مواقع التواصل وتدهور الحوار

للأديب والمفكر العظيم امبرتو إيكو، الشهير بالرواية الرائعة (اسم الوردة)، تعبير جدير بالاستدعاء فى مناسبات كثيرة، قال إنه كان هنالك فى الماضى بعض الجهلاء من مرتادى الحانات يثرثرون فيما لا يعرفون، ويتدخلون بسفاهاتهم فى حوارات جادة بين المثقفين والمتخصصين فى موضوعات دقيقة، ولكنهم كانوا يرضخون آنذاك لمن يقمعهم ويُجبرهم على الصمت. أما بعد الإنترنت، كما يقول، فقد أصبح لهؤلاء الجهلاء صفحات على مواقع التواصل يكتبون فيها لأعداد لا حصر لها ما كان ممنوعا عليهم التفوه به أمام عدد محدود! وبعد 6 سنوات من رحيل إيكو، تفاقمت هذه الحالة عندما صار هؤلاء يجد بعضهم بعضا عبر الإنترنت، فيتواصلون ويُعزِّز كل منهم زملاءه، وصاروا يشيدون ببعضهم البعض، وزادت جرأتهم غير العادية فى القطع، دون علم، بأحكام ساذجة فى قضايا معقدة، وتعاظم صداهم، بل طغى أحيانا على الآخرين، وأصبحت مواقع التواصل تزدحم بمداخلاتهم، بل خرج أكثرهم عن نطاقهم، عندما تورط بعض حسنى النية ورأوا أنه من الواجب الرد على كلامهم، فتدهور الحوار العام بقدرات السفهاء على المجادلة وعلى الخروج عن قواعد الحوار وآدابه، بل قد يفرضون على الآخرين الانزلاق فى الدفاع عن أنفسهم تحت وابل من التهم الخارجة عن الحوار وعن القضايا المطروحة، باتهامات التخوين والعمالة والدعوة للانحلال وهدم قيم المجتمع..إلخ.

والغريب أنهم يستخدمون الإنترنت فى اتجاه واحد ينحصر فى كونه منبرا لهم للصراخ بما يسمونه أفكارا، ولا يهتمون بالاستفادة من قدرات الإنترنت الفذة، التى لم تكن متاحة عبر التاريخ، فى توفير فيض من المعلومات والآراء حول أى قضية، بما فيها القضايا التى يخوضون فيها، والتى يرون أنهم ملمون بتفاصيلها وبكل متعلقاتها وليسوا فى حاجة للمزيد!

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أنظر إلى التشويش الذى يحدثونه فى مناقشات الحريات العامة، وحرية التعبير، وحرية الفن والفنانين والأدب والأدباء، وعن المساواة بين الجنسين، وفى مشروع تبطين الترع، وقضايا الشمول المالى، والعلاقات الدولية والقضايا الإقليمية والمشاكل المحلية، وإلى رؤية بعضهم إلى أن المدن الجديدة والكبارى والأنفاق والطرق تبديد للمال العام وانها تتجاهل الأولويات..إلخ

نقلاً عن "الأهرام"