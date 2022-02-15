أسبوع العمل القصير.. في التجربة إفادة

فى الرابع والعشرين من يونيو 2018م، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصرى قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين بهذه الجهات، ودون إخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها. ولكن، لم تجد هذه الفكرة طريقها إلى النور حتى تاريخه، ويبدو أن اللجنة المشكّلة قد انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيقها. فى المقابل، وبعد ذلك بأكثر من ثلاث سنوات، وتحديداً فى الثامن والعشرين من ديسمبر 2021م، قامت إمارة الشارقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل نظام العمل الأسبوعى فى الجهات الحكومية، ليصبح أربعة أيام عمل فقط، من الاثنين إلى الخميس، وبحيث تكون عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

واعتباراً من شهر يونيو القادم، تبدأ بريطانيا فى تطبيق تجربة العمل لمدة أربعة أيام فقط فى الأسبوع، ولمدة 32 ساعة، وذلك بمشاركة ثلاثين شركة، ويستمر تطبيقها لمدة ستة أشهر. ويتمتع الموظفون خلال مدة التجربة بأجر يعادل ما كانوا يتقاضونه خلال فترة عملهم لمدة خمسة أيام أسبوعياً. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف شركة بحثية تُدعى (Autonomy)، ويتابع تنفيذها عدد من الباحثين بجامعة أوكسفورد، وجامعة بوسطن وجامعة كامبريدج، وذلك بهدف تقييم آثارها، وصولاً إلى بيان الرأى بشأن مدى ملاءمة تطبيقها بشكل دائم حال نجاحها.

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وكانت دولة أيسلندا صاحبة زمام المبادرة فى هذا الشأن، حيث عمدت إلى تجربة نظام العمل لمدة أربعة أيام فى الأسبوع بدلاً من خمسة، فى القطاعين الحكومى والخاص، مع الحفاظ على الراتب نفسه. وشملت التجارب التى جرت بين عامَى 2015م و2019م أكثر من 2500 عامل، وهو ما يمثل نحو 1% من السكان العاملين فى البلاد. وبين عامَى 2017م و2021م، أجرت أيسلندا تجربة ثانية، وذلك لتقليل ساعات العمل لموظفى عدد من الهيئات الحكومية، حيث تم اختبار النموذج التقليدى القائم على الانتظام فى العمل لمدد تتراوح من خمس إلى تسع ساعات فى اليوم، وكذلك نموذج ساعات العمل غير المنتظمة.

وانتشرت بعد ذلك تجربة أيسلندا فى العالم، إذ عمدت العديد من الدول إلى تطبيق نظام تخفيض عدد أيام العمل وتقليصها إلى أربعة أيام فقط فى الأسبوع، ففى أواخر شهر مارس 2021م، اختارت إسبانيا المضىّ قدماً فى تطبيق هذا النظام، وبحيث يعمل الموظفون 32 ساعة موزعة على أيام العمل الأربعة بالتساوى. وفى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك اقتراحات باعتماد ساعات عمل أقل، وهو ما قد يخفض من انبعاثات الكربون بنسبة 7%.

وبحسب بعض الدراسات، فإن إنتاجية الموظفين والعمال تتحسن كثيراً من خلال تعزيز أوضاع ظروفهم المعيشية والإنسانية، إذ تشير الدلائل الأوّلية إلى مساهمة نظام العمل لمدة أربعة أيام فى زيادة مستويات الإنتاجية فى 60% من الشركات التى طبقته، وبمكاسب فى الإنتاجية بلغت 40% فى بعض الحالات وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية. ومن ثم، يرى البعض أن هذه الخطة سوف تساعد الجهات الحكومية والشركات على الانتقال من مرحلة التركيز على عدد الساعات التى يقضيها الموظف أو العامل فى عمله، إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاجية. وبالإضافة إلى التأثير الإيجابى على الإنتاجية، فإن الباحثين سوف يقومون أيضاً بقياس تأثير تحسن ظروف العاملين على البيئة والمساواة بين الجنسين. كما أن نظام العمل الجديد يمنح المزيد من المرونة والوقت لتعزيز الترابط الأسرى والمجتمعى، إضافة إلى تحقيق المزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، من خلال تمكين الأفراد من تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم. وأشار مروجو الفكرة كذلك إلى أنها وسيلة لتحسين الصحة النفسية للعمال، فضلاً عن مكافحة تغير المناخ، علماً بأن الاقتراح اكتسب أهمية أكبر مع انتشار فيروس كورونا. ومع ذلك، ثمة العديد من العوائق التى تقف أمام هذه التجربة، لا سيما فى ظل عدم قدرة بعض القطاعات على تطبيقها، كالسياحة، إذ يقوم هذا القطاع على انتظام العمل طيلة أيام الأسبوع.

والملاحظ فى الدول التى عمدت إلى تجربة العمل لمدة أربعة أيام فى الأسبوع أن معظمها من الدول الأنجلوسكسونية، مثل أيسلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وغنى عن البيان أن رائد الفلسفة التجريبية هو الفيلسوف الإنجليزى فرنسيس بيكون، المعروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على «الملاحظة والتجريب»، والذى يُعد من الرواد الذين انتبهوا إلى عدم جدوى المنطق الأرسطى الذى يعتمد على القياس، ولذلك يلُقَّب بأنه أبو التجريبية، حيث جادل فى إمكانية المعرفة العلمية المبنية فقط على الاستقراء والمراقبة الدقيقة للأحداث فى الطبيعة. ويبدو أننا نحتاج إلى تعزيز ثقافة التجريب فى بلادنا، ففى التجربة إفادة.

* نقلا عن " الوطن"