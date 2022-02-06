لغز الوفاة

مساء ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، أعلن نائب رئيس الجمهورية، محمد أنور السادات، بصوت يتهدج حزنًا وتأثرًا، وفاة الرئيس جمال عبدالناصر. التقرير الطبى انتهى إلى أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تجلط داخل الشريان التاجى. قبل إذاعة بيان نائب الرئيس، كان الإرسال التليفزيونى والبث الإذاعى قد توقف عن البرنامج المعتاد، وتحول إلى إذاعة القرآن الكريم. فى الوجدان المصرى والعربى، إذا جرى بث القرآن الكريم فى غير أوقات الصلاة أو فى غير المناسبات الدينية، خاصة إذا كان القرآن ترتيلًا وليس تجويدًا، فذلك يعنى أننا بإزاء حالة وفاة، وهكذا توقع المصريون أن حدثًا جللًا وقع وأنه لن يكون غير وفاة الزعيم. لو تعلقت الوفاة بمسؤول غيره فلن تتحول كل موجات الإذاعة، فضلًا عن التليفزيون، على هذا النحو، لذا يجب ألا نندهش من قول نجيب محفوظ إن فتاة كانت تشترى بعض طلبات المنزل وعادت لتخبرهم بأن الناس فى الشارع يقولون إن عبدالناصر مات. كان ذلك قبل إذاعة بيان الوفاة بأكثر من الساعة.

أخذ الحزن الجميع، لكن فيما بعد عرفنا أن أعضاء وفد القيادة السوفيتية، برئاسة «كوسيجين»، وقد حضروا للعزاء والمشاركة فى الجنازة، «اقترحوا تشريح الجثمان» للتأكد من أن الوفاة طبيعية، لكن القادة فى الدولة رفضوا ذلك تمامًا تأسيسًا على أن التشريح سوف يكون مؤلمًا للشعب المصرى، وطبعًا كان يمكن التشريح دون نشر الخبر، لكن فى وعى هؤلاء القادة- نائب الرئيس السادات ومسؤول الاتحاد الاشتراكى، على صبرى، فضلًا عن وزراء الحربية والداخلية والإعلام، وكذلك سكرتير الرئيس للمعلومات، الوزير سامى شرف، كما فى وعى عامة المصريين- يرتبط تشريح الجثمان بالجريمة، تحديدًا القتل، وهذا يعنى أن تشريح جثمان عبدالناصر يعنى إقرارًا ضمنيًا بأن عبدالناصر قُتل بطريقة ما؛ غالبًا السم.

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الهاجس الذى كان لدى السوفييت كان مثله لدى الزعيم الصينى الكبير «شو آين لاى»، الذى تساءل أمام وفد مصرى رفيع المستوى زار الصين عقب الوفاة مباشرةً: «لماذا تركتم عبدالناصر يموت؟».

قلق القادة السوفييت وشكوكهم تستحق التوقف. قبل الوفاة بأقل من ثلاثة شهور، كان عبدالناصر هناك وعولج فى مصحة «تسخالطوبو»، إلى حد أن النائب السادات حين كان فى استقباله عند عودته بمطار القاهرة دهش بشدة حين رأى «الريس»، وكما ذكر فى سيرته الذاتية شعر أن الرجل استرد شبابه وصغر عشرين عامًا، وراح يقدم تفسيرًا بأنهم عالجوه بالأكسجين، بنفس الطريقة التى يتم بها تجهيز رواد الفضاء. القادة السوفييت كانوا مطمئنين إلى حالته الصحية من خلال فريقهم الطبى الذى تولى علاجه. عبدالناصر نفسه ذكر أن صحته صارت أفضل كثيرًا مما كانت عليه سنة ٦٨، وكان مطمئنًا إلى النتائج الإيجابية التى تحققت، وكانت معنوياته عالية، لهذا يمكن أن نتفهم شكوك القادة السوفييت وطلبهم تشريح الجثمان، فضلًا عن ذلك كان لديهم جهاز مخابرات قوى، وكانوا قد نبهوا ناصر إلى ما يصلهم من محاولات استهدافه، ليس هذا فقط، هذا الجيل من القادة السوفييت كانوا يعرفون جيدًا ما لم يكن أحد غيرهم يعرفه، والذى عرفناه نحن بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، وهو أن الزعيم السوفييتى الرهيب «جوزيف ستالين» مات مسمومًا بالحقن، وأن الرفاق فعلوا ذلك حين تأكدوا أنه كان بصدد التخلص منهم والدفع بوجوه شابة مكانهم. هم يعرفون أيضًا أن الرئيس عبدالناصر كان يفكر جديًا فى الدفع بوجوه جديدة إلى القيادة. بيان ٣٠ مارس لم يكن للاستهلاك المحلى أو الوقتى كما رأى البعض، وهذا يعنى أن شكوك القادة السوفييت ربما تركزت حول بعض أو أحد المحيطين بعبدالناصر.

كثيرون أشاروا إلى المجهود الذى بذله عبدالناصر فى القمة العربية، وهذا صحيح، لكن هذا المجهود كان معتادًا بالنسبة له ولم يكن فيه جديد. برنامجه اليومى كان مزدحمًا باستمرار، فضلًا عن ذلك أنه- شخصيًا-حقق نجاحًا كبيرًا فى تلك القمة، من المفترض أن يرفع حالته النفسية وروحه المعنوية إلى السماء، فقد أكد مجددًا أنه رغم هزيمة ٦٧، خاض حرب الاستنزاف وتحمل مشقتها وسانده الشعب المصرى، ورغم أنه قبِل مبادرة روجرز وتعرض لسخافة المراهقة السياسية لدى بعض القادة والمناضلين العرب، فإنه أثبت مجددًا أنه لا يزال الزعيم العربى، وأنه حين يدعو القادة العرب جميعًا إلى قمة طارئة يستجيبون فورًا.

