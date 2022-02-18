...ورد غطاها

منذ مجلس 1938، ونحن نعيش في دوامة لا تنتهي من الصراعات والمنازعات، والاحتكاك الناعم والخشن... وكأن هناك حوافز سلبية تحفز الأطراف المعنية على صراع يدفع ثمنه الوطن والمواطن، عبر سنوات من الضرب المتبادل بعصا الديموقراطية الغليظة، التي آذت الكثيرين، ممن دفعوا ثمنها بشكل أو بآخر!

لن يتوقف الصراع... ولن يكون آخر استجواب... وستكون نتائج الاستجوابات، سواء نجحت أم فشلت، قاسية على المواطن، وثمنها فادح على الوطن.

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وصرنا نعيش في دوامة لا تنتهي من الأزمات المتتالية، بسبب أداء طرف سيئ، وممارسة الطرف الآخر لمهامه بشكل أسوأ.

وأنا معك... نتفرج وننقهر، ونتحسر على الفرص الضائعة والوقت المهدر، في بلد من أهم ركائزه التي انطلق منها في بداية تأسيسه، الإبداع والقدرة على النمو السريع، والتميز في المجالات كافة... وا حسرتاه...

ودمتم سالمين.

نقلاً عن "الراي"