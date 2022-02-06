الدولة بين ثنائية الاصلاح والمقاومة

في لحظة من التاريخ وجد العراق نفسه محاطاً بالجيوش الاجنبية من كل حدبٍ و صوب , و لم تقتصر مهمة هذه الجيوش على الاطاحة بالنظام السياسي وانما ادت الى انهيار الدولة العراقية بكل مؤسساتها, وتعرض العراق على اثر ذلك الى اجتياح ثانِ هو اجتياح قوة المخابرات الدولية و الاقليمية باحثة عن موطئ قدم محاولة منها لاعادة رسم الدولة العراقية بشكل يتناسب مع مصالحها في المنطقة .

فكان للخارج الدور الفاعل في دفع الداخل نحو مفاهيم سياسية لتكون هي محور سياسة الدولة العراقية. من هذه المفاهيم : الاصلاح – المقاومة , حتى افرز المشهد العراقي بعد انتخابات تشرين 2021 بصورة قانونية ثنائية تتجاذب الدولة هي ثنائية الاصلاح و المقاومة , كل تيار يريد جذب موقف العراق الرسمي نحوه , و هذا المقال ليس لتأييد اي من التيارين و انما فك الاشتباك بين هذين المفهومين و نقدهما و ووضع كل منهما في مكانه الطبيعي ليستطيع العقل العراقي ان يراهما بدون اي ضبابية .

مادة اعلانية

تطرح قضية الاصلاح – المقاومة في العراق اليوم ضمن ثنائية “الداخل و الخارج” كقوة دافعة لهذه الثنائية و لكن مع اختلاف في المضمون و تبادل الادوار . ان قضية الاصلاح طرحت من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي تمثل الخارج للدول العربية والاسلامية و منها العراق و بدأت قضية الاصلاح بالتبلور كواقع قانوني دولي مع ظهور قانون (جستا) الامريكي (JASTA) قانون العدالة ضد رعاة الارهابJustice Against Sponsors of Terrorism Act) )عام 2016 الذي يخولها فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ترعى الارهاب , و تركزت الدعوة للاصلاح في العراق بعد انتصاره على داعش و ظهور الفصائل العراقية المدعومة من قبل ايران “الخارج” كقوة رديفة للدولة و اعلانها تمثل طرف المقاومة , و اصبحت المصالح الامريكية في العراق مهددة بشكل جدي عندما امتدت اذرع ايران لتدعم الفصائل العراقية في العراق , فبدأت الولايات المتحدة بتصعيد الخطاب تجاه الدولة العراقية بضرورة تنفيذ الاصلاح , و”الاصلاح” وفقاً للعقل الامريكي هو محاربة الارهاب و طلبت الولايات المتحدة الامريكية من الدولة العراقية اتخاذ موقف متشدد من هذه الفصائل بالسلاح و اللسان و القلب و حفظ المصالح الامريكية و الا تعرضت الدولة العراقية الى عقوبات اقتصادية بقانون “جستا” جديد, و العقوبات الاقتصادية لدولة محطمة المؤسسات كالعراق يعني شطبه من قائمة الدول فكل شيء منهار في العراق. فجاء “الداخل” مستجيباً لدعوة “الخارج» .

