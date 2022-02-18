تحية لروح «ريان» المغربى

طفل صغير لم يجاوز الخمس سنوات، من بلاد بعيدة فى المغرب العربى، وحد المشاعر الإنسانية حوله فى بلاد العرب، بل تجاوبت أصداء الإنسانية فى جنوب أوروبا، حتى صار الطفل المغربى «ريان» عنوانًا لملحمة إنسانية رائعة عنوانها «الرحمة» وشعارها «الإنسانية تجمعنا»، وحتى سخّرت الدولة إمكانياتها من أجل إنقاذ طفل، ولم تتوان عن ضخ كل إمكانياتها لذلك فى منظومة رائعة لو استمرت ستجعل الحكومات والدول أكثر رحمة ورفقًا.

«ريان» الطفل الصغير أبكى القلوب القاسية، وحوّل الحجارة الصماء إلى ماء رقراق، وجمع المختلفين ووحد المتخاصمين، وأوقف صراعات الديوك فى البيوت حتى حين، الكل يترقب ويدعو ويرجو ويأمل ويبكى.

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كتب صحفى مصرى كبير فى صفحته على الـ«فيسبوك»: «يارب تاخد من عمرى وتعطى ريان».. عجبت لرقته الشديدة، مع شدته مع من يختلف معه، كيف حوّل ريان الناس إلى كتلة دعاء ورجاء وترقب واحدة؟!.

العالم كله تقريبًا عاش مع ريان محنته يومًا بيوم وساعة بساعة، كأنهم سقطوا فى البئر مع سقوطه، وعانوا معه الجوع والعطش، وكابدوا الظلمة والألم والوحشة فى البئر.

ريان ذكّر البعض بيوسف الطفل «عليه السلام»، الذى ألقاه إخوته حسدًا فى الجب.. ريان ألقاه الفقر والعوز والحاجة التى تغمر هذه المناطق فى المغرب، فلا مياه صالحة للشرب والزراعة، ولكن آبار بائسة يحفرها الأهالى، وبعضهم يغلق مثل هذه البئر التى نُزع غطاؤها لسبب أو لآخر فسقط الطفل المسكين فيها.

ريان ومحمد الدرة وغيرهما لهم سر بينهم وبين الله، يطيب الله به ذكرهم أحياءً وأمواتًا، قصة كل واحد منهم قد تحيى موات أمة، قد توقظ ضمائرَ قد ماتت، قد تحيى الشكر لقلوب جحدت الله طويلًا رغم طوفان النِّعم الغارقة فيها.

قصة ريان هى قصة كل من مرَّ بتجربة السجن فى أى مكان. ريان كانت أمنيته أن يرتوى وأسرته من البئر. اسم ريان نفسه له دلالة. ريان وأسرته أصلًا لم يجدوا الماء وكانت أمه تقول: كنا نتمنى أن نجد فى هذه البئر من قبل شربة ماء، فبدلًا من منحها الحياة لنا منحتنا الموت.

ريان له سر مع الله، وهل وحد أحد العرب والعجم والمسلمين والمسيحيين واليهود والمتدينين والعلمانيين واليساريين سواه؟!.. أى سر يا بنى بينك وبين الله حتى تموت شهيدًا «وصاحب الهدم شهيد» «والغريق شهيد» وحتى تودع الدنيا فى موكب مهيب لم يحظ به بعض الرؤساء والملوك، وحتى ينعيك الديوان الملكى المغربى ويقدم الملك شخصيًا عزاءه لأسرتك، رغم أنك من أبسط الأسر وأفقرها، وحتى ينعيك شيخ الأزهر الإمام الطيب ويعزى والديك وملك المغرب وحكومته، ويقول فى نهاية العزاء «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون» وينعيك الرئيس الفرنسى نفسه، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، كل منهما بنفسه، وليس عبر الكلمات الرسمية البروتوكولية، فضلًا عن ملايين البسطاء من كل الأجناس؟!.

خمسة أيام من دروس «ريان» كانت الأغلى والأسمى والأكثر تأثيرًا من مئات الخطب الميتة، من مئات برامج التوك شو الكاذبة التافهة، من صفحات الفيس المنافقة أو الحمقاء أو الفاحشة.

خمسة أيام فى ظلمة البئر وسجنه جعلت كل الملحدين يفكرون فى القبر وما قبله وما بعده، هذه الأيام القليلة أشعرت الملايين أن ريان ابنهم، فكلهم كان ينتظر فرجه.

قصة ريان تتكرر مع كل أم يدخل ابنها جراحة قلب مفتوح، أو ورم فى المخ، أو انسداد معوى، وتظل أيامًا بين الأمل والألم والخوف اللامحدود، خشية أن تخرج الممرضة من غرفة العناية المركزة لتعلن وفاته.. رعب ما بعده من رعب، وتنتظر وتدعو وتأمل أن تخرج الممرضة لتعلن أنه بخير ونجحت الجراحة ثم خرج من العناية.. لكن كثيرًا ما لا تتحقق مرادات نفوسنا البشرية، ويحدث ما كنا نخشاه، لتقول الممرضة كلمة النهاية التى تحطم قلوب الأمهات والآباء أو الزوجات.

كما حطمت نهاية «ريان» قلوب الملايين، نهاية «ريان» متوقعة لكل خبير، ولكن الجميع كان يكذّب نفسه، ويرجو نهاية سعيدة صنعتها أحلامنا الوردية وآمالنا فى فرحة لنا ولأسرة ريان.

ما أجمل الإنسانية لو جمعتنا ووحدتنا، الإنسانية هى أقرب الطرق للولوج إلى الدين الصحيح.. والرحمة والعفو والمودة هى أقرب الطرق الإنسانية لكى تكون متدينا بحق، إن لم تكن إنسانًا رحيمًا وعطوفًا وكريم النفس فلن تستطيع فهم مقاصد الشريعة ولا فقه الأولويات، لن تستطيع فهم الدين أو أن تحيا الدين بحق، لن تستطيع أن تلج باب الدعوة إلى الله إلا إذا كان قلبك مشحونًا بحب الناس جميعًا، بحب خيرهم وبرهم وصلاحهم حتى وإن اختلفوا معك فى الدين والمذهب أو العرق.

آه يا ريان.. رحمك الله حيًا وميتًا.. فكم علمتنا من دروس، وكم صفيت قلوبنا وطهرتنا فى خمسة أيام كانت كالدهر كربًا وألمًا، ولكنها أنارت ظلمات التحاسد والتباغض والتشاحن!.. صبرًا آل ريان، وكل ريان فى الأرض وما أكثرهم وخاصة فى بلاد العرب.

نقلاً عن "المصري اليوم"