الهيئة العامة للترفيه وإجادة فن الترويج

ليس تفاخرًا إذا كان حقيقة...

أصبحت الرياض بحق هي من أفضل المدن للعيش والعمل في المملكة العربية السعودية، وما يقوم به تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وفريق العمل جعل السعودية الأذكى والآمن والأسرع نموًا في العالم، فهي باختصار «فريدة من نوعها» فهي تعتبر كذلك «عاصمة» ترويج وتشجيع الموسيقى والفن والثقافة والآداب والتي جعلت من السعودية تجيد فن الترويج والسياحة، فضلًا عن أنها تلقب بأنها «أفضل المدن للعائلات» «وأفضل المدن للعزاب». وتتسم بأنها الأكثر إبداعًا في المنطقة والأكثر نشاطًا والأكثر رواجًا، وفوق هذا كله تقيم سباق «فورمولا» العالمي للسيارات، ما سيزيد من شعبية السعودية على الساحة العالمية ويرفع من شأنها كبلد سياحي من الطراز الأول.

دمعت عيناي بالأمس القريب فرحًا واعتزازًا، واختلج خافقي بنبضات الحب والإعجاب والانبهار، وأنا أتابع مع الملايين الحفل والمهرجان الفني الكبير والعظيم JOY AWARDS في الرياض.

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بالأمس.. كان للفن والفنانين المكانة اللائقة بهم، ارتفعت أعناقنا فخرًا وشموخًا..

بالأمس.. لم تتخطوا الابداع فحسب، بل تخطيتم الاجتهاد لخيبتنا إلى محيط آمالنا جميعًا.

بالأمس.. لم تضيئوا أسهمًا نارية فحسب، بل أضأتم منارة عربية لعهد جديد من الحياة المعاصرة.

أنتم يا سمو ولي العهد، من نَظَرَ فَعَبَّرْ.. وفَكَّر فَعَبَّرْ.. فصارت السعودية في عهدكم مفتاح الصباح وقفل المساء لكل عربي حالم بغدٍ واعد.

أنتم يا سمو ولي العهد من اختصر الحلم والعلم والعمل والفن والانجاز ليعلو هذا الحلم والجهد الحضاري، فما من شيء أفضل من عقل زانه علم، ومن علم زانه حلم، ومن حلم زانه عمل وصدق ورفق.

تقبلوا يا يا سمو ولي العهد كلمات تعجز عن التعبير عن دفق المشاعر، فما شاهدناه ونشاهده كان من انجازاتكم الباهرة والتي هي من بعض شمائلكم.

وفقكم الله، وهنيئًا للشعب السعودي بفارس أصيل مثلكم يا صاحب السمو ولي العهد، وإلى ذُرى المجد الموعود على صهوة النجاح.

وتقبلوا أعطر التحية ووافر الاحترام والتقدير.

نقلاً عن "القبس"