اذن, و وفق مبدأ الصراحة مع انفسنا فان ثنائية الاصلاح – المقاومة تشكل الوجه الاخر لثنائية “الداخل – الخارج” , الخارج تمثله الولايات المتحدة الامريكية و الدول الاقليمية للعراق , و هذا “الخارج” توزع على ثنائية الاصلاح- المقاومة , مسبباً صدعاً قوياً في “الداخل” في توزيع الادوار , و الداخل تمثله الطبقة السياسية الحاكمة و النخب , فمرة ينشد “ الداخل” الى “الخارج” , و “الخارج” الى “الداخل” الى درجة التماهي على صعيد الموقف , فريق من “الداخل” مع “الخارج” في ضرورة تطبيق الاصلاح وفق المفهوم الامريكي الذي يعني محاربة الفصائل العراقية بالسلاح و اللسان و القلب و اعلان العداء من ايران على كافة الاصعدة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و هذا الموقف تبناه جزء من النخب العصرية التي تحمل فكر الحداثة و التنوير , و فريق من “الداخل” يرى الى ما يسميه “الخارج” ارهاب نظرة اخرى , بعضهم يراه مقاومة , واجبة الدعم و النصرة خاصة و ان المقاومة توظف الدين لتبرير اعمالها في مجتمع ثقافته الطاغية ثقافة دينية , و يجد ايران “الخارج” الحليف الاقوى له. و هذا الاتجاه يمثل النخب التقليدية التي تحمل فكر الاسلام السياسي و تدعو الى اللحاق بركب ايران في الموقف الرسمي للعراق و التي ترفض الاصلاح و ترى ان غايته هو انهاء المقاومة و فصائلها في العراق. ايران “الخارج” التي ترى في الفصائل حلفاء وفقاً لمنطق المصالح لانها تعزز من الموقف الايراني التفاوضي مع الولايات المتحدة الامريكية و تمنحها مساحة مريحة في المناورة لاجل بقاء الجمهورية الاسلامية كدولة قوية في الشرق الاوسط , و هذا الوضع غير مرحب به عند الدول العربية .

اما القسم الثاني من النخب العصرية التي تقف بالضد من الوضع الفاسد القائم و تطالب بافق انجازي حقيقي للشعب و تحمل هم الدولة فهي في حرج تام , فهي ان وقفت مع الاصلاح بالمفهوم الامريكي فهي تعزز سلطان الطبقة الحاكمة الفاسدة و ستتهم بارتباطها بالمشروع الامريكي في داخل العراق خاصة و ان طرف المقاومة يوظف “الاسلام” لتبرير اعماله, و من ذا يستطيع ان يقف ضد الدين الذي يؤمن به المجتمع العراقي, فهذه النخب لا تملك القدرة على توظيف مغاير للدين لان ذلك ليس من شأنهم , اما الوقوف مع المقاومة فهذا لن يحصل ابداً لانها ليست من اجنداتهم الفكرية و يتعارض مع مشروع الدولة. انه موقف محرج لهذا القسم من النخب العصرية التي تحمل فكر الحداثة و التنوير.

بعد وصف الوضع القائم في جمهورية العراق و تجاذب الدولة بين تيارين : تيار الاصلاح و تيار المقاومة و فق ثنائية الداخل و الخارج و ادوارهما في بلورتهما . يمكننا تفكيك هذه الثنائية بشكل علمي و موضوعي للوصول الى الحقيقة التي يمكن للشعب العراقي التمسك بها في ظل اشتباك المعاني الظاهرة لهذه الثنائية. .

المقاومة حق انساني عالمي كانت سبباً لإقامة الدولة الوطنية القوية في الولايات المتحدة الامريكية و اوربا ضد الحاكم الظالم و المستعمرين , لذا فهي – اي المقاومة- وفق الوصف العلمي حالة سابقة على وجود الدولة و ليس حالة مع الدولة او سبباً لانهيارها , لان غايتها الاخلاقية التي تبرر شرعية وجودها هي سعيها لإقامة دولة القانون و المؤسسات المعبرة عن الارادة الحرة للشعب و التي تضمن العدالة و المساواة , فالدولة حالة متقدمة من التكوين المؤسساتي , بل هي المجتمع بصورته المنظمة الذي يدير مصالحه , و عندما تقوم الدولة على اسس ديمقراطي حر ينتهي عمل المقاومة و تنتفي شرعية وجودها لان الدولة هي الكيان المعبر عن ارادة الشعب الحر , فسبب شرعية المقاومة هو وجود الظلم و الاستعمار , و بما ان فصائل المقاومة العراقية هي جزء من النظام الحاكم عبر التصويت الحر و تشارك في تشريع القوانين التي تنظم الحقوق و الصالح العام و فاعلة في صناعة القرار الرسمي للعراق , فتكون المقاومة هي الحاكم , فهل تقاوم نفسها؟!!! اما الاستعمار الامريكي الذي تتمسك به المقاومة لتبرير وجودها فالواقع الذي لا يمكن انكاره ايضاً ان التواجد العسكري الامريكي قد انحسر في القواعد “عسكرية عراقية” و ليست “امريكية” و من هنا يمكن ان تنظم مسألة رقابة هذه القوات بقرارات الدولة العراقية من خلال سلطاتها التشريعية و التنفيذية لا بتقديرات فردية تسبب الاضرار بالصالح العام, و اخراج القوات الامريكية من القواعد العسكرية لا يجب ان يكون الا من خلال مؤسسات المجتمع العراقي و هي الدولة العراقية . و ان وجود السلاح بعد تكوين الدولة ذات السيادة هو قرار خاطئ يضر برجال المقاومة لانه يعرضهم للمسائلة القانونية و الاجتماعية و الاخلاقية خاصة عندما يتلقون الدعم من “الخارج” “ايران” لانهم سيكونون قد اضروا بالصالح العام لدولتهم ,لا توجد مقاومة مشروعة في دولة ذات سيادة , هذه الحقيقة لا مفر منها.

