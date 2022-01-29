الحكومة والإخوان.. أصحاب ولا أعز!

تعيش الكويت ظاهرة خسوف كلي منذ فترة طويلة حتى لم يعد للدولة شكل أو صورة واضحة، ولم نعد نعلم هل نعيش في دولة مدنية أم دينية، هذا الالتباس والارتباك لدى الكثير من الناس سببه بالطبع خضوع الحكومات المتعاقبة لأوامر ونواهي قوى الظلام والرجعية، إذ بينما تعمل الدول المجاورة والقريبة على فك ارتباط مؤسسات الدولة بالمؤسسة الدينية، نجد حكومة دولة الكويت الدستورية تعض بالنواجذ وتتمسك بالتحالف مع الجمعيات السياسية الإسلاموية والتي ترفع وتتخذ من شعار الإسلام عنواناً لعملها وسبيلاً لإحكام قبضتها على مفاصل الدولة، بل جعلت الحكومة أعمالها وقراراتها مرهونة بيد تلك المجاميع الدينية، والأخطر أن الحكومة لقلة دبرتها أو - لتحالف خفي لا نعلمه - تعطي تلك القوى «الكريدت» والأفضلية على غيرها من التيارات، بل جعلتها تنتصر عليها وتحقق العديد من المكاسب شعبياً وانتخابياً، فالحكومة التي لديها كل المقومات المادية والمعنوية انتظرت كل هذه الفترة الطويلة عن زيادة رأسمال بنك الائتمان، وتعذرت بحجج واهية، وعندما جاء استجواب الأخ وزير الدفاع وقف رجال حدس وكعادتهم في المناورة والمداورة واستغلال الفرص، واشترطوا إما حل القضية الإسكانية، وإما طرح الثقة في الوزير، فرضخت الحكومة لابتزازهم، وحقق الإخوان أهم انتصار شعبي، وراح المواطنون يشكرون الإخوان المسلمين وليس الدولة والحكومة، وهنا دعونا لا ننخدع بالتصريحات المزيفة التي يطلقها بعض النواب والوزراء يميناً ويساراً من أن هذا الإنجاز كان ثمرة للتعاون والجهود بين الحكومة والمجلس، فالحقيقة الدامغة للأسف أنه لولا موقف حدس من طرح الثقة بالوزير، لما تم حل جزء من القضية الإسكانية وزيادة رأسمال بنك الائتمان، والحقيقة الواضحة أيضاً أنه لم تكن هناك أي جلسة على جدول أعمال المجلس لمناقشة الملف الإسكاني قبل تهديدات عناصر من «حدس». ويبقى السؤال قائماً لماذا رفعت الحكومة من أسهم الإخوان المسلمين شعبياً وخسرت هي سياسياً؟ فهناك ما يقارب المئة ألف طلب إسكاني، يعني أن هناك مئة ألف مواطن يدينون بالشكر والعرفان للإخوان وليس لحكومة دولة الكويت التي تهيمن وتسيطر على مصالح الدولة وتتابع تنفيذها، والتي تنازلت عن هذا الدور وسلمته لغيرها من قوى الظلام!

* نقلا عن " القبس "