ماذا فعلتم ضد الختان..؟

صادف يوم الأحد الماضى ـ 6 فبراير ـ اليوم العالمى لرفض ختان الإناث، أوما سمى بدقة من قبل منظمة الصحة العالمية (تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى)، وفق ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2012.لقد حظرت مصر منذ عام 2007 هذه العملية التى لاتجد إطلاقا سندا من الدين الإسلامى أوالمسيحى، ولامبررا صحيا أو طبيا... ولكنها كانت عادة اجتماعية متأصلة فيها، خاصة لدى الطبقات الفقيرة فى المدن والأرياف، بل كانت مصر ـ للأسف ـ من أكثر البلاد التى انتشرت فيها تلك العادة البغيضة، مع غيرها من بلدان إفريقية أساسا. ولقد تابعت هذا الأسبوع مشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، يوم السبت الماضى، فى الندوة التى نظمتها- عبر شبكة الانترنت ــ منظمة الصحة العالمية بعنوان الاستثمار للقضاء على ختان الإناث، وقرأت على موقع اليوم السابع (5/2)مضمون ماقالته فيها، فماذا قالت؟ قالت إن ختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التى تؤثر على المرأة نفسيا وجسديا.... صحيح! وقالت إن الدستور المصرى نص على حماية الطفل والمرأة...عظيم! وقالت إن لدى مصر إطارا تشريعيا لتجريم الختان.. ممتاز! وإن مصر تمتلك إطارا استراتيجيا قويا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى عام 2016... رائع!. وحاليا، الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث... مبهر. وأن لدى مصر عدة آليات للقضاء على هذه الجريمة... مدهش! وأكدت التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنية للقضاء على تلك الجريمة... تمام! وإن مصر أنشأت لجنة وطنية للقضاء على ختان البنات فى مصر، ضمت فى عضويتها المعنيين سواء الحكوميون او غير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات الدينية المهمة....غير مسبوق !هذا كله كلام جميل يا دكتورة مايا... ولكننا، نحن المصريين، وكذلك العالم حولنا، نريد أن نسمع و أن نعرف عن إنجازات محددة ملموسة، بالأرقام والنسب والتطورات، عن القضاء على واحدة من أبشع العادات ـ الجرائم فى مصر، جريمة ختان البنت المصرية!

نقلاً عن "الأهرام"