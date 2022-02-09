هذه الثقافة التيئيسيّة القاتلة!

ابتداءً، الدكتور «أشرف صبحى»، وزير الرياضة، خانه اللفظ فى غرفة الملابس بعد الهزيمة من السنغال، قال: «مش هنسيب حقنا»، وتقديرى يقصد: لن نترك فرصتنا فى الوصول إلى كأس العالم تفلت من بين أيدينا.. كان أبلغ وأدق «مش هنسيب حلمنا» ولسه الأحلام ممكنة.

بيقين، ليست جملة ثأرية أو تحريضية من الوزير الخلوق، ولا تحمل معانى كالتى حملتها بعض التعليقات الناقدة. ما بين مصر والسنغال ماراثون كروى عنيف، لكنه أبدا لن يصل إلى الثأرية المقيتة، أو التحريض لأخذ الحقوق.

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نصيحة للوزير أن يقتصد فى تصريحاته الانفعالية، ويزن كلماته التشجيعية، لأنه يعبر عن دولة تتمتع بروح حضارية فى الملاعب الرياضية.. معلوم حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، والمتربصون كثر.

الحطّ الإلكترونى على الوزير مثله الحطّ على رؤوس أبطال المنتخب الوطنى، عجبًا لمن يفرح فى حزن ناسه وأهله، عجبًا ممن يعفر وجه من أخلص ليثبت أنه الأحق بالفوز.

نال منى العجب من هؤلاء الشامتين فى هزيمة المنتخب الوطنى بضربات الحظ الترجيحية، ويملأ الفضاء الإلكترونى بصياحه الأجوف، بجلد شباب بلده الذين بذلوا ما استطاعوا إليه سبيلا.

ما هذا السخام الذى يلون الفضاء الإلكترونى، تويتات وتغريدات خشنة قاسية، لماذا تجلدونهم وهم من تحملوا ما لم يتحمله أمثالهم فى الملاعب الخشنة؟!.. كابتن مصر وجناحها القائد «محمد صلاح» نموذج ومثال على الإخلاص المتناهى، ورغم التعب والإرهاق لم يتولَّ عند الزحف وقاد المنتخب إلى المرحلة النهائية، بطل حتى النهاية.

صلاح ورفاقه بذلوا كل ما فى وسعهم، وصمدوا ببسالة أمام منتخبات من الضوارى، صلاح مثل أبوجبل، مثل حمدى فتحى، مثل محمد عبدالمنعم، ومثل بقية الأسماء الواعدة الطامحة، فدائية ورجولة وروح، الفوارق البدنية عوضتها الروح الانتصارية، وروح الفانلة عوضت الفوارق الاحترافية.

ما بالكم بمنتخبات قوامها محترفون يلعبون فى كبريات الدوريات الأوروبية. إفريقيا احترفت كرة القدم، ونحن مازلنا فى مرحلة الهواية، هواة فى مواجهة محترفين، هذه هى القضية.

جَلْد الشباب الواعد لا يستقيم مطلقا، والتنكيت والتبكيت ليس من شيم الكرام نكاية فى المنتخب، إذا كانت على الإخوان الملاعين فهذا معتاد ومتوقع، من يفرح فى وفاة مبدع مصرى يغتبط بهزيمة المنتخب المصرى.

ما يحز فى النفس هذه الثأرية، يقينا غريبة على المصريين، هذه السخرية المُرة فى الملمات ليست من أخلاق المصريين.. أو هكذا أعتقد.

تقزيم المنتخب الذى لعب نهائى إفريقيا أمام منتخب العالم،أقصد منتخب السنغال، ليس من المروءة ولا من الشهامة، وليس فيه نخوة المصريين الأصلاء ولاد الأرض الطيبة.

ما الذى يحدث بالضبط؟، من أين هبت علينا هذه الروح التحبيطية، وهذه الثقافة التيئيسيّة القاتلة؟.. لسه الأمانى ممكنة، فلا تحبطوا شبابكم، ولا تجلدوا رجالكم، والرياضة فوز وهزيمة.

حرام عليكم، هل يفوتكم تألق الشناوى وأبوجبل ومحمد صبحى؟، ألا يحز فى نفوسكم محنة إصابة أكرم توفيق وحجازى والونش؟، ماذا يفعلون أكثر من هذا؟!.. البطولة كشفت عن وجه بطولى للأبطال.

نقلاً عن "المصري اليوم"