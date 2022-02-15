أسلمة الاستجوابات!

ما هو ملحوظ في الآونة الأخيرة أن هناك العديد من الممارسات أصبحت تمارس ضد دولة الدستور والدولة المدنية، فنجد من يرجع في القرارات والقوانين المدنية الى أخذ الرأي الديني وتسطيح التنمية واتهامها بالتغريب، فدولة الكويت اليوم بأمس الحاجة لتمدين القوانين التي تتماشى مع تطور الدول بمنطقة الخليج، وأسلوب التشكيك بالأخلاقيات والوصاية على الآخر، سواء كان رجلا أم امرأة، غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ولم تصل دولة الكويت المدنية لهذا المستوى المتراجع من الطرح في التشريع والمساءلات السياسية الا بعد الرضوخ لتيارات الظلام والانصياع والسماح لهم بتشويه المفاهيم والخلط والمغالطات بالحقائق والمعلومات في نشر الاشاعات عن العديد من السياسيين أو الأفراد ممن يختلفون معهم بغرض تشويه السمعة.

الاستجوابات الأخيرة تحمل موجة غريبة تشكيكية في سلوك وأخلاقيات الوزراء لا تمت بصلة إلى أعمالهم على رأس عملهم، ورفض العديد من مشرعي الظلام لشخوص الوزراء ليس من صفات العمل السياسي والممارسات السياسية المحترفة أو الراقية في العمل البرلماني، وهو أقرب ما يكون الى العمل البدائي في العمل السياسي الذي يسحب البلد الى خانات التخلف والصراعات بين المواطنين.

فالدستور الكويتي كُتب في عصر كان متطورا وسباقا في المنطقة، ونصت المادة السابعة منه على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ومن قبل ذلك، فقد أشارت ديباجة الدستور إلى المساواة التي يستهدفها الدستور، فتجب صيانة مواده وألا نسمح لأي مواطن يدعي الوصاية والتشكيك في أخلاقيات المواطنات والمواطنين والمحاولة في سلب حق الاختيار للشعب الكويتي، وأن القوانين بالكويت تخفض سقف الحريات وتفرض السلطة الدينية وتستبدل بالتشريع القانوني الرجوع للفتاوى الاسلامية السياسية، التي تتفاوت وتختلف من مرجع لآخر، وتختلف بين مذهب ومذهب سياسي ديني، ومرفوضة مصادرة حقوق الأقليات من المواطنات والمواطنين على أرض الوطن والاتجاه للخارج لممارسة بعض الحريات الفكرية أو التخصص بتخصص علمي أكاديمي أو بحث لا يسمح به التشريع القانوني من قبل مشرعي الظلام.

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غير مقبول أسلمة القوانين وسلب المرأة وزجها في الفوضى السياسية، وما نحتاج اليه بالكويت في الفترة الحالية هو المحافظة على الدستور وتعزيز نظام يسمح للتعايش في هذا المجتمع المدني، حيث للجميع حقوق وواجبات متساوية بالمواطنة، والمرأة الكويتية لها القدرة في الاختيار والقرار باتخاذ ما يناسبها.

واسلوب الفوضى والخلط بالقضايا في اعدام القوانين التنموية ابتدعها الاقصائيون من السياسيين ليفرضوا هيمنتهم ويتم اقصاء الآخر باسم الدين والعادات والتقاليد، لذا لا ينبغي التهاون بالمحاولات التي تحجِّم الحريات، فدستورنا وديموقراطيتنا يسمحان بالتعددية، فيجب التشجيع على الحقوق وتعزيز القوانين التي توافق بين الجميع على أرض الوطن الذي هو للجميع.

* نقلا عن " القبس"