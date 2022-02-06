أعتذر لكم يا معارضة

ما تعرف قديري إلا لما تجرب غيري. أعرف جيدا المعنى الحقيقي والمقصود من هذه العبارة، إلا انني ازددت يقيناً بها اليوم أكثر وكل يوم أقتنع بها أكثر وأكثر.

المعارضة عندنا في الكويت عُرفت منذ بداية الحياة البرلمانية، وكانت هناك معارضة صحية شامخة ليست باسمائها فقط، ولكن بأسلوبها وطريقتها ورسالتها في الاعتراض.

أسماء كبيرة في فكرها وأخلاقها وحبها لوطنها وإيمانها برسالتها.

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عندما كانت هذه الشخصيات الشامخة تنوي ‏الاستجواب كانت تضع نصب عينيها هدفاً وطنياً بحتاً مئة في المئة، ولا تَدَّعي بطولات وهمية تُبنى على الصوت العالي والمشاغبة وتجاوز اخلاقيات الحوار والاختلاف بوجهات النظر.

معارضة زمن الستينيات والسبعينيات والثمانينيات لم تحركها أجندات خارجية، وأبطال وهميون يحركونها من خلف الستار وفق مصالح ذاتية شخصية ضيقة.

‏أحد نواب مجلس الأمة السابقين الذي عُرف عنه سمعته الطيبة وحكمته ووطنيته، كما هم غالب أعضاء المعارضة في مجلس الأمة في تلك المرحلة، وهو رحمة الله عليه العم يوسف المخلد الذي كان يقول، اننا عندما كنا ننوي استجواب وزير آنذاك، كنا نتوجه إلى مكتبه أولاً.. ونضع محاور الاستجواب وكل التساؤلات او الانتقادات التي ‏يتكون منها الاستجواب امام الوزير المعني، ونقوم بمناقشتها معه.. فإذا ما تفهم الوزير ووعد بإصلاح الموضوع أو حل المشكلة التي هي محور الاستجواب، تخلينا عن الاستجواب فوراً، لأننا في تلك الأيام كنا نريد العنب وليس الناطور.

وكان هذا الإنسان يردد دائما ان الاستجوابات في المجالس الأخيرة أغلبها عرض عضلات والهدف منها إسقاط وزير لغرض في أنفس المستجوبين، بدليل انهم بعد إسقاط الوزير المَعني.. لا يتابعون إصلاح الامور التي كانت لب المحاور، ولا يقدمون مقترحات لحلها او لتفاديها.

ومن المواقف التي تؤكد أصالة هذه المرحلة ان العم المخلد دُعي مرة من قبل نائبين في احتفالية سيقومان بتكريمه خلالها.. وما إن بدأت الاحتفالية وبدأت معها الخطابات العنترية التي أصبحت للاسف سمة البعض، حتى وقف فوراً مغادراً المكان.. فتسابقا للاستفسار منه عن سبب مغادرته قبيل تكريمه، فأجابهما فوراً بان مثل هذه المجالس أنا لا أبقى فيها.. مستغرباً ومستهجناً سبب الغلط في الكلام والتعدي على الآخرين، وبالفعل غادر المكان ولم يبق فيه.

هذا برلماننا في تلك الفترة تميزه المعارضة الشريفة ممثلة بأسمائها.. قد نكون ظلمناها يوماً عندما انتقدناها.. ولم ندرك حينها انها كانت معارضة محترمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى مقارنة ببعض ما نشاهده اليوم في قاعة عبدالله السالم.

السادة.. الدكتور أحمد الخطيب، محمد الرشيد، سامي المنيس، عبدالله النيباري، وأسماء أخرى، أنا شخصياً أعتذر لكم لانني لم أقدركم كمعارضة حقة كما ينبغي.. ولو يوماً واحداً من الايام لاي سبب كان.

عندما ننظر إلى معارضة اليوم في مجلس الأمة، أخجل من بعض هذه الاسماء ومن أسلوبها وطريقة التعبير عن فكرها ونقدها ورفضها.

أتمنى من كل قلبي أن تؤسس هذه الأسماء الكويتية المحترمة التي ما زالت على قيد الحياة ورمزاً للمعارضة الشريفة، مدرسة لتدريس وتعليم أسلوب وطريقة الاعتراض والهدف من هذا التوجه.

‏أشد ما يؤسفني ويحز في نفسي أيضاً ان فئة من معارضة اليوم.. دعمتها حكومتنا في بعض مراحلها وعززتها وبنتها وساهمت في توالدها عندما وضعت يدَها بيدِها.. وكانت تغذيها بالغذاء الذي تستطعمه وتتذوقه لتجني منها ما تريده، الى ان كشرت بعضها عن أنيابها وبدأت بعضِّها.

ولأن بعض مكونات هذا النوع من المعارضة فاسدة، فقد وجدت بعض الحكومات فيها وللاسف الدمية التي تحركها كيفما ومتى ما أرادت.

من مظاهر ‏الحياة البرلمانية الصحية.. وجود معارضة تراقب السلطة وتحاسبها وتوجهها، ولكن إذا ما تلوثت بعض أجزاء هذه المعارضة، فهنا يغيب المعنى الصحيّ عن الهدف المنشود.

أدركنا كما كنا دائماً.. ولكننا اليوم اكثر الف مرة، ان نجاة وطننا لا تتحقق إلا بمعارضة جادة ونظيفة تواجه الفساد اذا ما وجد.. وقبل ذلك نحتاج الى حكومة جادة ونظيفة.. وقوية لا تخاف شيئا، وأضع تحت «تخاف» خطين.

* نقلا عن " القبس "