المقاومة بعد تأسيس الدولة يجب ان تنصرف الى معنى اخر هو مقاومة محاولات إفساد الدولة , فـ”الخارج” يعد المحرض الاكبر على إفساد الدولة , كلما كانت الدولة فاسدة كلما اصبح التحكم بها من “الخارج” اسهل و ايسر في مصادرة سيادتها. كما ان الإصلاح الذي يأتي من الخارج يكون مكبل بالشبهات , ويحمل نتيجة واحدة هو اشعال حرب اهلية , و هذا الخارج قد بدأ بالافساد , ليس فقط افساد ما كان موجوداً من صلاح قائم و انما ايضاً طمس الطريق الى الاصلاح الحقيقي .و من ثم تعتيم الرؤية للاصلاح التي ينشده العراق .

الاصلاح لا المقاومة هو الحاجة الحقيقية للمجتمع العراقي , و لكن ليس على انه دعوة من “الخارج” و لا من حيث انه شعار بادرت اليه قوى داخلية , بل هو»حاجة قصوى للمجتمع العراقي” لا تحتمل التأخير و الانتظار و العرقلة و لا يحق لاي احد مقاومته , فان وجود الحاجة الاجتماعية للـ “اصلاح” فيه احراج للـ”مقاومة” احراج كبير يخرجها من مشروعيتها. و لكن لن تكون للـ”اصلاح” قيمة اخلاقية تاريخية في حياة العراقيين مالم يكن هدفه الحد من طموحات “الخارج” , و الحد من اي محاولة للحكم الفردي الاستبدادي لاي شخص او هيئة اجتماعية , و الحد من تكفير الدولة و المجتمع . و التركيز على مسألة الفقر و الغنى, لان اي اصلاح لا يستهدف اولاً و قبل كل شيء القضاء على الفقر الذي وراء السلاح هو اصلاح كاذب , حتى لو نتج منه “تزويق” الحريات العامة و حقوق الانسان , ذلك لان اولى الحريات هي تحرر الانسان من الفقر الذي يستعبد فكره و احساسه و ارادته , و من الظلم الذي يشوش على البصر و البصيرة , و يجمد العقل و يطلق عقال اللاعقل . فالإصلاح كما يتطلبه الوضع العراقي ليس مجرد وجود هياكل و مؤسسات , بل هو و بالدرجة الاولى , سلوك و عقلية , و ان بقاء الاصلاح يفتقر الى ذلك المضمون الاخلاقي الذي يغذيه فهو في طريقه نحو التفسخ و يدفع الشعب العراقي نحو اليأس , قضية الاصلاح تتلخص في عبارة واحدة “العدالة الاجتماعية” , فلا يكفي التنصيص عليها في الدساتير و القوانين و انما المطلوب تحويلها من حقيقة قانونية الى حقيقة واقعية في حياة العراقيين , و هذا هو جوهر الاصلاح و الخطوة الاولى في هذا الجوهر هو توفير العمل للعاطلين و تقليص الفوارق الفاحشة في جميع الاصعدة .

تلك هي متطلبات الاصلاح و تقع جميعها على مستوى “الداخل” , اما “الخارج” فكل ما مطلوب منه هو كبح جماح طموحاته غير المشروعة في تفكيره و سلوكه اولاً, و تنمية طموحاته المشروعة مع الشعب العراقي عبر مؤسسات دولته ثانياً .

* نقلا عن " المدى"