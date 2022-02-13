أسئلة لبنانيّة تتجاوز الانتخابات

من الواضح، خصوصاً في ضوء البيان الأخير الذي صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنّ هناك إصراراً دوليّاً على إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها.

يعكس هذا الإصرار رغبة واضحة في تفادي مزيد من التدهور في البلد والرهان في الوقت ذاته على أن الانتخابات وسيلة لاحداث تغيير نحو الأفضل على طريق التخلّص من المعادلة التي تتحكّم بلبنان والتي أدت الى خرابه.

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هل الانتخابات هي الحلّ او مدخل للحلّ، خصوصا في ظلّ هيمنة سلاح «حزب الله»، أي سلاح ايران على البلد؟ هل تنفع الانتخابات في ظل سلاح الحزب؟

جاء في البيان الذي أصدرته المجموعة التي تضمّ ممثلين عن الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية «... وإذ تثني مجموعة الدعم الدولية على البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 فبراير 2022، وتستذكر بياناتها السابقة، فإنها تدعو مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو 2022».

يتجاهل البيان، الذي يأتي بعد كلام واضح للسفيرة الاميركيّة دوروثي شيا، في شأن الانتخابات وضرورة إجرائها، انّ ثمّة أسئلة من نوع آخر تطرح نفسها في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها البلد. يمرّ لبنان بأزمة وجوديّة تتجاوز ما يمكن تسميته بأزمة نظام ادّى واجبه للعلى بعدما صار البلد تحت سيطرة «حزب الله». ما على المحكّ مصير البلد وهل لا يزال قابلاً للحياة...

في مقدّمة الأسئلة التي يصلح طرحها يتجاوز إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المقرّر في 15 مايو. يعود ذلك الى أنّ «حزب الله» لن يفقد الأكثرية في مجلس النواب الجديد. لن يفقد الحزب، الذي ليس سوى لواء في «الحرس الثوري» الإيراني، الأكثريّة في ظل القانون الذي تجري الانتخابات على أساسه.

إنّه قانون عجيب غريب يناسب الحزب، وقد وُضع على قياسه. اقرّ القانون قبيل انتخابات 2018 وذلك كي يتمكن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني من الإعلان لاحقاً بوقاحة، ليس بعدها وقاحة، ان ايران باتت تمتلك «أكثريّة» في البرلمان اللبناني.

ما يمكن أن يدعو الى التساؤل هل تتأجّل الانتخابات بسبب وضع «التيّار الوطني الحر»، حزب الثنائي الرئاسي ميشال عون - جبران باسيل؟ يعاني التيّار مشكلة حقيقة في ضوء هبوط شعبيته بين المسيحيين. مثل هذا الهبوط يهدّد باسيل الباحث عن تحالفات جديدة تمكّنه من المحافظة على مقعده النيابي.

اضطر باسيل، أخيراً، الى إرسال وفد الى دمشق كي يطلب من النظام السوري الضغط على زعيم تيار المردة سليمان فرنجية واقناعه بدعمه.

زاد وضع باسيل سوءاً مع القرار الشجاع الذي اتخذه سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب بدعم المرشّح مجد بطرس حرب في البترون، حيث للكتائب قاعدة كبيرة تقليديا، خصوصاً في المنطقة الوسطى من القضاء.

سيعود الأمر في نهاية المطاف الى «حزب الله» الذي عليه أن يقرّر، هل همّه الأوّل الحصول على الأكثريّة في مجلس النوّاب فقط... أم ان المطلوب أيضا استرضاء غطائه المسيحي، أي «التيّار العوني» الذي يعاني من حال تراجع أمام «القوات اللبنانيّة» ورئيسها سمير جعجع أوّلاً و«الكتائب اللبنانية» ثانياً.

إلى أي حدّ سيحمل «حزب الله» العونيين على كتفيه في المرحلة المقبلة في وقت عليه التفكير الوقت ذاته في كيفية استرضاء حاضنته الشعبيّة الشيعيّة التي بدأت تعاني بدورها من ممارسات «العهد القويّ» ومن نتائج فرض صيغة «السلاح يحمي الفساد» لسنوات طويلة على البلد.

أدت هذه الصيغة الى إفلاس لبنان ومعظم اللبنانيين، بمن في ذلك قسم كبير من الشيعة، بعدما فقد البلد كلّ المقومات التي في أساس وجوده منذ إعلان قيام «لبنان الكبير» في العام 1920.

فشل «حزب الله» في نقل تجربته الشيعية الى عند المسيحيين. استطاع تشكيل ما يسمّى «الثنائي الشيعي» مع حركة «امل». اثبت يوما بعد يوم، منذ حرب إقليم التفاح في مطلع تسعينيات القرن الماضي أنّه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة شيعياً. لم يتكرّر المشهد نفسه مسيحياً بين «العونيين» و«القوات» رغم اتفاق معراب المشؤوم وشعار «اوعا خيّك» الذي رفع في حينه... ورغم التاريخ الدموي بين الجانبين.

ليس سرّاً أنّ «حزب الله» لن يكون مرتاحاً في مجلس النوّاب الجديد، رغم احتمال تسجيله لاختراقات سنّية ودرزيّة، في حال وجود أكثريّة مسيحية واضحة تواجه هيمنته على لبنان.

يمكن لهذا الافتراض ان يكون كافيا كي يساير الحزب توجّه عون وباسيل الى تأجيل الانتخابات من زاوية ان المطلوب مزيدا من الوقت من أجل الاستعداد لها بطريقة افضل، اقلّه مسيحيّاً.

أكثر من ذلك، يعتقد الثنائي الرئاسي ان رياح أي اتفاق أميركي - إيراني ستخدمه وستخدم حليفه الجديد - القديم، أي النظام السوري. من هذا المنطلق، يرى انّ خياره الوحيد من أجل إنقاذ المستقبل السياسي لصهر رئيس الجمهوريّة تأجيل الانتخابات والعمل على الاستفادة من أجواء إقليميّة أفضل تصب في مصلحة «الجمهوريّة الإسلامية» التي أوصلت ميشال عون الى قصر بعبدا في اليوم الأخير من أكتوبر 2016.

يبقى أنّ ثمة أملاً وحيداً للبنان يمكن ان تحمله الانتخابات. يكمن هذا الامل في ان تكون الانتخابات مدخلا للتغيير الذي يبدأ من فوق، أي في ذهاب عون الى بيته في نهاية ولايته الرئاسيّة في آخر أكتوبر المقبل. كان الفراغ أفضل من التسوية الرئاسية التي أوصلت عون إلى قصر بعبدا.

كان يمكن للفراغ ان يطرح قبل ست سنوات السؤال الذي يهرب منه لبنان في ضوء وقوعه تحت الهيمنة الايرانيّة: هل البلد لا يزال قابلاً للحياة أم لا... أم الحاجة إلى صيغة جديدة لم يُعثر بعد على خطوط عريضة لها باستثناء البدء باللامركزيّة الموسّعة؟

نقلاً عن "الراي"