نجح أيضًا فى وقف الاقتتال بين قوات منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردنى، ونجح كذلك فى عملية مخابراتية نظيفة وسريعة، تثبت كفاءة المخابرات المصرية وحرفيتها الشديدة فى إخراج ياسر عرفات من الأردن ليشارك فى القمة العربية بالقاهرة، وسط ذهول القادة العرب، بل عواصم العالم الكبرى التى تتابع المنطقة وأزماتها. نجح أيضًا بما له من ثقل أدبى وسياسى فى أن يمنع عملية كانت مخططة لاغتيال الملك حسين فى طريق عودته من القاهرة. مرة أخرى كان اكتشاف العملية بتفاصيلها ضربة نجاح أخرى للمخابرات المصرية. ببساطة مَن يحقق إنجازًا بهذه الضخامة لا يُصاب بسكتة قلبية على هذا النحو. فى لحظات انهيار تام لصحته، حتى إن أحد أفراد السكرتارية ذكر أن الرئيس وهو يودع أمير الكويت كانت «رجليه بتلف على بعضها»، وهذا تعبير دارج يُقال عمّن دخل مرحلة الوفاة. إنجازه فى وقف مذبحة أيلول الأسود يستحق شهادة ميلاد لا شهادة وفاة؛ ثم نشطت النميمة السياسية فى بعض الأوساط السياسية والصحفية، مثل القول إن أحد أعضاء الفريق الطبى الخاص بالرئيس رفض التوقيع على قرار الوفاة، ثم ازداد بملاسنة الرئيس السادات فيما بعد حول الاتحاد السوفييتى فى هذا الأمر. أحد الصحفيين المقربين جدًا من السادات ذكر أن الروس قاموا بتسميم عبدالناصر وهو فى «تسخالطوبو»، لكنه سم يتحقق أثره بعد شهور، وأنهم فعلوا ذلك ليفسحوا الطريق أمام على صبرى، وهذا صعب الأخذ به لأن السوفييت ساندوا السادات فى مايو ٧١ وانحازوا إليه، لأسباب عديدة. التفاصيل كثيرة وقادمة فى هذا الجانب؛ ثم ازدادت الشكوك بعد حكاية فنجان القهوة الذى أعده السادات بنفسه لعبدالناصر، طبقًا لرواية محمد حسنين هيكل، ورغم أن هيكل نفى تمامًا أن يكون عبدالناصر قد تعرض للسم، لكن واقعة الفنجان أكدت شكوك الكثيرين.

بنفس القدر هناك مَن يرفضون بشدة تلك الشكوك. حين روى الأستاذ هيكل واقعة الفنجان ذكر أن عبدالناصر لم يلقَ فى حياته العناية الطبية التى يستحقها، الأمر الذى أغضب بشدة طبيب عبدالناصر، د. الصاوى حبيب، ورد عليه فى مقال بـ«الأهرام»، أخطر ما فيه أنه اعتبر ذلك القول إساءة إلى سمعة الطب فى مصر، وراح يُعدد بعض الجوانب الطبية المتعلقة بالرئيس عبدالناصر، مثل أنه كان مصابًا بمرض السكرى منذ سنوات، وسبق أن تعرض لأزمة قلبية مرتين، وأن السيدة الوالدة كانت تعانى نفس المشكلة فى القلب، وماتت فى نفس السن تقريبًا. المقال كانت به تفاصيل طبية متعلقة بأفراد الأسرة، ما كان ينبغى لطبيب كبير أن يعلنها. أتصور أنه ليس من حق الطبيب أن يكشف أسرار مريضه، مع تقديرى لانفعاله الحاد من قول هيكل.

بالفعل كان عبدالناصر مصابًا بالسكر منذ سنوات، وأُصيب بأزمة قلبية، وكان يرهق نفسه كثيرًا، وفى النهاية الأعمار بيد الله، لكن فى كثير من النقاشات إلى يومنا هذا، هناك شكوك عميقة حول وفاة الرئيس عبدالناصر لأنه كان مُحاطًا بالخصوم، على المستويين الدولى والإقليمى، وفضلًا عن ذلك فإن ما جرى من عملية تطهير الدولة، خريف سنة ٦٧، من أولئك الذين أطلق عليهم هو «مراكز القوى» فتح عليه جبهة جديدة من الناقمين والحاقدين، فهل تمكن أحدهم من الوصول إليه، هل التقى هؤلاء الخصوم جميعًا فى قناة وأمكن اختراق الدائرة الضيقة المسؤولة عن أموره الشخصية، خاصة فى تلك الأيام التى قضاها فى فندق الهيلتون، طوال أيام القمة، وبعيدًا عن الأحكام والانضباط أو السيطرة التأمينية فى البيت والمكتب؟.

لن تختفى الشكوك فى الوفاة، لكن لا نملك سوى احترام التقرير الطبى الرسمى الصادر يوم الوفاة؛ إلى أن تظهر معلومات أو وقائع جديدة ومغايرة. أتصور أنه لن يظهر ولن يُعلن شىء، وهذا معتاد فى التاريخ. إلى يومنا هذا لا نعرف على وجه التحديد مَن كان وراء اغتيال الرئيس الأمريكى «جون كنيدى»، رغم مرور قرابة الستين عامًا على الجريمة، وما يعنينا أن السادات وعلى صبرى وكل القيادات العليا للدولة كانوا معًا فى فريق واحد، أمام الصدمة، وفى رفض تشريح الجثمان والتمسك بأن الوفاة طبيعية.

* نقلا عن " المصري اليوم "