عندما تجمد المشهد فى ١١ فبراير

وقف الشريط فى وضع ثابت. نعم وقف شريط الأحداث فى ١١ فبراير ٢٠١١ فى وضع ثابت قليلًا، عندما كنت فى غرفة التحكم بماسبيرو نشاهد البيان المهم الذى أُذيع للملايين، بصفتى كنت مسؤولًا حينها عن «مركز أخبار مصر»، قطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى.

كان اليوم صعبًا من بدايته، ولكنى أتذكر لحظاته التى امتزجت فيها كل الأحاسيس تقريبًا. أتذكر أننا دخلنا أنا واللواء إسماعيل عتمان إلى غرفة التحكم، ووضعنا الشريط الصغير الذى كان معه فى الآلة وضغطنا زر التشغيل. كانت مدته 37 ثانية، كانت المشاعر تتدفق، بعض أفراد طاقمى فى الاستوديو أخذوا فى البكاء وهم عاكفون على تشغيل آلاتهم. كانت الضغوط تسيطر عليهم، لكن فجأة، وفى 37 ثانية، أُزيل الضغط عن كاهلهم.

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البيان كان بسيطًا:

«بسم الله الرحمن الرحيم

أيها المواطنون..

فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان».

كان عمر سليمان قد عقد اجتماعًا مع المشير طنطاوى قبل فترة وجيزة، حيث وضعا هذا البيان، وقررا أن عمر سليمان هو مَن سيقرؤه، وفقًا لتعليمات مبارك الأخيرة. فقد خرج سليمان من المكتب وقرأ البيان أمام الكاميرا التى كانت موضوعةً بشكلٍ مسبق فى الممر.

عندما أذعنا أخيرًا البيان، تسللت الراحة إلى جسدى. لم أكن سعيدًا بالضبط، فكنت لا أزال منزعجًا بسبب ما حدث للناس وما حدث للحكومة. فالمستقبل لم يكن واضحًا. كنت أفضل انتقالًا سلميًا للسلطة للمساعدة فى حل مشاكل البلد. فقد كنا، ولانزال، نعانى الكثير من المشاكل.

كنت أتمنى فى الواقع لو أن مبارك تنحى، حتى ولو ظل رئيسًا بالاسم فقط، عندها كان يمكننا عقد انتخابات حقيقية فى وقتٍ لاحق من العام، يتسنى للمصريين خلالها نبذ «جمال» وطموحاته. كنت أتمنى أن ننتقل من مصر التى تعانى حكم رئيس واحد على مدى 30 عامًا، وابنه ينتظر فى الخلف، إلى دولةٍ تتمتع بنظام ديمقراطى سليم.

للأسف بسبب سوء معالجتها للكارثة، فقدت الحكومة مصداقيتها أمام الرأى العام. سيستغرق تفسير ما حدث أعوامًا. وفى محاولة لتطهير أنفسهم، تُجرى الحكومة محاكماتٍ صوريةً لتهدئة الرأى العام.

عندما أُذيع البيان كانت البلاد فى حالة من الصخب والإثارة، لم يشبهها- ولو من بعيد- سوى الاحتفالات بفوز مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. الناس مبتهجةٌ تُغَنى فى الشوارع، والألعاب النارية تضىء السماء، كانت ليلةً من الاحتفالات، ولليلةٍ واحدة تشعر كما لو أن مصر هى مركز العالم.

من كتاب «18 يومًا.. الأيام الأخيرة لمبارك».

* نقلا عن " المصري اليوم "