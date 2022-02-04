التمس لأخيك سبعين عذرًا!

وحدث، وما كنت أتمنى أن تنشب مثل هذه الحوارات المزعجة بين النخب المصرية والسعودية، وتستقطب تفاعلًا خبيثًا على وسائل التواصل الاجتماعى.. يا سادة ما بين مصر والسعودية أبقى وأنفع للبلدين الشقيقين.

الشيطان يكمن فى التفاصيل، ولن أفصّل ما تم تفصيله، ومن الحكمة أن تتوقف هذه المهاترات لأنها تضر كثيرًا علاقات ممتدة وراسخة ومستقبلية، ولا تنسوا الفضل بينكم..

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دخول «إخوان الشيطان» على العصب الملتهب، يزيد أوار النار، والنار عادة تحرق مشعليها، وإذا كانت هناك ملامة فالعتب على قدر العشم.

التجاوز اللفظى مرذول، والود موصول، ولا غنى لنا عن بعض، فإذا اشتط البعض أو انحرف عن جادة الطريق فليعدل مساره سريعًا، فالمتلمظون لإشعال الحرائق العربية- العربية كُثر، وإذا اشتعل الحريق يصعب إطفاؤه، وهذا بيت القصيد. المشرحة العربية مش ناقصة حرائق، كفاية. لا ألوم طرفًا، واللوم على الأطراف جميعًا، وفرصة وسنحت لتلافى الأخطاء وغفران الإساءات المجانية على الجانبين، والصمت أحيانًا من حسن الفطن، ولا تنجروا لمعارك جانبية ولا هامشية، التحديات جسام، وجمع الصف الفنى والثقافى ضرورة لدعم الصف السياسى.

مصر والسعودية صفٌ واحد دومًا، فلا تفرقوا. لم نعدم العقلاء الذين يزنون الأمور جيدًا، ويضعونها فى نصابها الصحيح.

انفتاح المملكة على الفنون والثقافات ضرورة سعودية، وعلى الطريق الواعر، وفق رؤية ملكية، وإذا لم تنفتح المملكة على الثقافة والفنون المصرية، هل هناك فنون وثقافة معمرة، ونافذة، ومؤثرة مثل المخزون الحضارى المصرى؟

الانفتاح طبيعى، والحفاوة مشكورة، والحضور المصرى فى الحالة الثقافية الفنية السعودية مطلوب، دون منٍّ ولا أذى من الجانبين.

توصيفًا «زوبعة فى فنجان»، وتمر سريعًا، ويعود الصفاء، وما بين الكبيرين أبقى من صغائر الأمور وسفاسفها، صحيح النار من مستصغر الشرر، ولكنها بردٌ وسلامٌ، ويا ما مرت بنا زوابع، ويا ما دقت على الرؤوس طبول.

اللى عنده كلمة حلوة يقولها، والصمت أفضل كثيرًا، وكل كلمة لها رد مزعج، ولن يعدم الجانبان ردًا، وردّ على ردّ تتسع رقعة الخلاف، ولا حاجة لنا بخلاف صغير يكبر فيسد الطريق على المعانى الكبيرة التى تترجمها العلاقات المصرية- السعودية الأخوية.

بزوغ فنان سعودى يغبط الفنانين المصريين، واحتضان الوسط الفنى المصرى إبداعات سعودية لافت، محمد عبده نموذج ومثال.

وحفاوة السعوديين بالفن المصرى من طبائع الأمور، فلماذا الجنوح إلى الشوفينية الكريهة، ولماذا يحط أحدهما على الآخر؟ هذا من عبث الأمور.

الفنان «محمد صبحى» مكانته محفوظة فى القلوب المصرية والعربية، وما جرى لا يستحق كل هذا الحكى البغيض، وحديث الكبير «محمد صبحى» عن الترفيه لا يجرح أحدًا، كما أن الرد على الترفيه بالتشخيص (مشخصاتى) لا يجرح كونه فنانًا يشخص الأدوار بحرفية.

حنانيكم، الفهم المغلوط يولد أغلاطًا، تربصًا، وهو ما يحرف الحروف عن موقعها من الإعراب، والقاعدة الحاكمة «التمس لأخيك سبعين عذرًا»، ولا تتهم غلوًا، ما بين مصر والسعودية من إرث حضارى يسمو فوق اللغو البغيض، استقيموا يرحمكم الله.

* نقلا عن "المصري اليوم"