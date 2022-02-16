غياب العدالة يدحرج المجتمع الى الفوضى!​

خبران، للوهلة الأولى لا يبدو أن بينهما رابطاً ظهرا الأسبوع الماضي، الأول لم ينل من الإعلام الكثير والثاني شغل الإعلام المرئي والمسموع وحتى الدولي على نطاق واسع، وكلاهما في ملف واحد كبير اسمه العدالة.



الخبر الأول هو تقديم عدد من القضاة في الكويت وهم بملابس السجن الى المحاكمة، ولا يجوز قبل إصدار الحكم النهائي أن يعلَّق على الموضوع، إلا أن صورة القضاة بملابس السجن وهم متهمون أطلقت حسرة في النفوس. الخبر الثاني والذي أخذ من الإعلام حيزاً واسعاً ولا يزال هو قرار رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد حل مجلس القضاء الأعلى واتهامه بعدد من التهم من بينها أيضاً الرشوة، ولا يزال الملف الأخير يدور حوله نقاش موسع في تونس وفي خارجها.



القصد من الإشارة الى الملفين هو أن هناك "ثقباً أسودَ" اسمه العدالة الغائبة أو المنقوصة في مجتمعاتنا العربية، وهو ثقب، الى جانب ما يثيره من الألم، يثير أيضاً الكثير من الخوف، فقد قيل إن "العدل أساس الملك" ومتى ما فقد العدل أو ارتاب منه الجمهور فإن أحد أركان المجتمع يهتز بشدة، وقد نقل في أدبيات الحكم والمحاكم أنه بعد الحرب العالمية الثانية تدهورت مؤسسات كثيرة في بريطانيا وسئل رئيس الوزراء آنذاك، وماذا عن سلطة القضاء؟ قيل له ما زال متماسكاً، فقال اذاً سوف يعود التماسك لجميع المؤسسات في المجتمع. ننقل ذلك القول لطلابنا وقرائنا ربما بشكل تلقائي منذ زمن، إلا أن السؤال الكبير والمهم هو أن موضوع "القضاء والعدل" ليس مطروحاً للنقاش على نطاق واسع بين النخب العربية على أهميته في بناء المجتمعات وديمومتها. ففساد المنظومة القضائية مهنياً وأخلاقياً يفتح المجال لتحويل المجتمع الى غابة يأكل فيها الكبير الصغير.



هذا الملف له على الأقل ثلاثة أضلع متساندة أساسية، الأول وجود قوانين حديثة عادلة في المجتمع (وهناك نقص شديد في فضائنا العربي في هذا الضلع) والثاني أن يكون القضاء، سواء الواقف أم الجالس، على سوية من التدريب العالي والضمير المهني اليقظ، والثالث أن يكون هذا الجسم من النظام مستقلاً مع رقابة داخلية صارمة ومساحة للاعتراض من الجمهور المعني. هذه الأضلع الثلاثة الأساسية فيها خلل في مجتمعاتنا.



لعل أشهر أنواع المحاكمات في تاريخنا والتي كانت هزلية بما فيه الكفاية هي محكمة المهداوي (فاضل المهداوي) والتي وثقت في كتب، وجرت في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي في بغداد بعد الانقلاب على الملكية. كانت مسرحاً للهزل واحتقار العدالة، وانتهت الحقبة الكئيبة بقتل المهداوي ورئيسه عبدالكريم قاسم في أحد دهاليز الإذاعة العراقية في بغداد، وأيضاً بعد محاكمة خاطفة وشخصانية. كل ذلك أسس لظاهرة المحاكمات العسكرية التي ابتلي بها العراق بعد ذلك وقدمت البشر وجبة بعد وجبة الى المقصلة أو الإعدام بالرصاص، الى درجة أن أعدم فريق كامل لكرة القدم لأن عضواً فيه حلم أن هناك انقلاباً وقع!



الى ذلك، كان هناك شيء اسمه "مذبحة القضاء" التي وقعت في مصر الناصرية في آب (أغسطس) 1969 والتي عزل فيها ما يقرب من مئتي قاضٍ بتهمة (العداء للنظام) لأنهم فقط أرادوا أن يحتفظوا باستقلاليتهم، وقد تشكلت قبل ذلك محكمة الثورة من أعضاء غير ملمّين حتى بمبادئ القانون! وفي السودان يحجم النظام الحالي عن تقديم عمر البشير الذي تطالب به العدالة الدولية لارتكاب نظامه جرائم ضد الإنسانية، قلقاً من كشف المستور في انتهاك حريات المواطنين من قبل بعض من لا يزال في السلطة، وقبل أسبوع نقل أن قاضياً عراقياً تم قتله في الشارع لأنه بدأ يبحث في ملفات المافيا السياسية التي تتاجر بالمخدرات.



أما في لبنان فقد أصبح تعطيل القضاء في معظم الملفات هو السائد وليس النادر، ولعل تعطيل التحقيق في مذبحة المرفأ التي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، الى جانب سلسلة القتل الطويلة لأشخاص جهروا برأيهم السياسي، وحتى اليوم لم يقدم أحد من القتلة الى القضاء، وحتى لو تمت الإدانة كما هي في مقتل الشهيد رفيق الحريري، ويقال علناً وبكل صراحة "لن نسلم القاتل" و"اشربوا ماء البحر".!!



قبل سنوات قام عدد من المواطنين الأفغان باختطاف طائرة الى بريطانيا، والقانون البريطاني يعاقب هذا العمل بصرامة، إلا أن القضاة بعد نظر القضية برّأوا الخاطفين وسمحوا لهم بالعيش في بريطانيا لأنهم إن سُلموا الى بلادهم سيعدمون، هنا يبرز قانون إنساني أن "العدل فوق القانون".



نحن اليوم أمام صمت القانونيين، وربما بسبب خوفهم من العقاب أو محاباة للنظام القائم، عن الحديث عن الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا، عدا الآلاف في السجون بغير محاكمة، ما اضطر أنظمة قانونية في بعض الدول الغربية أن تحاكم المجرمين المرتكبين لفظاعات إنسانية في سوريا وهربوا الى الغرب فتقدمهم للمحاكمات في أكثر من دولة. لعل أسوأ سمعة في الإعدامات التعسفية حملها صادق خلخالي في إيران الذي أعدم الكثير من الإيرانيين من دون بيّنه قانونية، وسار على دربه العديد ممن تولوا تصفية الخصوم في ذلك البلد المنكوب!

ملف القضاء في فضائنا العربي فيه عوار وهو جزء من العوار العام، إنما المؤلم أن يفسد الملح فليس هناك ترياق بعده إلا الفوضى!

* نقلا عن "النهار"

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