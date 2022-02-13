ماذا قال؟ أم لماذا قال؟

قبل سنوات، أخبرنى صديق يعمل مسؤولا فى إحدى القنوات الفضائية الخاصة البارزة بأن قناته أرادت أن توظف مذيعين، فبثت إعلانا على شاشتها، وهو الإعلان الذى تلقت على إثره أكثر من 13 ألف طلب.

وقد تساءل بدهشة عما إذا كان بمقدور إعلان واحد مماثل أن يشجع 13 ألفا من الشباب والشابات على إرسال طلب توظيف، فى حال تعلق الأمر بوظائف أخرى؟.

مادة اعلانية

والواقع أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تفسر تزايد الرغبة فى العمل بتلك الوظيفة، وقد اعتقدت للوهلة الأولى أن تلك العوامل تنحصر فى مزايا الدخل والنجومية والبريق الذى يرتبط بالعمل فى صناعة الإعلام، خصوصا إذا كان هذا العمل أمام الشاشة.

لكن لم تمر سوى أيام قليلة بعد هذه الحادثة حتى استمعت إلى برنامج إذاعى خصص إحدى حلقاته لتكون مسابقة يختار من خلالها مذيعين جددا، وفى هذه الحلقة تم منح الفرصة لكل متسابق لكى يتصل ويمارس دور المذيع لبعض الوقت.

وما جرى فى إطار تلك المسابقة كان مهزلة مكتملة الأركان، إذ تبين للأسف أن المتسابقين (كلهم وليس معظمهم) يتصورون أن عمل المذيع يقتصر على الإدلاء بالآراء وعرض الانطباعات الشخصية.

تُعد تلك مشكلة كبيرة تضرب الإعلام المصرى فى ركائزه الحيوية ونعانى من آثارها معاناة قاسية، إذ يفهم قطاع كبير من المذيعين أن المهمة الرئيسية لهم تنحصر فى الإدلاء بآرائهم الخاصة والتعبير عن مواقفهم الشخصية حيال ما يتصورون أنه يقع ضمن اهتمامات الجمهور من قضايا وأحداث، وهو أمر يمكن العمل على إصلاحه وتهذيبه، لكن الإشكال يتعاظم حين يكون هذا هو ظن الجمهور والأطراف المعنية بالصناعة وتنظيمها أيضا.

يبدو أن هذا هو الواقع بالفعل، فقبل أيام تفجرت أزمة مذيع التليفزيون العام الذى تورط بالإدلاء برأى اُعتبر مسيئا بحق أحد الأندية الوطنية ومحرضا على التعصب، ما أدى إلى اندلاع الانتقادات ضده من قطاعات واسعة من الجمهور وبعض الأطر المعنية بتقييم أدائه ومحاسبته.

لقد أخطأ المذيع بطبيعة الحال، لكن ذرائع المحاسبة التى استهدفته ركزت فقط على «ما قاله»، أى طبيعة الرأى الذى أدلى به، بينما لم يفطن كثيرون إلى أن خطأه الأساسى يتجسد فى «أنه قال»، أى عبر عن رأيه الشخصى فى برنامج يعالج الأحداث الجارية بالمخالفة لأى قاعدة أو معيار مهنى معتبر.

ويمكن القول إن المذيع المُشار إليه أخطأ مرتين، أولاهما عندما تورط بإبداء رأيه على التليفزيون العام فى قضية حساسة وذات طابع جماهيرى بينما هو ليس مصدرا مستحقا أو جديرا بذلك، وثانيتهما عندما كان رأيه هذا غير مدروس ويمكن أن يثير الفتن ويعزز النزعات التعصبية بين أفراد الجمهور.

ولسبب ما فقد أصبح القطاع الأغلب من الممارسات الإعلامية المصرية- بما فيها للأسف الشديد بعض ما يرد عبر برامج الإعلام العام- ينتهج نهجا غير مهنى يلعب خلاله الإعلامى دور المُنظر وصاحب الرأى، بدلا من أن يقوم بدوره الأساسى والجوهرى والمطلوب.. أى أن ينقل لنا بأقصى قدر ممكن من الإحاطة والشمول والتوازن والدقة ما يقوله أصحاب المصالح والآراء المتباينة عن القضايا محل الاهتمام.

يتراجع الالتزام بمبادئ العمل الإعلامى بشكل متسارع، وبدلا من استضافة المصادر المعنية والجديرة بالاعتبار للتعليق على القضايا والأحداث المهمة، يكتفى عدد كبير من وسائل الإعلام بمنح الفرصة للمذيعين لتعويض هذا الغياب، وهم بدورهم يجورون على هذه المساحة الخالية، وينتحلون أدوار المؤسسات وأصحاب الشأن من المسؤولين والمتخصصين.

وعندما يقع الخطأ- وهو يقع بانتظام واطراد- فإن الحساب يكون على اتجاه الرأى الذى قيل ومدى توافقه مع رؤى القطاعات الغالبة من الجمهور والمؤسسات، وليس على التورط بإبداء الرأى من غير ذى صفة تمكنه من التصدى لهذه المهمة الصعبة.

نقلاً عن "المصري اليوم"