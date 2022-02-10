الدولة الوطنية او شركات التكنولوجيا الكبرى؟

في العام 2015 انتشر خبر اختراق جهات صينية لعدد من كبرى شركات التقنية الامريكية وتمت سرقة ملكيات فكرية واسرار مهمة منالشركات الامريكية، وكان ذلك بمثابة القشة الاخيرة التي استدعت ان يحاول باراك اوباما توقيع عقوبات على الصين، ولكن بحسب ما ذكراحد كبار المستشارين الاقتصاديين في ادارة اوباما وقتها ان عدد من هذه الشركات تواصل مع الرئيس الامريكي يطلب منه عدم اتخاذ اياجراء ضد الصين لان الضرر الذي سيلحق بهم سيكون اكبر بكثير من ضرر الاختراق الخطير الذي تعرضوا له لانهم بحاجة للسوق الصينيوالمصانع الصينية وغيرها من اسباب دفعت اوباما وقتها للتراجع والخروج ببيان مشترك مع الرئيس الصيني يعلنان فيه ان الصين وامريكاتتعهدان بعدم قيامهم بأي سرقات سيبرانية كما اسموها.

اذكر هذه القصة في وقت تشتد فيه (الحرب الباردة) بين تيار يحاول حماية وتعزيز دور "الدولة الوطنية" على اساس ان دورها يعتبر ركيزةللنظام العالمي وبين تيار اخر تقوده كبرى شركات التكنولوجيا يحاول نسف النظام الحالي واستبداله بنظام لا دور فيه للدولة الوطنية انماتقوده هذه الشركات العابرة للحدود والتي تمتلك ادوات صناعة المستقبل ومن وجهة نظرهم يمتلكون ايضا قيم عالمية يجب عليهم نشرهاوفرضها ان تطلب الامر.

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وما التذكير بما تعرض له الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سواء خلال فترة رئاسته التي واجه فيها هذه الشركات وحاول ان يحد منتأثيرهم ونفوذهم وينظم عملهم وما انتهى به المطاف من عزله (افتراضيا) وحرمانه من استخدام ادواتهم الا مثال اخر على محاولتهم فرضنظام عالمي جديد يقررون فيه من يتواصل مع الشعوب وكيف ويعزلون من لديه توجهات تتعارض معهم حتى وان كان منتخب من اكثر من ٧٠مليون اميركي، فهذا النظام الذي يحاولون تثبيته لا يقوم على مبدأ الديموقراطية انما هو حكم الاقلية للاغلبية لان اصحاب القرار الفعليين همعدد محدود من ملاك ومسؤولي هذه الشركات وهم طائفة محصورة الفكر والعدد ويعيشون في فقاعتهم التي يسمعون فيها صدى اصواتهمويعتقدون ان العالم اما يتبنى افكارهم ويدعمها او متخلف يحتاج لوصايتهم عليه، بعكس الدولة الوطنية التي تدير التنوع المجتمعي لديهابكل مسؤولية وتوازن.

ووصلت حدة الصراع مرحلة غير مسبوقة اصبح فيها الاستغناء عن هذه الشركات شبه مستحيل، بل اصبح الاعتماد عليهم هو الاصل فيكثير من الامور التي تدخل في صلب عمل الحكومات والدول، فهذه الشركات اصبحت تقدم الخدمات الامنية والصحية والاجتماعيةوالتعليمية بشكل افضل واسرع من قدرة الحكومات على مسايرته وبعيد عن رقابة وتنظيم الدولة. ومع زيادة اعتماد الحكومات على ما توفرهلهم هذه الشركات من خدمات اصبحت المعادلة غير متوازنة، فبدل ان تعتمد هذه الشركات على دعم الدولة لهم ورعايتهم، انقلبت الموازينوصار اعتماد الحكومات عليهم اكبر وهو ما يهدد مصالح الدولة الوطنية وامنها القومي، ففي ٢٠٢٠ اعلنت امازون انها ستحظر وتتوقف عنتزويد الشرطة الاميركية برنامج التعرف على الوجود الذي تعتمد عليه الحكومة لمدة سنة تضامنًا مع "حركة حياة السود تهم"، مما عطل قدرةالشرطة على التعرف على المجرمين والقيام بدورها في تنفيذ القانون وحماية المجتمع!

