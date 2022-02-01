الصحافة الورقية لن تموت!

هذا الإقبال الجماهيرى الواسع على معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، رغم برودة الجو ورداءة الطقس، تمثل رسالة أمل للصحافة الورقية بأنها أبدا لن تموت، طالما بقيت متعة القراءة عنوانا للمزاج العام، فى أمة استهل المولى عز وجل رسالته لها فى أول آية من القرآن الكريم عندما نزل الوحى «جبريل» على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى غار حراء قائلا: «اقرأ» فرد عليه الرسول الكريم «ما أنا بقارئ» فقال: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ».

إن الإقبال على معرض الكتاب بهذه الصورة المبهجة يمثل تأكيدا على رسوخ اليقين بأهمية القراءة والاطلاع وقد كانت الصحافة الورقية هى أول تطور من عصر الكتاب إلى عصر الصحيفة ومازالت هذه الصلة قائمة ومستمرة وقاسمها المشترك هو حب القراءة والاستمتاع بمعرفة ما بين السطور.

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ومهما قيل عن تراجع مؤقت فى الإقبال على الصحافة الورقية بسبب الإبهار الذى حملته التكنولوجيا الحديثة عبر الأثير الفضائى ومن خلال الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» أو لأسباب اقتصادية ليس من الصعب تجاوزها برؤى وأفكار جديدة فإن كثيرا من دول العالم بدأت تدرك مخاطر هذا التحول على حساب الصحافة الورقية التى كانت ومازالت وستظل هى أفضل أداة من أدوات الرأى العام، تعمل فى خدمته، تنقل إليه وتنقل عنه، بعيدا عن السقطات المرعبة فى وسائل التواصل الحديثة التى شكلت اختراقا مرعبا لأجندات القيم الأخلاقية والسلوكية المتوارثة عبر الأجيال فى سائر الأمم وكافة العقائد والديانات!

وما أوسع الفارق وما أفدح الخسائر بين أثير مفتوح على مصراعيه وشبكة عنكبوتية متاحة لكل من هب ودب للتعبير عن الأهواء والمصالح والغايات الذاتية، وبين صحافة ملتزمة وذات مرجعيات واضحة تعبر عن تيارات فكرية واجتماعية عميقة وعريضة، تمثل النسيج العام لكل أطياف المجتمع!

لقد آن الأوان لصحوة حقيقية تتشارك فيها المؤسسات الرسمية والمنظمات المدنية من أجل إنقاذ ما تبقى من رصيد لم ينفد بعد للصحافة الورقية، حتى يمكن إعادة الاتزان الأخلاقى والمجتمعى الذى ينزلق بسرعة رهيبة نحو منحدرات مخيفة، بعد أن انتقلت آلية التوجيه والتأثير من دوائر الصحافة الملتزمة إلى تيارات وأفراد يملكون وحدهم الآن مساحات هائلة فى وسائل التوجيه والتواصل الاجتماعى وينحون بها إلى حيث يشاءون دون رقيب أو حسيب!

إننى أتمنى على الدولة وكافة القائمين على شئون الصحافة فى مصر أن يلتقطوا الخيط من رسالة الإقبال الجماهيرى الهائل على معرض الكتاب الدولى لإنقاذ الصحافة الورقية التى هى أحد عناوين القوة الناعمة لمصر منذ بداية العصر الحديث.. وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة... وظنى أنهم يستطيعون!

خير الكلام:

<< ضربة الكلمة أقوى من ضربة السيف!

* نقلا عن "الأهرام"