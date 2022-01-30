خُسارةُ أم فُرصة؟

من الطبيعى أن نجد خلافًا فى المواقف إزاء انسحاب شخصٍ أو آخر من ساحةٍ يؤدى فيها دورًا مهمًا، سواء كان انسحابُه كليًا فى صورة اعتزالٍ أو استقالة نهائية، أو جزئيًا فى شكل تعليق أهم نشاطاته لفترة.

وفيما يرى البعضُ أن هذا الانسحابَ خسارةُ, خاصةً إذا كان كُليًا، بسبب اعتقادٍ فى أن المُنسحب قادر على مواصلة العطاء، يذهب آخرون إلى أن ابتعادَه يُمثلُ فرصةً لتجديدٍ أو تطويرٍ على أساس أنه أعطى كلَ ما لديه، ولم يعد فى جُعبتِه جديدُ، ويحسنُ بالتالى أن يأتى من يُفكرُ ويعملُ بطريقةٍ جديدة.

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حدث هذا من قبل مراتٍ لا تُحصى فى مجالاتٍ متعددة. ويحدثُ الآن بشأن إعلان رئيس تيار المستقبل فى لبنان سعد الحريرى عدم المشاركة فى الانتخابات النيابية الوشيكة، وتعليق نشاطه السياسى.

أزعج انسحابُ الحريرى على هذا النحو أنصاره، ومن يتوسمون فيه خيرًا بمن فيهم بعضُ خصومه، إلى جانب من لديهم مصلحة فى استمراره، أو من يرتبط وجودُهم فى المشهد السياسى اللبنانى المُرتبك بحضوره. ووجد آخرون فى المقابل أن فى انسحابه فرصةً لتجديدٍ يمكنُ أن يبدأ فى الوسط السياسى السُنى عمومًا، ولظهور جيلٍ جديدٍ من القادة ربما يكونُ لدى أحدِهم منهج جديد قد يُقتدى به بعد ذلك فى أوساطٍ لبنانيةٍ أخرى.

غير أنه عندما نُفكرُ فيما يمكنُ أن يحدثَ فى غياب الحريرى، وكيف سيُملأ الفراغُ المترتبُ على انسحابه، ربما نصلُ إلى أن فرصةَ التجديد الحقيقى أقلُ من احتمال التغير الشكلى، الذى قد لا يعنى شيئًا فى حالة بقاء السُنة فى عباءة آل الحريرى، وبضع عائلات جاء منها زعماؤهم منذ الاستقلال، وانتقال قيادة تيار المستقبل إلى أحد أشقاء زعيمه المُنسحب أو أقربائه.

وفى هذه الحالة، التى تبدو مرجحةً، لن يكون فى ابتعاده فرصةُ لتجديد تشتدُ الحاجةُ إليه. فالأرجح أن الإصلاح الذى يتوقفُ مستقبلُ لبنان عليه لن يكون ممكنًا بدون خروج اللبنانيين من عباءات زعماءٍ يتقاسمون المسئوليةَ عن التردى الذى وصل إليه بلدُ كان مضربَ الأمثال فى الازدهار والانفتاح والحرية، إلى حد أنه وُصف ذاتَ يوم بـ «سويسرا الشرق».

* نقلا عن "الأهرام"