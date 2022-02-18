لم تقع الحرب لكن آثارها موجودة

مرَّ الأربعاء، يوم الحرب المتوقع، ولم تقع. لم يستغرب كثير من الناس عدم وقوع الحرب. الرهان كان فى الأساس على أن العالم لا يتحمل مثل هذه الحرب. وكذلك الدول المرشحة لأن تكون فى مقدمة من سيدفع ثمن أى تصرف غير محسوب سيؤدى إلى خسارة للجميع. تشير معظم التقييمات إلى أنه من المستبعد أن تقوم موسكو بغزو الأراضى الأوكرانية، لكن تظل هشاشة الوضع فى شرق أوروبا واستمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا عاملًا فى استمرار الضغوط على الاقتصاد على مستوى العالم، دولًا وأفرادًا.

ذعر عالمى:

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تسبب تصاعد هذه الأزمة منذ نهاية العام الماضى فى إحداث آثار سلبية حادة على الأسواق. ارتفعت أسعار الطاقة، شهدت أسعار خام النفط ارتفاعات قياسية الشهرين الماضيين، وتخطت حاجز الـ90 دولارًا للبرميل، وهو الأعلى فى الـ7 سنوات الماضية. وقد تستمر الأسعار فى الارتفاع فى ظل التصعيد. كذلك شهدت أسعار الغاز الطبيعى ارتفاعًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، شهدت أسعار السلع الزراعية ارتفاعًا ملحوظًا، ذلك أن كلًا من روسيا وأوكرانيا لهما دور جوهرى فى استقرار الأمن الغذائى العالمى، حيث تساهمان بحوالى ربع الصادرات العالمية من الحبوب.

ونتيجة المخاوف من انقطاع إمدادات الحبوب بسبب التوترات الحالية، ارتفعت العقود الآجلة للقمح على المستوى العالمى بحوالى 10% منذ منتصف يناير الماضى.

هنا تجب الإشارة إلى أن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بظروف الطقس غير المعتادة بعدد من دول أمريكا اللاتينية أو وجود نظم ضريبية جديدة إلا أن الأزمة الروسية- الأوكرانية هى أيضًا عامل مهم يؤثر بشدة فى ارتفاع الأسعار.

وتسببت الأزمة أيضًا فى ارتفاع أسعار المعادن. حيث تُسيطر روسيا على إنتاج وتصدير عدد من المعادن على المستوى العالمى، وتعد روسيا ثانى أكبر منتج للألومنيوم فى العالم، الأمر الذى سيؤدى إلى الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة على الصعيد العالمى.

التأثير الاقتصادى لمشروع الحرب «المعلقة» مستمر، ولن يقف عند حدود ما ذكرت، ولكن الزيادات الأخرى فى أسعار الذهب مثلًا الذى يقترب من حاجز الألفى دولار سببها أجواء الحرب المخيمة على العالم. وذلك للجوء كثير من المستثمرين إلى الملاذات الاستثمارية الآمنة، كالذهب والدولار.

كل هذا والحرب لم تقع، ونتمنى ونتوقع ألا تندلع، لكن ماذا سيحدث لو أخطأ أحد الأطراف فى الحسابات واندلعت شرارة الحرب؟!.

نقلاً عن "المصري اليوم"