دولة «ميتا» ضد دول أوروبا!

الصراع الدائر حالياً بين المجموعة الأوروبية والسيد الشاب مارك زوكربيرغ مالك تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام»، له جانب اقتصادي وتقني وقانوني، لكن جانبه الأهم هو السياسي الفلسفي.

زوكربيرغ كان قد هدّد الساحة الأوروبية بحرمانها من خدمات شركاته ومنتجاته الحيوية، ما لم «تخضع» أوروبا لشروطه و«حقّه» في استخدام بيانات المشتركين من خلال «الخوادم» الأميركية فقط.

لكن الردّ الظريف و«المختلف» جاء من طرف المعنيين الأوروبيين، حسب التقارير الإعلامية المصاحبة للمعركة، ومن ذلك تعليق وزير الاقتصاد الألماني الجديد روبرت هابيك للصحافيين خلال اجتماع في باريس ليل الاثنين الماضي، أنه عاش من دون «فيسبوك» و«تويتر» لمدة 4 سنوات بعد تعرضه للاختراق، «وكانت الحياة رائعة»، على حدّ تعبيره.

أما وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، فساند زميله الألماني، مؤكداً أن الحياة ستكون جيدة جداً بدون «فيسبوك»!

تعليق الوزيرين الأوروبيين جاء ردّاً على تصريح شركة «ميتا»، وهو الاسم الجديد لـ«فيسبوك» كما أخبرنا زوكربيرغ، بأنه إذا لم يتم منحها خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من المستخدمين الأوروبيين على خوادم مقرها الولايات المتحدة، فقد يتم إغلاق «فيسبوك» و«إنستغرام» في جميع أنحاء أوروبا.

زوكربيرغ كان قد حذّر في تقريره السنوي من أن المشكلة الرئيسية لشركته هي عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، التي يتم تنظيمها عبر ما يسمى Privacy Shield والاتفاقيات الأخرى التي تستخدمها «ميتا» لتخزين البيانات من المستخدمين الأوروبيين على الخوادم الأميركية.

تخيّلوا أننا نتحدث عن خلافات دول، وليس دولة واحدة، ودول من العالم الأول أيضاً، مع رئيس شركة شاب أميركي، وحده؛ حيث البقية في شركته يأتمرون بأمره، وهو يقول لهم، إما الخضوع لشروطي في استخدام واحتكار بيانات المواطنين، وإما أحرمكم من جنّتي.

هذا كلام شركة زوكربيرغ نفسها، شركة «ميتا»، التي ركّزت في تعليقها على أن مشاركة البيانات بين البلدان والمناطق «أمرٌ بالغ الأهمية» لتوفير خدماتها والإعلان المستهدف؛ حيث تخضع الاتفاقيات الحالية لتمكين عمليات نقل البيانات حالياً لتدقيق شديد في الاتحاد الأوروبي، حسب وصف «ميتا».

لكن هذه المعاهدة التي تتشبث بها «ميتا»، كانت قد ألغيت من طرف محكمة العدل الأوروبية في يوليو (تموز) 2020، بسبب انتهاكات حماية البيانات، وبانتظار نسخة جديدة من المعاهدة.

معركة كبرى يجب علينا مراقبتها للبناء عليها، فإن انتصرت المجموعة الأوروبية في معركتها ضد «فيسبوك» أو «ميتا» التي تقتات وتتغذّى على بيانات الناس، فهذا نصر لمنطق الدول ضد منطق ما فوق الدولة، دولة «ميتا».

* نقلا عن " الشرق الأوسط"