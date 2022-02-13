رئيس وزراء ثانٍ

من المرات النادرة التى يتوافق فيها مجلس النواب الليبى مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار فتحى باشاغا رئيسًا للوزراء، وهو وزير الداخلية السابق وأحد المرشحين الرئاسيين فى الانتخابات التى لم تجر.

هذا الاختيار رفضه رئيس الوزراء الحالى عبدالحميد الدبيبة، ودعمه بشكل خافت المبعوث الأممى، أما أمين عام الأمم المتحدة «جوتيرش» فقد صرح تصريحًا محايدًا قال فيه إنه يدعو الليبيين للتوافق وعدم الانجرار للعنف دون أن يعلن دعمه أيًّا من الرجلين.

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والمؤكد أن فتحى باشاغا رجل يمتلك مهارات سياسية كبيرة، ودعمًا عسكريًّا ومناطقيًّا (من مصراتة) كبيرًا؛ فهو الذى استقبل بجرأة الوفد الأمنى المصرى منذ أكثر من عامين فى طرابلس حين كان وزيرًا للداخلية فى حكومة السراج التى كانت مختلفة مع مصر ومتحالفة مع تركيا، كما أن الرجل دعم علاقاته بالقاهرة وحافظ على قنوات اتصاله بتركيا، كما أنه قام فى نهاية العام الماضى بزيارة جريئة للمشير خليفة حفتر فى الشرق الليبى رغم أنه كان من أشد معارضيه أثناء محاولته دخول طرابلس بالقوة المسلحة فى 2019. كما أنه يتمتع بتقدير بعض الأطراف الدولية، وخاصة فرنسا، بما يعنى أننا أمام فرصة للتوافق على مرشح رئاسى «جسر» بين الأطراف المختلفة أكثر منه رئيس وزراء سيدخل فى مستنقع الانقسامات الليبية، وهو ابن توافق هش بين البرلمان ومجلس الدولة.

يقينًا الرجل أثبت جدارة فى إدارة أكثر من ملف، كما أن اختياره جاء نتيجة تفاهم داخلى وطنى حتى لو بقنوات اتصال مع القوى الدولية إلا أنه أمر له دلالة مهمة فى ليبيا بأن يكون العنصر الوطنى حاضرًا بصورة حاسمة فى اختيار من يقود البلاد، لا أن يكون مُصنَّعًا فى الخارج كما جرى فى بعض المحطات السابقة.

ومع ذلك فإن ليبيا تعانى من تعدد الأجسام الشرعية وضعف فعاليتها، فهناك مجلس رئاسى غائب تقريبًا، ورئيس حكومة فشل فى القيام بالمهمة التى أنيطت به عقب اختياره من ملتقى الحوار الليبى (75 عضوًا) وهو إجراء الانتخابات الرئاسية فى 24 ديسمبر الماضى، كما أن هناك مجلس النواب المنتخب فى 2014 والذى يعتبره البعض أنه لم يعد معبرًا عن كل الليبيين ويصفه ببرلمان طبرق، وهناك المجلس الأعلى للدولة الذى يرأسه خالد المشرى، المعبر عن تيارات الإسلام السياسى، وخاصة الإخوان المسلمين، وهناك الميليشيات المسلحة التى تتصارع فى طرابلس بجانب القوات النظامية التابعة للحكومة، وهناك فى الشرق الجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر، وهى كلها أجسام فى حاجة إما إلى توحيد أو إعادة بناء.

ورغم أن فرص فتحى باشاغا فى تولى منصب رئيس الحكومة فعليًّا راجحة إلا أن التحديات التى أمامه لا تزال كبيرة؛ لأن المهمة ليست فى نجاحه كرئيس وزراء انتقالى إنما فى تجاوز المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار المنشود.

نقلاً عن "المصري اليوم"