معركةُ تكفيرٍ مُبكرة

تاريخُ التكفير والتخوين قديمُ، بل قل إنه تاريخُ التاريخ كله إلا قليلاً. التكفيرُ والتخوينُ وجهان للعُملة نفسِها، والمُكَّفرون والمُخَّونون ينهلون من منبعٍ واحد. احتكارُ الحقيقة، ومن ثم رفضُ الآخر والسعىُ إلى شيطنته، هو ديدنُ من يُنَّصبون أنفسهم حُراَّسًا للأديان أو الأوطان، بلا سندٍ من دستورٍ أو قانون، أو بمخالفتهما. لا نعرفُ تحديدًا حتى الآن متى ظهرت هذه الآفةُ بشقيها، لأن التفاعلات بين البشر بدأت قبل التاريخ المكتوب. وفى هذا التاريخ، ربما نجدُ أول حالة تدخلُ فى نطاق التخوين بشكل ما فى محاكمة سُقراط.

هذا بعضُ ما جال فى خاطرى عندما تابعتُ أنباء الاحتفال الكبير فى فرنسا بالمئوية الرابعة لولادة الفنان الشامل موليير أبرز رُواد الكوميديا الراقية فى المسرح العالمى. كان موليير واحدًا من ضحايا التكفير فى عصره، وأحد من حاولوا مواجهة المُكَّفرين بأسلوبٍ غير مباشر اعتمادًا على الفن فى مرحلةٍ مُبكرةٍ حين كان الكهنةُ فى أوج سطوتهم ونفوذهم، إلى حد أن الملك لويس الرابع عشر الأقوى فى أوروبا حينذاك كان يخشى بأسهم. ولهذا السبب وذاك، صارت مسرحيتهُ (ترتوف أو المنافق) ضمن روائع المسرح العالمى منذ عرضها الأول عام 1664.

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فقد عالج فيها مسألة النفاق الدينى، أو ادعاء الدفاع عن الدين وحمايته سعيًا للهيمنة على عقول الناس والتدخل فى أخص شئونهم. يغوصُ موليير فى أعماق شخصيات هذه المسرحية بأسلوبه الكوميدى الساخر الذى برع فيه، ويُبدع فى رسم شخصية ترتوف الذى يُخفى أطماعه وراء ستار الدين، ويخدع البسطاء، وغيرهم أيضًا، إلى أن يُكشفَ أمرهُ فى النهاية. أدرك الكهنةُ الرسالةَ المتضمنةَ فى المسرحية، وتصدى مطران باريس الأكبر لموليير واتهمه بالهرطقة، بينما دافع عنه بعضُ النبلاء المستنيرين. وبرغم أنهم كانوا فى موقفٍ أضعف، فقد أنقذ تدخلُهم موليير من أيدى الكهنة فى مقابل إجراء تعديلٍ صغيرٍ فى نص المسرحية وعنوانها، ليكون المقصود بالمنافق فئةً معينةً من رجال الدين وليسوا كلهم. وكان هذا التنازلُ بمعايير زمنه انتصارًا لرسالة موليير وأقرانه, فصارت تلك المعركةُ المبكرةُ أحد إرهاصات مرحلة التنوير فى القرن التالى.

نقلاً عن "الأهرام"