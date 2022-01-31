لماذا يشتم الرئيس الصحفي؟

الفيلم اسمه «ذا بوست» (The post)، من إنتاج العام 2017، ومن بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس، وأخرجه المخرج العالمى المعروف ستيفن سبيلبيرج، وقد رُشح لعدد كبير من جوائز الأوسكار، وأثار اهتماماً واسعاً عند عرضه، رغم أن بعض النقاد رأى أن أهميته السياسية تفوق أهميته الفنية بمراحل.

فقد تم عرض الفيلم فى أجواء حكم الرئيس دونالد ترامب، حيث اشتعل العداء بينه وبين معظم بيوت الصحافة التقليدية الكبرى فى الولايات المتحدة، وفيما وصف هو المؤسسات الصحفية الكبرى بأنها «عدو الشعب»، راح كتاب وصحفيون ونقاد وقطاعات كبيرة من النخب والجمهور يصفونه بأنه «عدو الصحافة».

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تلك حالة عداء مثالية إذاً بين رئيس دولة عظمى وإعلام بلاده الذى يُعد الأهم والأكثر تأثيراً فى الأرض، ولذلك فقد لاقى فيلم «ذا بوست» اهتماماً مضاعفاً حين تم عرضه فى تلك الأثناء، إذ يجسد الفيلم دراما تاريخية وسياسية لمعركة جرت بين صحفيين فى «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» من جانب، وسياسيين، على رأسهم الرئيس الأسبق نيكسون، من جانب آخر، فى أجواء الكشف عن وثائق سرية تفضح فساداً وسوء إدارة فى حرب فيتنام.

تلك قصة متكررة بين الإعلام والقادة السياسيين، وهو أمر لا يقتصر فقط على القادة الإشكاليين من طراز ترامب، أو القادة المحافظين من طراز نيكسون، ولكنه يمتد أيضاً ليشمل القادة الديمقراطيين أو الذين يصنفون بأنهم منفتحون ويحترمون عمل الإعلام.

يوم الاثنين الماضى، اضطر الرئيس الأمريكى الديمقراطى جو بايدن إلى الاعتذار من صحفى يعمل فى قناة «فوكس نيوز»، بعدما تورط فى سبه بألفاظ نابية أثناء مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض.

كان بايدن يتلقى الأسئلة من مجموعة من الصحفيين فى الغرفة الشرقية بعد اجتماع رئاسى سعى إلى مناقشة خطط خفض الأسعار، حين سأل مراسل «فوكس»، بيتر دوسى، الرئيس قائلاً: «هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسئولية سياسية فى الانتخابات النصفية المقبلة؟».

لكن الرئيس أجاب الإجابة الأغرب على الإطلاق؛ إذ قال: «إنه أصل عظيم.. الكثير من التضخم.. يا له من غبى ابن عاهرة».

لاحقاً، سيخبرنا الصحفى دوسى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس بايدن بعد وقت قصير من الحوار الذى دار بينهما، معتذراً عن تصرفه، وهو ما قبله الصحفى.

إن الطريقة التى تحدث بها بايدن عن الصحفى فى مؤتمر يحضره مندوبو وسائل الإعلام المختلفة إنما تكشف عن مشاعر عدائية تجاه الصحافة بشكل عام، أو على أفضل تقدير فإنها تكشف عن عدم تقبل الرئيس للخط التحريرى الذى تمثله قناة «فوكس نيوز» المحافظة والمؤيدة للجمهوريين والداعمة لترامب.

يحدث ذلك إذاً فى الغرب حيث تُقدم حرية الصحافة على أنها قيمة يجب الدفاع فى شتى الظروف ورغم أى قيود، كما يحدث من رئيس ديمقراطى لم يُصنف على أنه معادٍ للإعلام كما سلفه المحافظ المثير للجدل.

وببساطة شديدة، فإن كثيراً من القادة، سواء كانوا ديمقراطيين أو مستبدين، يحبون الإعلام عندما يتحول إلى طبول تدق لحروبهم، وسيمفونيات تُعزف فى مديح مناقبهم، و«جوقات» تلهج بالثناء عليهم، بينما يعادونه إذا تحول إلى التنقيب فى أدائهم، أو كشف عوارهم، والتركيز على سوء إدارتهم للشئون العامة.

فما بين القادة والإعلام تاريخ طويل من التوجس والتوظيف الانتهازى؛ إذ ينقسم قطاع كبير من الساسة المؤثرين فى طريقتهم فى التعاطى مع الصحافة إلى قسمين رئيسيين؛ أولهما يناصبها العداء، ويعتبر العاملين فيها من «الخونة»، أو «المرتزقة»، أو «فاقدى المهنية» فى أفضل الأحوال، أما ثانيهما، فينظر إلى الصحافة باعتبارها أداة للدعاية، وتخدير الجمهور، بما يسهل قيادته إلى حيث يريد الزعيم.

من السهل جداً إيراد الأمثلة على قادة أقطاب ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، عبر توظيفهم الدعائى للإعلام؛ حتى إن خروتشوف اعتبر الصحافة «سلاحاً» فى المعارك التى يخوضها الاتحاد السوفيتى السابق، كما أن جوبلز، وزير دعاية هتلر الشهير، رأى أنها مثل «المدفعية» التى تقصف المجتمعات المستهدفة، فتوطئ للهجوم المادى، وتشل القدرة على المقاومة.

وعلى الجانب الآخر، عبر ساسة كبار عن عداء شديد للصحافة، منهم السلطان عبدالحميد، الذى قال من منفاه بعد عزله: «لو عدت إلى يلدز، لوضعت محررى الجرائد كلهم فى أتون من الكبريت»، وكذلك فعل القيصر نيقولا الثانى، الذى قال: «جميل أنت أيها القلم، لكنك أقبح من الشيطان فى مملكتى».

لقد نُسب إلى القائد الفرنسى الأسطورى نابليون بونابرت الكثير من الأقوال، ومن بين أهم ما نُسب إليه فى إطار رؤيته للصحافة هذا القول: «أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتى لمائة ألف حربة».

على أى حال، فقد كانت الوقائع، سابقاً ولاحقاً، تثبت أن القادة أدركوا أهمية الصحافة، وعاينوا قدر تأثيرها الحاسم، وربما أمعنوا فى الخوف منها، أو بالغوا فى كراهيتها.

سيمكن اعتبار ما صدر عن بايدن بحق الصحفى الذى يعمل فى «فوكس نيوز» بمنزلة زلة لسان، لكن تلك الزلة إنما تفضح ما يكنه فى وعيه وضميره حيال هذا النوع من الأداء الصحفى الذى تجسده «فوكس» وربما غيرها من وسائل الإعلام الأمريكية سواء كانت تدعم خطاً ديمقراطياً أم جمهورياً. ولذلك، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة مطالبة بأن تحسن موقفها عموماً من الإعلام وحريته طالما أنها تطالب دول العالم الأخرى بذلك.

* نقلا عن "الوطن"