هل ستُجرى الانتخابات؟

أنهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفانى ويليامز، زيارتها إلى طرابلس وأنقرة والقاهرة الأسبوع الماضى، وأكدت أهمية دور دول الجوار الإقليمى، و«أشادت بدور مصر الإيجابى والدعم المقدم للمسار العسكرى بشكل خاص». وشددت على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابى فى ليبيا، والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبى تسلموا بطاقات التصويت، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية تقبل بنتائجها الأطراف كلها.

ورغم أن ويليامز تعد المهندس الحقيقى للمسار الحالى من خلال إنشاء ملتقى الحوار الليبى، الذى ضم مختلف الأطراف السياسية فى ليبيا، وانتخب منذ أكثر من عام الحكومة الحالية التى يترأسها عبدالحميد الدبيبة، ومع ذلك فإن التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام لا يعنى أن الظروف التى أدت إلى تأجيلها فى ديسمبر من العام الماضى قد تغيرت حاليًا.

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والمؤكد أن الانتخابات ليست هدفًا فى حد ذاتها، وإنما هى وسيلة لجلب الاستقرار وحل الصراعات فى البلاد المنقسمة كما فى ليبيا، وبدون حل مجموعة من الأزمات العميقة تصبح الانتخابات عاملَ انقسام وليس عنصرَ توافق.

وهناك ثلاث أزمات هيكلية فى الواقع الليبى لابد من العمل على حلها لإجراء انتخابات فى سياق مختلف عن السياق الحالى:

الأولى هى إنهاء وجود المرتزقة الأجانب داخل البلاد، ورغم أن هناك جهودًا تُبذل لحل هذه المشكلة، وخاصة الدور الذى لعبته القاهرة لحل مشكلة الميليشيات الإفريقية الذين يحاربون مع الشرق والغرب، أو المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا أو مرتزقة فاجنر الروسية، إلا أنها مازالت مشكلة قائمة ستحول دون إجراء أى انتخابات نزيهة.

أما الأزمة الثانية فتتعلق بعدم القدرة حتى اللحظة على حل التناقضات العميقة بين بعض المرشحين، والمعادلة الصفرية التى تحكم العلاقة بينهم، والتى بمقتضاها لن يقبل أى منهم فوز الآخر. فماذا لو فاز سيف الإسلام القذافى فى انتخابات العام الجديد ولم تستطع الطعون منع ترشحه؟. فهل ستقبل العاصمة طرابلس ومدن الغرب ومعها «الرجمة» (مقر المشير خليفة حفتر) بحكم نجل القذافى؟.

هذه الأسئلة تنسحب أيضًا على خليفة حفتر، فى حال فاز فى الانتخابات الرئاسية هل سيقبله الغرب الليبى وسينصاع لحكمه؟ وهل سيقبل حفتر نفسه برئيس وقائد أعلى من الغرب مثل عبدالحميد الدبيبة الذى لم يستطع أن يدخل مدن الشرق وهو رئيس حكومة معترف بها دوليا؟ فهل سيسمح له بأن يكون قائدًا أعلى للجيش ويوحد مؤسسات الشرق والغرب فى حال فاز فى انتخابات الرئاسة القادمة؟!.

أما العامل الثالث فيتمثل فى استمرار الانقسام فى مؤسسات الدولة وأجهزتها، خاصة بين الشرق والغرب، بكل ما يمثله ذلك من رمزية سياسية ومجتمعية وأيضًا دلالة إقليمية.

مطلوب مواجهة هذه الأزمات التى بات حلها شرطًا لنجاح أى انتخابات ليبية.

* نقلا عن " المصري اليوم "