مؤخرا، صعدت اوروبا المواجهة عبر محاولتها تعديل قوانين حماية البيانات الشخصية والتشدد فيه بشكل يمنع هذه الشركات من استخداماو اخراج اي بيانات تخص مواطنين الاتحاد الاوروبي خارج دول الاتحاد مما دفع شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) بتهديد اوروبا بشكل مباشربانها تدرس منع تقديم خدماتها وبرامجها في دول الاتحاد الاوروبي لو مرر الاتحاد الاوروبي التعديلات المقترحة على القانون، فصرح وزيرالمالية الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الالماني بعد تهديد فيسبوك بتصريح اجد نفسي اتوافق تماما معه، حيث قال "استطيعان اؤكد ان الحياة جيدة جدا من دون فيسبوك" بينما قال وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك "بعد تعرض حسابي لاختراق تعايشت لمدةاربع سنوات من دون فيسبوك ولا تويتر والحياة كانت رائعة".

بينما يصعد الاتحاد الاوروبي المواجهة ومحاولة ترويض وتطويع هذه الشركات، الامر مختلف في امريكا لان اغلب هذه الشركات اما شركاتامريكية او صينية ولا تمتلك اوروبا الريادة ولا المنافسة في هذا المجال، اما امريكا فهي واقعة في كماشة صعب التعامل معها، اقتصادهاومصالحها القومية تعتمد على هذه الشركات ولكنها لا تستطيع توجيهها ولا فرض سياساتها عليها بل ما يحدث هو العكس تماما، فهذهالشركات هي من تملك التأثير على سياسات الادارة الامريكية وغيرها من حكومات اما بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تقديم ادواتالتأثير للشعوب في مرحلة نعاني فيها من تراجع المعايير والقيم والاخلاق والمبادئ مقابل تغول الفوضى والشعبوية او "تكنو-شعبوية" كماكتب عنها د. مأمون فندي في مقالته السابقة في الشرق الاوسط.

الصين على الجهة الاخرى تبنت مؤخرا سياسات غير مفهومة الا من منظور حماية دور ومكانة "الدولة الوطنية" فضيقت الصين على شركاتالتكنولوجيا الصينية الكبرى لديها مثل alibaba و ant group من اجل ان تتوافق توجهات هذه الشركات مع الامن والمصالح القوميةللدولة. فشركات التكنولوجيا الكبرى تنقسم لثلاثة انواع او توجهات كما صنفهم ايان بريمير الكاتب والخبير في العلوم السياسية عبر مقالتهالمنشورة في العدد السابق للفورين افيرز. المجموعة الاولى ذات توجهات عالمية globalist وهي مثل شركة ابل يهمها السوق العالمي اكثرمما تهمها مصالح الدولة التي يوجد فيها مقرها والمجموعة الثانية فهي شركات ذات توجهات وطنية nationalist مثل هواووي الصينيةومايكروسوفت الامريكية بحيث تتوافق توجهات هذه الشركات مع سياسات ومصالح الدولة، اما الموجوعة الثالثة وهي الأخطر فهم الشركاتذات التوجهات التكنو-طوباوية techno-Utopianism او التي تستخدم التكنولوجيا كوسيلة ثورية لتحقيق اهدافهم وتصوراتهم الغيرواقعية والمثالية من وجهة نظرهم.

اما في الشرق الاوسط، فلا نملك مثل هذه الشركات ولسنا بمثل قوة وتنظيم الاتحاد الاوروبي الذي يتفاوض معهم ويواجههم كسوق مشتركةوسياسات موحدة، فلن نملك فرض تشريعاتنا وسياساتنا المحلية على هذه الشركات العابرة والمهيمنة على الحدود الا اذا تحركنا بشكلجماعي على المستوى الخارجي في مواجهة هذه الشركات عبر فرض اشتراطاتنا وما يتوافق مع مصالحنا وقيم مجتمعاتنا ويضمناستقرارنا، وكذلك على المستوى المحلي عبر توظيف الادوات الصحيحة والحديثة في التواصل مع بعضنا البعض كمجتمعات وافراد وحتىمؤسسات، فهذه الشركات تقول للشعوب انا البديل عن الحكومات والدولة الوطنية وانا المرجعية الاخلاقية لا هوياتكم الوطنية التي هي سببالصراعات -من وجهة نظرهم- ولن تستطيع ان تقدم لكم دولكم الخدمات كما نقدمها لكم بشكلها المتطور والحديث بما يغير اسلوب حياتكم.

