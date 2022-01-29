عندما ملأ الدخان سماء القاهرة

مرت 11 سنة ويوم على أحداث الجمعة 28 يناير 2011، وهذا اليوم تحديدًا كان فارقًا فى حياة مصر، شهدته وكنت من الذين اقتربوا كثيرًا من دائرة صنع القرار، كرئيس لمركز أخبار مصر فى التليفزيون المصرى. عايشته بقلق حقيقى، وحيرة كبيرة.

لا يمكن الحديث عن هذا اليوم الجديد (29 يناير)، المولود من رحم يوم سابق (28 يناير)، فى هذه الأيام، فقد كان اليوم الجديد هو امتدادًا لليوم السابق، وأظن أن كل الأيام التالية فى تلك الفترة كانت تحمل الإحساس ذاته، إحساس اليوم الطويل المجهد الذى يبدو بلا نهاية.

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انتصف ليل القاهرة، والدخان يملأ سماءها، بقايا دخان القنابل المسيلة للدموع، ورائحتها لا تزال موجودة داخل مبنى ماسبيرو، ودخان الحرائق التى امتدت عبر مناطق القاهرة، كان من اليسير رؤيته فى أى منطقة من مناطقها؛ وذلك نتيجة عمليات الحرق التى امتدت لتشمل العديد من المبانى الحكومية وأقسام الشرطة، ومقار الحزب الوطنى، ومقار التجمعات التجارية.

يمكن أن نقيس الصورة التى انتهت إليها القاهرة منتصف ليلة 28 يناير، أو مع صباح اليوم التالى بانهيار كامل للأمن، وفوضى تامة فى الشارع، غياب كامل للانضباط، حصار حول التليفزيون، وغياب للدولة بكل أجهزتها، وبكل أشكالها، وانقطاع الاتصالات بين مؤسسات الدولة، وانسحاب الشرطة من كل مكان، وبدء الاعتداء المنظم على الأقسام والسجون، وتهريب المساجين، والاعتداء على المراكز التجارية وحرقها، واستمرار ألسنة اللهب فى الحزب الوطنى دون أن يتدخل أحد، أو تكون هناك محاولات لإطفاء النار، واقتراب ألسنة اللهب من المتحف المصرى، الذى بدأت محاولات إنقاذه من جانب المتظاهرين، ومحاولات لسرقته انتهت إلى تحطيم الواجهات التى فى مدخله، وإتلاف بعض المومياوات وسرقة بعض الآثار، وحالة رعب بات فيها المصريون، أو لم يَنَمْ فيها المصريون.

كل هذا أدى إلى حالة من الفوضى العارمة؛ فقد بدأ المواطنون يسيرون فى الاتجاهات العكسية بشكل عشوائى وغير منظم، وهو الأمر الذى دفع البعض إلى أن يتطوع من تلقاء نفسه لمحاولة ضبط وتنظيم المرور.

فى هذه اللحظة تمَلَّكَنا جميعًا الإحساس بالخطر الذى يهدد مصر، وكان الإحساس الذى تملَّك المجموعة التى قررت أن تظل داخل ماسبيرو أن تحافظ على الوطن، كان إحساسنا بانفلات الأوضاع والخطر الذى يهدد الوطن هو الذى يدفعنا إلى العمل. لم يكن هناك تفكير فى نظام ولا رئيس، ولكن كان هناك إحساس بأن هناك بلدًا يضيع، كانت هذه هى الروح وكانت هذه هى طبيعة الحوار الذى كان يدور بينى وبين العاملين معى، كان على الجميع أن يُسقط من ذهنه فى تلك اللحظة أى شخص أو أى نظام؛ هناك فقط وطن يضيع، وهناك إعلام وظيفته فى هذه المرحلة أن يحافظ على هذا البلد.

من كتاب «الأيام الأخيرة لنظام مبارك».

* نقلا عن " المصري اليوم "