقع تحت "الفصل السابع"، تطرق لأدق الأزمات وهي "أزمة طرق" توصيل المساعدات والإغاثة. أزمة طالما تناولها المبعوث الأممي حال شرح معاناة يتشاطر الجميع مسؤوليتها أكان متسبباً بترديها أو ساعياً بمعالجتها إنسانياً وتنموياً عبر برامج خاصة كالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وغيرها من الفعاليات الإنمائية والإنسانية.

وربطاً بين الجانبين الإنساني والاقتصادي، تحدث البند الثامن عن إجراء إصلاحات مالية شفافة يمنية تترافق والدعم الدولي المنشود (والمرتقب) لاستقرار الاقتصاد اليمني، بما يخفف المعاناة عموماً.

يتفق هذا مع قول مراقبين "بدون الاقتصاد لا يكون #السلام_لليمن"، وبدون الاقتصاد وحساباته الدقيقة لا يتوافق العالم. وبدون الالتقاط الجيد لرسائل السلام الواضحة تطول معاناة الأبرياء.

@LutfiNoaman