الى ان اتت جائحة الكورونا واعادت هيبة واهمية دور الدولة الوطنية في ضبط وتنظيم المجتمعات وتخبطت الدول التي تعتمد على هذهالشركات في تقديم الخدمات للمواطنين بينما تفوقت الدول الوطنية في التعامل مع الازمة ولكن بسبب امتلاك هذه الشركات لادوات المستقبلفعادت بسرعة الى الواجهة عبر تقديمها لبرامج وخدمات لتمكين الافراد من الاستمرار في حياتهم وفق الواقع الجديد الذي فرضته الجائحةواحترازاتها عبر تقنيات التواصل عن بعد والجواز الصحي وغير ذلك مما جعل هذه الشركات تعيد تشكيل بيئة العمل واسلوب الحياة وحتىطريقة تفكيرنا، فبالاضافة للاجتماعات والتعلم عن بعد وما سبقه من التسوق الالكتروني نجد انفسنا نفكر كما توجهنا هذه الشركاتوالتقنيات، فمثلا محرك البحث غوغل يكمل عنا الجمل قبل ان نكتبها ويوتيوب يظهر لنا ما نود مشاهدته من دون ان نكتب حرف وانستغراموتيك توك يعرضون علينا ما نبحث عنه قبل ان نبحث عنه وكذلك تفعل نتفلكس وغيرها عبر فرض مبطن ما يجب علينا من وجهة نظرهم اننكون عليه عبر التكرار المكثف وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المخيفة، كممارسة غير مسبوقة في توجيه وتشكيل سلوك الافراد وطريقةتفكيرهم.

وما تغيير اسم وتوجه "فيسبوك" الى "ميتا" الا مؤشر للمرحلة القادمة وما سيكون عليه العالم وما سنصل له من تطور تقني غير مسبوق،سيوظف سرعة وانتشار الانترنت وضعف تنظيمه دوليا وتقنيات 5G وانترنت الاشياء لفرض مرحلة الميتافيرس "metaverse" او الواقعالافتراضي المعزز والذي يعيش فيه الافراد بشكل متوازي مع العالم الواقعي، وفيه العملات والاصول المشفرة او الرقمية ويمتلك فيه الناساراضي ويبيعون الاصول (الافتراضية) وتنتقل الملكيات عبر non-fungible tokens(NFTs) ويحضرون اللقاءات والاجتماعات بشكلافتراضي تماما كما يفعلون في الواقع ولكن من غير اي تنظيم ولا قيود ولا دور للدول والحكومات، فهل نحن مستعدون لمواجهة هذا التحدي؟هل نمتلك الاستراتيجيات المناسبة والاستباقية للتعامل معه؟ وهل نملك ادوات التعامل مع نظام عالمي لا دور فيه للدولة الوطنية؟

شخصيا ارى ان تستعين - مؤقتا - دول رباعي الاعتدال العربي (كونهم يمتلكون رؤى مشتركة ومصير مشترك او كما يطلق عليهم like-minded states ويؤمنون بدور واهمية الدولة الوطنية) بمؤسسات الجيش لديها لتأسيس شركات تكنولوجية توفر لهم احتياجتهم في هذاالمجال وتكون مركز للابحاث والتطوير قبل ان تعهد هذه المهمة للقطاع الخاص كما فعلت الدول الكبرى واصبحت حاجة هذه الدول للشركاتالتكنولوجية اكبر من قدرتها على السيطرة عليهم وتوفيق مصالحها القومية معهم، انما لا مانع من مشاركة القطاع الخاص لتسريع التقدمفي هذا المجال الى ان نصل لآلية المناسبة التي تحفظ التوازن بين الدولة الوطنية كركيزة للنظام العالمي وحرية السوق والتنافسية التجاريةومصالح القطاع الخاص التي تتداخل مع المصالح القومية للدولة.