الشارع مخطوف..!

مع دخول تطبيق «تويتر» كلاعب رئيسي في الحياة السياسية الكويتية، تغيّرت العديد من المفاهيم والأفكار جذرياً، في البداية لم نكن نلمس تلك التغيرات، لكن مع مرور الوقت أصبح «تويتر» يهدد وعينا ويتلاعب بعقولنا، فعلى المستوى الحكومي كالعادة الحكومة تشبه الزوجة المخدوعة آخر من يعلم، لم تستطع هضم وفهم واستيعاب هذا القادم الجديد، ومع مرور الوقت أصبح «تويتر» غولاً كبيراً يخشاه الجميع، وأولهم الحكومة وأعضاء البرلمان، حتى الساسة والمثقفون والمسؤولون الكبار، ممن يفترض بهم أن يكونوا طليعة المجتمع، أصبحوا يرتعبون من نقده، ويشعرون بالضعف والهوان أمامه، بل أصبح «تويتر» تجارة رابحة للبعض ومصدراً للثراء والاسترزاق إما لتلميع ومدح فلان أو تشويه صورة علان، وأحياناً كثيرة استخدمه الخبثاء وأصحاب الأجندات لخلق رأي عام زائف ومصطنع وغير حقيقي عبر شراء مجموعة من المؤثرين، أو إنشاء حسابات وهمية تعطي شعوراً بأن هناك رأياً وحيداً للشارع، وهو ما يؤثر على وعينا في العالم المحيط بنا، والمعضلة أن الساسة والوزراء وأعضاء البرلمان يقيسون ويتخذون مواقفهم وقراراتهم من أي قضية بناء على ما يطرح في «تويتر»، وكأننا أمام حكاية الجمهور عاوز كده، بل لا أبالغ إن قلت إننا أمام عملية تنويم مغناطيسي تحدّث عنها المفكر غوستاف لوبون في كتابه «سيكولوجيا الجماهير». والخطورة أن الحكومة والبرلمان لم يستطيعا مواجهة تلك الحسابات والقضاء عليها وإفشال مخططاتها، بل ركبا تلك الموجة من دون وعي وتعاملا معها ووجدا فيها الخلاص لتحسين صورتهما في الشارع مع أنهما يعلمان أن هذا «الشارع» مزيّف ومخطوف من تلك الحسابات أو الأشباح، ولا يمثل رأي الأمة أو أبناء الدائرة الناخبين الحقيقيين، والخطورة أيضاً أن المثقفين وقادة الفكر كحال الدهماء والعوام يتناقلون ما يطرح في تلك الحسابات المسيئة من أخبار كاذبة أو إساءات عن الدولة وأسرارها المالية والعسكرية في مواقع التواصل الأخرى، وكأنه من المسلمات أو خبر حصري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي ظني سوف تستمر هذه الحالة طالما أن البعض يخاف ويخشى دكتاتورية «تويتر»!

نقلاً عن "القبس"