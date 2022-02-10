"أصحاب ولا أعز".. دعوة للرذيلة أم للفضيلة؟

عندما ثارت تلك الضجة على فيلم أصحاب ولا أعز قصدت عدم التدخل بالرأي بل وعدم ومشاهدته في الحال حتى لا أكون رهن التأثيرات المحيطة في كلا الحالتين.

وعندما قررت التعرض للفيلم اكتشفت أنه جذاب وقصير وإيقاعه سريع وكانت نهايته مفاجأة لي سواء في محتواها أو في توقيتها لاعتقادي أننا مازلت في منتصف العمل ولم أبلغ نهايته بعد.

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الفيلم مليء بالمعاني سواء اتفقنا عليها أم لا .. كما أنه غني في طريقة كتابته واخراجه وتمثيله إلى الدرجة التي يمكن أن تتعدد قراءاته والتى ربما تبدو متناقضة في معانيها وكذلك مقاصدها.

لم أشعر بالغربة خلال متابعتي لأحداث العمل .. بل كنت أشعر أنني أتابع عائلات أو أسر عربية على درجة واضحة من التعليم والثقافة والوعي وهي تلك التي نطلق عليها الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة.

قد لا يتفق معي كثيرون فيما قلت سالفا ولكن الخلافات الحقيقة ربما ستظهر أكثر وضوحا في السطور القادمة.

الفيلم يحكي قصة أصدقاء يلتقون على عشاء وتتوالي الحوارات المسرحية التي اكتست الفيلم الذي يقع كله في مكان واحد لتنتهي بلعبة وهي وضع الهواتف المحمولة أمام الجميع لبكون متاحا لهم سماع المكالمات وقراءة الرسائل الواردة .

تكشف اللعبة القاسية أسرارا كثيرة لتفجر خلافات كبيرة ليس فقط في كل الثنائيات الأسرية ولكن بين الأصدقاء أيضًا.

المفارقة في الفيلم أن الجميع كانوا كاذبين أو مخادعين أو في أحسن الأحوال لديهم أسرارا يرغبون في عدم الكشف عنها.

كلهم عليهم علامات استفهام إلا اثنين "المثلي جنسيا" والذي كان صريحا وواضحا وصادقا ولم يكذب ولكنه كان يخفي حقيقة مثليته خشية المجتمع.

الثاني هو الزوج المخدوع صاحب العزومة والذي كان شفافا مع ابنته وكانت شفافة معه الى الدرجة التي كانت تحكي له دونا عن أمها أسرار حياتها الجنسية .. وهي مسألة كان يخفيها لأن مجتمعه وزوجته الخائنة لن يقبلوا بها.

الرجل كان صادقا مع ابنته وفي الوقت نفسه كان يعلم خيانة زوجته له مع صديقه المدعو لهذا التجمع ليختار أن يضع نفسه في خانة من يعلم ولكنه لا يريد لأحد أن يعلم أنه يعلم .. وهي في العادة خيار اليائسين وأحيانا الزاهدين

هذه هي من وجهة نظري أهم رسائل العمل .. قد نكون ظاهريا صالحون في المجتمع وننبذ آخرين مختلفون عنا .. وهم في الحقيقة الأفضل "انسانيا" رغم أن ظلم المجتمع واقع عليهم وليس على الكاذبين والخائنين .

الفيلم ليست قضيته الدعوة للمثلية الجنسية ولا الفاحشة كما يسميها البعض .. ولكنه يدافع عن المنبوذين والضعفاء والمهمشين (ويرمز لهم هناك بالمثلي والزوج المأزوم الشفاف مع ابنته المطعون من زوجته) ليس لأنهم يستحقوا الشفقة ولكن لأنهم يستحقوا الحياة لأنهم بشر وقد يكونوا أفضل من بشر كثيرون آخرون.

الفيلم أيضا يكشف عن حياتنا المليئة بخفايا نتظاهر بأننا لا نعلمها أو نتغافل عنها حتى تستمر الحياة ولكن عندما كشفنا بعضنا بها ربنا تستحيل الحياة بشكلها التقليدي ونضطر للبحث عن حياة بقيم مختلفة عن تلك التي توارثناها.

الأزمة الحقيقة التي سببها الفيلم هو أنه يدفعنا نحو إعادة التفكير في حياتنا بشكلها وقيمها الحالية لنخرج من منطقة الراحة وهي ما نطلق عليها بالإنجليزية "CONFORT ZONE" إلى إعادة تشكيل أفكارنا من جديد،

ولكن في النهاية كانت نهاية الفيلم رحيمة بنا نحن الرفضين لإعادة التفكير والنظر .. ليعطينا الإيحاء أن كل الحدوتة لم تحدث واللعبة لم تتم وأن العزومة سارت بشكل طبيعي وبالتالي خرجوا منها سعداء كما بدأووها .. ليختار الجميع الحياة الكاذبة بقيمها الزائفة ويكتشف أنها ربما تكون أفضل من المكاشفة والصدق والحقيقة.